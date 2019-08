NEOBIČAN PRIZOR NA PRESSICI DINAMA: Bjelica intervenirao i odgovorio na nezgodno pitanje umjesto svog igrača

Zagrepčani u goste nose prednost od 2:0 iz prve utakmice i imat će puno lakši posao.

Trener Dinama, Nenad Bjelica i njegov vezni igrač. Nikola Moro, izašli su pred novinare u norveškom Trodenheimu na službenoj medijskoj konferenciji uoči uzvratne utakmice doigravanja Lige prvaka između Rosenborga i Dinama. Zagrepčani u goste nose prednost od 2:0 iz prve utakmice i imat će puno lakši posao.

“Znate da se ne vraćam na jučer, a kamoli prije 8 godina. Želim da je moja ekipa fokusirana na ono što će biti na terenu, a to je puno trke, borbe i zalaganja. Siguran sam da smo u stanju odgovoriti na sve što će oni ponuditi, spremni smo odgovoriti na naš način. To je napadački, s velikom željom za pobjedom. U stanju smo pobijediti, tako je bilo kod Ferencvarosa i Saburtala. Iako je Rosenborg kvaliteta više od njih, vjerujem da je to moguće i to će nam sutra biti cilj”, kazao je trener.

Svi su spremni

Momčad Dinama spremna je za uzvratni susret?

“Svi su spremni, imamo sve na raspolaganju, 22 igrača imamo ovdje. I ovih 5 koji su ostali u Zagrebu bili bi spremni, ali ne možemo sve voditi na put. Vjerujem da će naša ekipa na terenu pokazati koliko je dobra i koliko je spremna”, veli Bjelica.

Koliko je bilo važno da Rosenborg ne postigne gol u prvoj utakmici u Zagrebu?

“Sigurno da je to važno, općenito ne primiti gol. I protiv Ferencvarosa smo primili gol pa smo u uzvratu bili puno bolji od protivnika. Vjerujem da ćemo pokazati na terenu da smo bolja momčad. Treba sve pokazati na terenu. I da smo primili gol, naše bi šanse bile velike. U prvoj utakmici slavili smo 2:0, htjeli smo aktivan rezultat i vjerujem da ćemo sutra mi biti ti koji će slaviti”, rekao je trener.

Kako igra suparnik

Analiza suparnika i igre Rosenborga na domaćem terenu?

“Iskreno fokusirali smo se pri analizi prije prve utakmice više na njihova gostovanja. Sad smo fokus imali na domaćim utakmicama. Znamo otprilike kako igraju, ali ne mijenja se bitno njihova igra. Kod kuće pred svojom publikom možda su malo poduzetniji, ali znaju igrati jako dobar nogomet. Pokazuju da su moćna momčad, i sa svojom publikom svakako da mogu iznenaditi. Vidimo da svi njihovi protivnici imaju problema po desnoj strani. Obratit ćemo pozornost na to, tu trebamo biti stabilni, naši igrači koji budu fokusirani prema Stojanoviću pomoći će mu na toj strani. Rosenborg respektiramo, ali cijenimo i sami sebe i vjerujemo da ćemo biti bolji.

Rosenborg je odigrao utakmicu prvenstva ovaj vikend, hoće li to za Plave biti svojevrsna prednost?

“Rosenborg je iskusna ekipa kojoj ritam igranja svakih 3-4 dana dobro pada, ne vjerujem da nam je to neka prednost. Vidjet ćemo sve na terenu. Fokusiran sam na svoju momčad i uvjeren sam da ako moja momčad bude na vrhunskom nivou naše šanse za prolaskom su velike. Usmjeravamo naše igrače da im je fokus ispunjavanje zadataka i da uživaju na terenu. A što će doći nakon toga, to je svima jasno. Nikola je igrao Ligu prvaka, ja sam isto već igrao. Ako to postignemo bit će to bonus za nas, navijače i klub, ali nismo opterećeni. Velika nam je želja. Prenosimo igračima tu želju za pobjedom i da se zadaci izvrše ozbiljno i kvalitetno. Onda dolazi rezultat”, rekao je Bjelica.

Škakljivo pitanje

Potom je na red došao Moro koji se odmah susreo s nezgodinim pitanjem, pričaju li igrači već o tome s kim bi voljeli igrati u skupini Lige prvaka. I tu je onda intervenirao trener nedozvolivši Mori da da odgovor.

“Ne, ne priča se o tome. Ono što mi radimo s našim igračima jest da imaju fokus na teren. Liga prvaka nama nije ništa novo. To je naša želja, to bi bio bonus, ali time se ne opterećujemo”, rekao je Bjelica.

“Utakmica na Maksimiru nije bila toliko fizički naporna za nas. Imali smo 25 tisuća navijača koji su nas nosili. U takvim trenucima nemamo pravo na umor. Zbog svih tih ljudi idemo sada po pobjedu i prolaz u Ligu prvaka. Moramo dati maksimum zbog nas, naših obitelji. Nema umora. Nema opravdanja. Znamo da su prekidi njihova dobra strana i nešto na čemu baziraju svoju igru. Visoki su i opasni u tome, ali u prvoj utakmici dobro smo na to odgovorili. Uz koncentraciju, ne bi trebalo biti problema”, rekao je Moro.

Podsjetimo, Dinamo bi prolaskom u grupnu fazu Lige prvaka zaradio najmanje 25 milijuna eura i bio u trećoj jakosnoj skupini na ždrijebu u četvrtak.