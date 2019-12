NEPRIMJETAN DETALJ KOJI OTKRIVA SVE: Zašto je nasilan incident s Kovačićem nešto najbolje što se moglo dogoditi našem nogometu

Taj sitan i mnogima gotovo nebitan detalj govori nam najbolje gdje se danas nalazi Kovačić

Premalo, ali baš premalo se ove sezone priše o Mateu Kovačiću. Nekada žestoko osporavani, ali bekskrajno talentirani veznjak je danas poptuno drugačiji igrač nego što je bio, recimo, još prošle sezone. Znatno je ukalupljeniji, odgovorniji, kvalitetniji, usmjereniji, discipliniraniji, zreliji… Kovačić se konačno uzdigao i sada kako vidimo kreće njegov uzlet, ali na nekoj sasvim drugoj poziciji i u nekoj sasvim drugoj ulozi nego što ju je imao proteklih sezona.

Ključno ime u ovom slučaju je ono Franka Lamparda. Legenda Chelseaja preuzela je klub ovoga ljeta nakon uspješne sezone u Derby Countyju u najtežoj ligi svijeta, Championshipu i preporodila ga, ne toliko rezultatski, koliko kvalitetom igre, idejama i ponešto drugačijom filozofijom. Lampard je Kovačiću namjenio nešto defenzivniju, ali opet organizacijsku ulogu u kojoj ovaj u paru s Jorginhom čini jedan od najboljih tandema u europskom nogometu trenutno.

Drastična promjena

Kovačić je postavljen daleko od protivničkih vrata i samim time, sve i da dolazi iz drugog plana, a dolazi često, njegova uloga nisu golovi pa čak niti asistencije. On i partner mu Jorginho moraju odraditi sav onaj posao da bi se ofenzivni igrači našli u što boljoj poziciji. E, a taj posao Kovačić odrađuje izvanserijski. Em u fazi organizacije i upijanju pressinga, što rade zaista izvanserijski, em u fazi obrane u kojoj Kovačić vrlo efikasno odrađuje pritisak na protivnika. Ključ cijele stvari je forsiranje igre jedan na jedan. Tu je Kovačić doktor i u obrani i u napadu, a tek sada to kod Lamparda dolazi do izražaja, no, valja odmah reći kako je to produkt cijelog sistema koji polako, ali uspješno legendarni Englez ustrojava u momčad londonskih plavaca.

Kovačić ove sezone dominira veznim redom i nedavno su engleski mediji istaknuli kako je on najbolji igrač Chelseaja ove sezone i čovjek bez kojeg Lampard više ne može zamisliti momčad. On to uzvraća fantastičnom statistikom. Stvara dvije velike prilike po utakmici, ima u prosjeku 78.9 dodira s loptom, postotak točnih dodavanja mu je čak 90 posto, postotak točnih na svojoj polovici 95 posto, a na protivničkoj 86 posto. Ono što je kod Kovačića ipak najimpresivnije jesu uspješni driblinzi kojih skuplja čak 2.7 po utakmici, odnosno s njima je na 83 posto. Izrazito dominira i u duelima, ukupno je na 65 posto, na tlu osvaja 66.3 posto, dok je u zraku na 41.7 posto.

Psihološki segment

Ono što dalje treba reći jest da Kovačić ovako igra u kontinuitetu već gotovo pola godine. Kovačić radi upravo ono na čemu se proslavio i Luka Modrić, obavlja onaj pozadinski i gotovo nevidljivi posao, ali obavlja ga vrhunski i to će s vremenom početi dolaziti do izražaja. Bespogovorno, Kovačić je oduvijek bio izvanserijski igrač, s kojim, tek se sada vidi, nitko nije pravilno radio niti mu se potrudio dati odgovarajuću ulogu. Gledajući ga kako raste iz utakmice u utakmicu, nije nas strah reći kako bi Kovačić danas, sutra mogao ležerno preuzeti lidersku ulogu u reprezentaciji od Luke Modrića.

Ne, ne šalimo se kada to kažemo, a pokušat ćemo i obraniti tezu. Naime, Kovačiću se godinama, ma što godinama od samih početaka karijere, prigovaralo kako je previše blag, previše mekan, kako je povučen, pristojan, skroman, ponizan, prepun respekta i nerijetko se baš taj, psihološki segment spominjao kao glavna kočnica napretku Kovačićeve karijere.

Činjenica je, Kovačića gotovo nikada nismo vidjeli kako se svađa s protivničkim igračima, kako psuje nekoga, protestira na odluke sudaca, uzvraća protivniku za brutalan prekršaj. Znamo svi da je pristojan, kulturan dečko, fino odgojen, veliki vjernik i obiteljski čovjek, ali, kvragu, ovo je nogomet. Nekada je baš dobro za igrača da je prgav, bezobrazan, bahat, svadljiv i borben, posebice ako je riječ o izvanserijskom igraču poput Kovačića. Em njemu poraste samopouzdanje, em na neki način podiže duh i moral ostatku ekipe. To su nekakve liderske crte, ne kod svih, ali kod većine.

Konačno incident

E a sada najzanimljivije. Vjerovali ili ne, Kovačić je u prošloj utakmici, onoj s Tottenhamom, pokazao da je konačno odrastao i pretvorio se u kompletnog igrača. Osim što je bio među najbolje ocjenjenima u 2:0 pobjedi nad gradskim rivalom, Kovačić je u jednom trenutku imao fizički okršaj s bahatim veznjakom Spursa, Deleom Allijem. Ovaj ga je u jednom trenutku, iz samo njemu poznatog razloga zajašio i oborio na travnjak. Kovačić se, vidno iznerviran, pridigao i krenuo obračunavati sa stasitim i za “glavu” većim Allijem. Izgledao je kao da će mu otkinuti glavu. Ubrzo su ih razdvojili suigrači i Kovačić je dobio žuti karton, baš kao i Alli.

No, taj sitan i mnogima gotovo nebitan detalj govori nam najbolje gdje se danas nalazi Kovačić. Odrastao je, sazrio je kao nogometaš, psihički je na skroz drugoj razini nego što je bio, puca od samopouzdanja… Engleski nogomet ga je izobličio, Lampard mu je usadio ponešto svog mentaliteta i pretvorio ga u pritajenog lidera na terenu, a to je ono što je nedostajalo Kovačiću da postane svjetska klasa. Stripte se još malo, Chelsea je tek na početku nove priče, priče u kojoj bi Kovačić mogao biti glavni junak, ili barem jedan od glavnih. Možda još nije svjetska klasa, ali ako Chelsea nastavi s ovakvim progresom, ne dvojimo puno da će i postati.

Na koncu valja još reći kako posljedično profitira i hrvatska reprezentacija. Luka Modrić je na kraju svoje nogometne priče, a netko ga treba naslijediti. O Kovačiću kao nasljedniku priča se već godinama, ali ovaj nikako nije uspjevao dokazati da je on taj. No, sada se situacija mijenja, sada će Hrvatskoj trebati ovakav Kovačić više nego ikada, u dobroj formi, borben, prgav, psihički i fizički jak… Samo se nadamo da on to može i isporučiti. Za sada nemamo razloga sumnjati.