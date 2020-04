NEOBIČAN PREOKRET, UEFA DEMANTIRALA SVOG PREDSJEDNIKA: Čeferinova dramatična izjava nije točna – ‘Nije on to tako rekao’

Kazao je kako postoji mogućnost da se Liga prvaka i Europa liga za sezonu 19./20. neće niti odigrati

Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, dao je, kako se na kraju ispostavilo poprilično dramatičan, intervju za njemačku televiziju ZDF. Komentirao je nekoliko scenarija o mogućem raspletu nogometne sezone koju je naprasno prekinula pandemija koronavirusa.

Kazao je kako postoji mogućnost da se Liga prvaka i Europa liga za sezonu 19./20. neće niti odigrati, odnosno, da će se natjecanje za ovu sezonu poništiti.

“Razmatramo nekoliko opcija za nastavak i završetak Lige prvaka i Europa lige ove sezone, za svibanj, lipanj, srpanj ili čak da više uopće ne igramo. Ta opcija također je na stolu”, rekao je Čeferin i naglasio kako postoji rok do kojeg će se prvenstva moći odigrati.

UEFA demantirala

“Krajnji rok, nakon kojeg više nema igranja za 2019/20 je 3. kolovoza. Do tada se moraju završiti LP i EL za ovu sezonu. Ne možemo je nastaviti u rujnu ili listopadu”, rekao je Čeferin, a onda je sve te njegove izjave demantirala organizacija kojom predsjedava.

UEFA sada tvrdi da su se Čeferinove izjave krivo protumačila te da on uopće nije tako mislio. “Predsjednik to nije tako rekao. Upravo suprotno, razmatramo opcije da se utakmice u LP-u i EL-u igraju tijekom srpnja i do kraja kolovoza”, kazali su iz UEFA-e.