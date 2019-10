(NE)OČEKIVANI POTEZ NIKE KOVAČA: Hrvat na klupi Bayerna iznenadio odlukom: ‘Znam da mislite da ne radim dobro, ali…’

Na koncu je Kovač bio taj koji je popustio i povukao je ono što je rekao

Ove sezone ide im sasvim dobro i u prvenstvu i u Ligi prvaka, ali Bayern ne bi bio Bayern da nema nekog problema. Ovaj put to je klupska ikona Thomas Muller koji je ušao u svojevrstan sukob s trenerom Nikom Kovačem. Naime, Kovač je ove sezone odlučio rotirati samo ako mora i odlučio je kako će forsirati igrače koji su u formi, što je sasvim logično i teško mu se može išta prigovoriti. Međutim, njegovi igrači Javi Martinez i Thomas Muller već su iskazali nezadovljstvo jer ih Hrvat premalo ili uoće ne koristi.

Dakako, Kovač nije pomogao smirivanju situacije kada je u Mullerovu slučaju kazao kako će ga koristiti samo ako se netko ozlijedi, a to je dodatno raspalilo Mullera kao i sve njegove poklonike, a u Bavarskoj ih ima podosta.

Muller je digao frku i sa sobom povukao još neke Bayernove senatore poput Joshue Kimmicha, ali povukao je na neki način i njemačke medije koji kao da su jedva dočekali napisati nešto skandalozno o Kovaču. Ugledni je Bild tako već počeo propitkivati Kovačeve odluke i baviti se time treba li Muller, koji je usput rečeno u lošoj formi, igrati, odnosno spočitavati Kovaču ružno ponašanje prema klupskoj legendi.

Kovač popustio

Na koncu je Kovač bio taj koji je popustio i povukao je ono što je rekao o Mulleru te će mu vjerojatno dati šansu da zaigra ovoga vikenda protiv Augsburga.

“Ne mogu sada reći tko će igrati za vikend. Moja izjava prije Hoffenheima je bila pogrešna, pogrešno sam to artikulirao. Razgovarao sam s Thomasom i on je to razumio, sve je raščišćeno”, kazao je Kovač.

Bild je dakako počeo pisati o eksploziji u svlačionici Bayerna, o tome kako već kreće pobuna igrača protiv Kovača, ali hrvatski trener smiruje situaciju i govori kako je s Mullerom sve riješio.

“Razgovarali smo o tome. Bez obzira o kojem je igrači riječ, svi koji igraju su nezadovoljni. Moram donositi odluke kao trener i ne mogu postaviti više od 11 igrača. I moram pronaći momčad za koju mislim da može dobiti utakmicu. Za ljude izvana, trener u principu ne radi ništa dobro. Neću si dopustiti da padnem pod utjecaj drugih. Imamo svoje ideje koje ćemo nastaviti provoditi”, odlučan je bio Kovač.