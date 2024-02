Ivana Nevistića je Dinamo prije nešto više od tri godine platio Rijeci čak tri milijuna eura, no on je stigao na Maksimir tek sezonu i pol kasnije. Nakon dodatnih šest mjeseci provedenih u Rijeci, proveo je sezonu i kao prvi golman Lokomotive te onda na početku prošle sezone stigao u Dinamo kako bi učio od Dominika Livakovića.

Budući da je Livaković bio neprikosnoveni prvi vratar, Nevistić je prošle sezone nastupio tek jednom u HNL-u protiv Šibenika i u Kupu protiv Borinaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je ljetos Livaković napustio Dinamo i pojačao Fenerbahce, mnogi su pomislili istu stvar - stiglo je Nevistićevih pet minuta slave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slab početak pa klupa

No, Nevistić je imao, blago rečeno, neslavan početak kao 'jedinica' Dinama. Pritisak, koji bi osjetio svaki vratar koji je trebao biti zamjena za Livakovića, je očigledno bio nepremostiva prepreka za vratara koji je već više puta dokazao svoje nogometne kvalitete.

Dinamo ga nije bez razloga platio tri milijuna eura, ali u prvih nekoliko utakmica Nevistić nikako nije mogao opravdati tu cijenu. U Osijeku je skrivio drugi gol domaćina pri njihovom 1:0 vodstvu, a u trećoj utakmici kao prvi vratar Dinama je u Pragu, od ukupno četiri primljena gola bio direktni krivac za dva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U utakmicama nakon toga Dinamo je izgubio od Ballkanija na Kosovu s 2:0 i 1:0 od Viktorije u Zagrebu, a Nevistić je u prvih 10 utakmica na golu Plavih primio čak 14 golova. Sergej Jakirović nije imao drugog izbora nego poslati ga na klupu, a umjesto njega između vratnica je stao iskusni Danijel Zagorac.

Nevistić je od tada, od vratara koji je plaćen tri milijuna eura i doveden da bude Livakovićeva zamjena postao vratar za "male" Kup utakmice, a u HNL-u je nastupio svega tri puta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Buđenje iz zimskog sna?

Zagorac je u međuvremenu postao stalni član udarne Dinamove postave, stoga nije bilo malo iznenađenje kada je Jakirović stavio Nevistića od prve minute protiv Betisa u Sevilli.

Nije objavljeno da je Zagorac pretrpio nekakvu ozljedu stoga je bilo jasno kako je to isključivo taktička odluka trenera. I upravo ta bi se odluka mogla pokazati kao ključna u spašavanju jedne od najgorih sezona Dinama u njegovoj povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevistić je protiv Betisa pokazao zašto ga je Dinamo platio, za HNL standarde, ogromnih tri milijuna eura. Mnogi su otpisali Plave već prije puta u Španjolsku, stoga je u utakmici bez prevelikih očekivanja i opterećenja Nevistić mogao igrati bez pritiska, koji ga je sputavao na početku sezone.

Uz kapetana Brunu Petkovića, koji je zabio pobjedonosni gol, Nevistić je bio ponajbolji igrač Dinama koji se prvi put u povijesti nakon devet neuspješnih pokušaja vratio s gostovanja u Španjolskoj s punim plijenom. Nisu domaćini tada pokazali puno, ozbiljno su zaprijetili tek nekoliko puta, no Nevistić je svaki put odlično reagirao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: SofaScore Foto: SofaScore

Isto je prikazao i u jučerašnjoj važnoj pobjedi protiv Varaždina. Dinamo ponovno nije izgledao najbolje u HNL-u, kao i cijele sezone, ali su nakon još jednog realiziranog Petkovićevog penala imali 1:0 prednost od 18. minute.

Aktualni prvak do kraja utakmice je zadržao to vodstvo i upisao vrlo važna tri boda u utrci za naslov prvaka, no da Nevistić nije obranio penal u 81. i 'skinuo' zicer u 95. minuti, Dinamo bi ponovno kiksao, a pravo na to više nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U četvrtak je za Nevistića novi veliki ispit, Betis stiže na uzvrat 1/16 finala Konferencijske lige, ulog je ogroman, no ako Nevistić nastavi s ovime što je pokazao u posljednje dvije utakmice, još će se čuti "Neva,Neva" s tribina Maksimira, kako je to bilo nakon pobjede nad Varaždinom.