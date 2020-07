NEPOZNATI DETALJI IZ MOURINHOVA ŽIVOTA: Jednom je spasio igrača iz gorućeg automobila – ‘To je bilo pravo junaštvo’

Mourinhu su tada bile 23 godine, a igrao je u portugalskom niželigašu

Jedan od najpoznatijih trenera današnjice, Jose Mourinho, bio je istinski heroj u jednom trenutku svog života. Sredinom 80-ih godina dok je još bio nogometaš, malo prije završetka igračke karijere, Mourinho je spasio jednog igrača tako što ga je izvukao iz gorućeg automobila.

Taj nepoznati detalj otkriven je u novoj knjizi francuskog novinara Nicolasa Vilasa, “Mourinho: Behind the Special One, from the origin to the glory”. Mourinhu su tada bile 23 godine, a igrao je u portugalskom niželigašu Comercio e Industriji iz Setubala.

S njim je tada igrao i napadač neobična imena, zvao se De, a jednog je jutra De parkirao ispred stadiona svoj auto, koji je nedugo nakon toga zahvatila vatra. De je još bio unutra, a sve je to vidio Mourinho koji je pohitao do gorućeg auta i iznjega je izvukao Dea.

“To je bilo pravo junaštvo”, rekao je ondašnji predsjednik kluba Fernando Lage, dok je De autoru knjige rekao kako mu je Mourinho spasio život.