GRAČAN ZA NET.HR O REALU, BAYERNU, ČUDESNOM LIVERPOOLU I OSPORAVANOM VATRENOM: ‘Lovren da je loš?! Ma dajte ljudi…’

Nenad Gračan za Net.hr prokomentirao je prve polufinalne utakmice Lige prvaka

U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka Real je u srijedu navečer slavio kod Bayerna u Münchenu 2-1 (1-1) i napravilo veliki korak ka svom trećem uzastopnom finalu. Jer, dva gola u gostima i pobjeda su ozbiljan kapital…

Holders & 12-time European champions Real Madrid become first side in #UCL history to record 150 wins. 💪 pic.twitter.com/dQOObaK8QE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

Iako su Bavarci izgledali bolje na travnjaku, imali veći posjed lopte, više pokušaja na gol Madriđana, na kraju su ipak izgubili. Osvetili su im se promašaji i tako se ponovno potvrdila ona poznata nogometna uzrečica “tko ne zabije, dobije”…

‘Realu se sve vraća u Ligi prvaka’

“Što se tiče Reala, stvarno ih ide u Europi. Ono što su propustili ove sezone u prvenstvu i nacionalnim natjecanjima, sve im se vraća u Ligi prvaka”, kazao je u razgovoru za Net.hr izbornik U-21 Hrvatske Nenad Gračan koji prati sva događanja u nogometu diljem Europe i svijeta. Gračan, nadalje, ističe:

“Ono što je evidentno kod tih velikih klubova je da oni svaku situaciju kažnjavaju. Za njih oprosta – nema! Ono što me kod Madriđana sinoć posebno dojmilo je da ti njihovi mladi igrači sve više ulaze u igru, dobijaju priliku… Trener Reala Zinedine Zidane im vjeruje i stavlja ih u igru i u ovako velikim utakmicama. Na taj način na Santiago Bernabeu rade tihu smjenu generacije i klub ima svjetlu budućnost u obliku tako talentiranih i kvalitetnih igrača”.

Kako vam je izgledao Bayern? Furizono su Bavarci počeli, zabili sjajan gol, imali pregršt šansi, ali ostali su kratkih rukava…

‘Bayern se ispromašivao’

“Bayern je promašio dosta prilika u ovoj utakmici. Iako, izgledao je onako, pravo Njemački, agresivno, vrlo nabrijano, imali su neke situacije koje su utjecale na krajnji rezultat. Govorim o ozljedama Arjena Robbena i Boatenga. No, ne bi ja još to stavio kao gotovu stvar za njih. To su takve momčadi kojima domaći teren ne čini tako veliku prednost, kao niti gostujući teren neki, nazivimo to minusom za njih. Oni mogu pobjediti svakoga gdje god igrali”, rekao nam je Gračan.

Što je po vama kumovalo porazu Bayerna protiv Reala?

“Uz realizaciju, stvarno su promašili dosta toga, bila je i ta greška kod drugog pogotka Reala. Greška koja se na takvom nivou ne bi smjela događati. Real takve pogreške kažnjava. To je jučer Bavarcima bio problem. Španjolci nisu imali puno prilika, ali su zabili dva gola. Rekao bih prvi gol malo i sretno, nije to bila neka izrađena akcija. Drugi gol Reala došao je također iz greške Bayerna. Ali opet, kažem. protiv velikih momčadi ne smiješ promašivati, griješiti, jer je to pogubno”.

Napadački nevidljiv, ali korisni Ronaldo

Ronaldo je bio nevidljiv…

“Da, nije bio na nivou na kojem smo ga naviknuli gledati. Međutim, Ronaldo je Ronaldo. Uvijek veže za sebe dva igrača, fazu obrane je odradio odlično, tako da ne treba gledati njegovu igru protiv Bayerna površno, nego treba sagledati stvari malo dublje. Napravio je on veliki posao, bez obzira što se nije napadački vidio”.

Luka Modrić ponovno je bio sjajan…

Sjajan Modrić

“Ma on je strašan igrač. Odlično je igrao. Igra sve utakmice, od Reala do reprezentacije. Znate, nije to jednostavno, niti malo lako… međutim, jučer je pokazao ponovno da je klasa”.

Iako Real ima ozbiljan kapital za uzvrat na Santiago Bernabeu 1. svibnja, Bayern nije bez šansi…

“Niti malo. Pokazali su da su itekako opasni i moćni. To je odlika velikih klubova i ove visoke razine nogometa na kojoj Bayern igra, na kojoj participira”.

Liverpoolova nogometna rapsodija

Zamolili smo Nenada Gračana da nam prokomentira i Liverpoolovu nogometnu rapsodiju ove sezone u Ligi prvaka. Redsi su pomeli najveće iznenađenje ove godine Romu slavivši na svom Anfieldu u utorak navečer 5-2. Kloppov stroj izgleda moćno, goropadno…

“Liverpool melje, to je istina. Radi se o momčadi koja je uravnotežena na svakoj poziciji i dijela terena. Imaju i tog Salaha koji je u izvanrednoj formi. Njihova pobjeda je zaslužena, Roma nije Liverpoolovu igru mogla pratiti. Najveća snaga Liverpoola je u igračima. Imaju dobre nogometaše, sjajne… Puno igrača im se ubacuje u napad, rade visoki pritisak i mislim da je to njihova najveća snaga”.

Lovren za jedne dobar, za druge loš

Dejan Lovren opet je podijelio navijače Liverpoola. Neki smatraju kako je odigrao dobro, drugi pak kako je dosta plivao u obrani. Posebno je zaplivao kod prvog gola Rome kojem je reprezentativni stoper Vatrenih kumovao. Lovren je loše ispratio jedno ubacivanje Nainggolana, lopta ga je bila preskočila, došla do Edina Džeke kojem nije bilo teško zabiti iz blizine s nekih 6 metara…

“Ma dajte, na tom nivou igrati jake utakmice i doći do polufinala Lige prvaka, biti standardan igrač u Premiershipu i Ligi prvaka, igrati za momčad koja je u vrhu europskog i engleskog nogometa, onda to samo po sebi pokazuje i dokazuje o kakvom se sjajnom igraču radi. Ne treba sad tražiti dlaku u jajetu radi jedne pogrešno ispucane lopte ili reakcije. On je sjajno odradio svoj posao protiv Rome”, zaključio je Nenad Gračan.