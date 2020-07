NEOBIČAN DETALJ S KRAJA DERBIJA: Jeste li vidjeli što su nogometaši Hajduka napravili na kraju utakmice ili bolje rečeno nisu?

Na kraju utakmice dogodilo se nešto podosta neobično, odnosno, netipično za Hajduk i njegove igrače

Aktualni branitelj naslova prvaka Hrvatske, zagrebački Dinamo, osramotio se na svom terenu izgubivši u najvećem derbiju Prve HNL protiv najvećeg rivala Hajduka. “Modri” su poraženi s 3:2 i Hajduk ih je potpuno nadigrao i malo je popravio negativnu sliku koja se stvorila oko Igora Tudora i momčadi posljednjih tjedana.

Međutim, na kraju utakmice dogodilo se nešto podosta neobično, odnosno, netipično za Hajduk i njegove igrače. Naime, igrači nisu otišli do tribine sa svojim navijačima kako bi ih pozdravili, iako su ovi došli u ogromnom broju i zdušno su navijali cijelu utakmicu.

Hladan pozdrav

Gotovo uvijek bi igrači nakon poraza ili pobjede, na domaćem ili gostujućem terenu išli pozdraviti Torcidu, ali ovaj put su im samo u prolazu do svlačionice uputili kratak i dosta hladan pozdrav. Pozdravljali su ih ranije uobičajeno stojeći neko vrijeme ispred gostujućih tribina, a slučaj je bio takav i na utakmicama s Goricom i Lokomotivom koje su izgubili, ali sada na derbiju s Dinamom, u kojem su slavili, to ipak nisu napravili.

Bio je to doista neobičan prizor i mnogi su se jamačno pitali u čemu je riječ. Možda je razlog katastrofalna igra i četiri od pet poraza Hajduka u proteklim kolima i činjenica da više ne mogu do drugog mjesta koje vodi u Ligu prvaka pa su malo “potonuli”. Možda su ih dirnule ružne reakcije dijela navijača nakon serije loših rezultata, možda ih je strah koronavirusa i nekog bližeg kontakta s publikom što je najvjerojatnije jer više nitko ne želi riskirati. Sve u svemu bila je to dosta neobična scena..