NEOČEKIVANI PREOKRET U SLUČAJU S MANCHESTER CITYJEM: Procurili Guardiolini planovi, nećete vjerovati što se sprema

Puno se nagađalo hoće li Guardiola ostati sada kada brod tone

Suprotno svim pričama koje se razvlače po britanskim i europskim medijima proteklih dana, ugledni novinar Simon Stone, tvrdi kako zna što će se dogoditi s Pepom Guardiolom i Manchester Cityjem nakon što im je UEFA izrekla zabranu nastupa u Ligi prvaka za sljedeće dvije sezone.

Puno se nagađalo hoće li Guardiola ostati sada kada brod tone, jer postoji mogućnost da osim financijske kazne od 30 milijuna eura i izbacivanja iz LP, City još bude procesuiran i u ligi, a tamo im za ovako grubo prekršena pravila prijeti i izbacivanje iz lige. Brojni su mediji već preselili Guardiolu u Juventus i rasprodali mu unaprijed gotovo cijelu momčad, ali novinar Stone tvrdi da to neće biti baš tako.

On veli da će Guardiola ostati u Cityju i navodi da je to Španjolac rekao svojim prijateljima. Guardioli istječe ugovor sa Cityjem 2021. godine, ali mu stoji i klauzula da može raskinuti ugovor, ako se utvrdi klupska odgovornost za štetu. Istu klauzulu imaju i ostali igrači pa se tako Cityju lako može dogoditi egzodus. No, engleski novinar tvrdi kako se Pep neće odlučiti za tu opciju i da će ostati još jednu sezonu te možda kasnije ako sve bude u redu produži ugovor, ako ne, onda svatko svojim putem.