NEOBJAŠNJIV KIKS PROTIV VARAŽDINA POTRESAO OSIJEK: Vodili 2:0 do 89. i dobili dva gola do kraja; Predsjednik poludio i kaznio igrače

Nogometaši Osijeka u nedjelju u 8. kolu HNL-a neočekivano kiksao protiv Varaždina. Momčad Dine Skendera vodila je 2:0, no u zadnjih pet minuta prokockala je sigurnu domaću pobjedu. Završilo je 2:2 na Gradskom vrtu i to je razljutilo navijače, ali i gazdu kluba Ivana Meštrovića. Na službenoj internetskoj stranici kluba NK Osijek objavljeno je priopćenje Ivana Meštrovića kojeg prenosimo u cjelosti:

‘Drago mi je da naši sugrađani teže izvrsnosti jer sam i sam takav’

“Drago mi je da naši sugrađani teže izvrsnosti jer sam i sam takav, pitanje je samo pronaći recept za istu. Sigurno je da smo šokirani i iznenađeni raspletom ove utakmice, nažalost, nisam joj bio u mogućnosti uživo nazočiti, ali ostaje nam skupa pouka da je i ovo moguće. Činjenica je da smo imali vodstvo od 2:0 na svom terenu u 89. minuti i da na kraju nismo pobijedili. Ovdje ne pričamo o navijačima, ni o taktici, ne pričamo ni o treneru i stručnom stožeru, o Upravi kluba… Kada u 89. minuti vodiš s dva gola razlike, a u 91. bude 2:2 onda pričamo o 11 igrača na terenu.

Pronaći lijek za ovakav mentalitet

Meštrović je dobar dio svoga komentara posvetio i pristupu, odnosno mentalitetu naše momčadi…

Od prvog dana sam najavio borbu protiv provincijskog mentaliteta u i oko Kluba, a ovo danas je upravo bio provincijski mentalitet za koji moramo naći lijek. To je nešto što nam se uzastopno događa već treću sezonu. Očito je da nama igrači biraju ‘toplo-hladno’ pristup u određenim utakmicama i to je nešto, što si ozbiljan klub ne može dopustiti. I ja sam navijač Osijeka, iz nekog kuta gledanja možda i najveći, tako da me ne pitajte kako se osjećam nakon ovakve utakmice. Osjećam se djelomično frustrirano, u potpunosti razočarano, djelomično ljuto i u potpunosti tužno.

Kazne pretvoriti u nagradu!

Klupski predsjednik je najavio i svoj konkretni potez u ovakvoj situaciji:

Želim napraviti nešto što će meni osobno popraviti ovakvu večer. Slijede financijske kazne za sve aktere ove ne-pobjede, dakako iz naših redova. No, kazna nije tu da Klubu ‘uštedi’ novce, već da kroz primjer još jednom pokaže koja je ideja u pozadini NK Osijek. A to je pokretati i akcelerirati dobre projekte u našem gradu! Stoga ćemo iznos kojega ćemo tek utvrditi preusmjeriti u nešto dobro, u neki projekt naših sugrađana i time pokušati pretvoriti lošu u dobru energiju. Jer naš pokret je veći od nogometa! I pokret se nastavlja!

Još je nešto Meštrović želio istaknuti:

‘Nakon ove večeri i dalje ostaje pitanje da nismo prekritični prema sami sebi’

Nakon ove večeri i dalje ostaje pitanje da nismo prekritični prema sami sebi. Mislim pritom na nezadovoljstvo Klubom koji iz osam kola ima jedan poraz, trenerom koji još od svoga dolaska na klupu nije poražen u Gradskom vrtu i činjenicom da nas ne zadovoljava treće mjesto na tablici. Mislim da možemo biti zadovoljni, ali pitanje da li svi mi u ovom trenutku radimo u cilju dolaska na više mjesto na ljestvici ili vođeni srcem, a ne racionalošću, možda to sami sebi otežavamo, zaključio je Meštrović.

Prijave od 16. do 30. rujna

Na koji način doći do sredstava u ovoj specifičnoj priči jednog sportskog kolektiva, također je pojašnjeno.

‘Prijava treba sadržavati informaciju o projektu (opis i status)’

NK Osijek poziva sve svoje sugrađane i simpatizere da se pisanim putem prijave s opisom projekta na kojem rade, a kojem bi dobro došla financijska podrška. Prijava treba sadržavati informaciju o projektu (opis i status), problemu unutar projekta za koji trebaju sredstva, rang sredstava i plan kako će ih utrošiti. Također, i zašto navijaju za NK Osijek. Prijave su otvorene od 16. do 30. rujna i primaju se isključivo na mail marketing@nk-osijek.hr sa subjektom ‘Kaznom do nagrade!’ Prema transparentnim kriterijima vezano za dragocjenost projekta lokalnoj zajednici bit će odabran i financiran ili sufinanciran jedan projekt koji ćemo pratiti na našim kanalima”, stoji u priopćenju.

Osječani vodili do 89. 2:0

Nogometaši Osijeka i Varaždina odigrali 2:2 (2-0) nakon što su Osječani do 89. minute vodili s 2:0.

Osječani su poveli golom Mirka Marića iz slobodnog udarca s 18 metara, a na 2-0 je povećao Brazilac Igor Silva nakon solo-prodora u kojem je prošao čak četvoricu igrača gostiju i zabio. U drugom poluvremenu igrao se jako loš nogomet i nitko nije ni sanjao da će gosti u samoj završnici postići dva gola i izbjeći poraz. U 89. minuti igrač Varaždina Neven Đurasek je iz slobodnog udarca s 25 metara smanjio rezultat, a u drugoj minuti sudačke nadoknade Bjelorus Vitalij Lisakovič je iz kontre izašao sam ispred vratara i zabio za neočekivanih 2:2.

Osijek je ostao treći s 13 bodova, Hajduk, dok je Varaždin na zadnjem mjestu, sa četiri boda.

Utakmica se igrala na stadionu Gradski vrt, a sudio je Duje Strukan.