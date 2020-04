NENAD GRAČAN ZA NET.HR: ‘Promjene u nogometu već su se počele događati. Samo da to sve prođe, uz što manje zaraženih i žrtava’

‘Nikad nismo doživjeli prekid prvenstva, istina, ali ono što je najvažnije od svega je zdravlje svih nas’

Dugo ga nije bilo u medijima. Nekako se povukao nakon odlaska s klupe U-21 reprezentacije Hrvatske. Nenad Gračan (58) nalazi se sa svojom obitelji u kući u Rijeci u samoizolaciji zbog pandemije koronavirusa.

‘Čekamo svi da ovo što prije prođe, pratimo razvoj situacije’

“S obitelji sam u zatvorenom, kao i svi”, javio nam se negdašnji nogometaš, bivši trener klubova hrvatske “velike četvorke”, kao i izbornik Hrvatske “do 21” godine.

“Čekamo svi da ovo što prije prođe, pratimo razvoj situacije. Radimo neke stvari za koje prije možda nismo imali vremena. Uvijek je bila neka žurba. Malo se zapitura, malo se nešto radi oko kuće. I to je to. Čitaju se knjige, literatura itd”…

Kaže nam Gračan da nije vrijeme za nogomet, a sa stvarima koje su iza njega se ne opterećuje…

‘Zdravlje je najvažnije’

“Nikad nismo doživjeli prekid prvenstva, istina, ali ono što je najvažnije od svega je zdravlje svih nas. Pustimo sad nogomet, doći će ponovno vrijeme za nogomet. Samo da to prođe, uz što manje zaraženih i žrtava. Sve je stalo i svi koji su u sportu ne razmišljamo o tome gdje i kako, više sam opterećen s ovim stvarima koje se događaju. Pratimo što nam stožer priča, koje nam upute daju. A za ovo drugo, kad dođe vrijeme”, objašnjava nam Nenad Gračan i o krizi koja će u potpunosti tek nastupiti i čiji će se pravi razmjeri tek osjetiti, ističe:

‘Promjene u nogometu već se događaju’

“To je normalna pojava. I vjerojatno, uz sve to i u sportu će se to jako osjetiti. Događat će se promjene i u nogometu. Već se i sad događaju. Sigurno da neće biti isto kao i prije, pogotovo prvi period nakon povratka gdje vidimo da će se utakmice igrati bez prisustva navijača. To neće biti dobro, ali je očito nužna mjera”, zaključio je Nenad Gračan.