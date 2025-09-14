Nepoznata brineta plijenila pažnju na utakmici Varaždina i Hajduka dok je silazila niz tribinu

Na Gradskom stadionu Varteks nogometaši Varaždina upisali vrijednu pobjedu protiv Hajduka. Rezultat 2-0 donio im je tri velika boda za 9 bodova i treću poziciju na HNL ljestvici, a tribine su gorjele od emocija i navijačke strasti. Atmosfera na stadionu bila je prava nogometna.

Gotovo ispunjen Varteks odjekivao je pjesmom i navijanjem domaćih pristalica koji su od prve do zadnje minute bodrili svoju momčad, a jedna je mlada dama, u trenutku dok je silazila s centalne tribine stadiona Varteks, plijenila pažnju i svojom ljepotom u potpunosti se isticala. Što se tiče događanja na utakmici, posebno je eruptiralo slavlje nakon prvog gola, a drugi pogodak pretvorio je tribine u more euforije. U drugom poluvremenu svaki blok i svaka obrana Varaždina nagrađeni su ovacijama. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje – igrači su se zahvalili publici, a navijači su uz pjesmu ispratili herojsku pobjedu.

