Španjolski nogometni prvoligaš Betis iz Seville objavio je kako je za novoga trenera imenovao iskusnog čileanskog stručnjaka Manuela Pellegrinija (66).

Pellegrini će momčad Betisa preuzeti s početkom nove sezone, a potpisao je ugovor do ljeta 2023.

Ne bi ta vijest bila toliko bombastična da jedan od kandidata za tu klupu nije bio bivši trener Dinama Nenad Bjelica koji je dio svoje igračke karijere proveo u Betisu.

“Poznajem puno ljudi u Betisu jer sam s više njih igrao. Bio sam s Jaimeom Quesadom (iz odjela sportskog direktora) kada je gledao jednu Dinamovu utakmicu, razgovarali smo sat vremena, ali ne o treniranju Betisa nego o Dinamovim igračima jer su puno puta promatrali naše igrače, bili su zainteresirani za njih pa sam zato bio u kontaktu s Betisom i tim ljudima. Treniranje Betisa nikada nije bilo na stolu”, izjavio je nedavno Bjelica.

📣 OFFICIAL | Manuel Pellegrini will be #RealBetis head coach next season 🤝🆕💚

Welcome! 👋🇨🇱

➡ https://t.co/I7dQKCfQ6r pic.twitter.com/EPp2r9SNuO

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 9, 2020