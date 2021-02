Razgovarali smo s trenerom Osijeka Nenadom Bjelicom

Petnaest pobjeda, dva poraza i dva neriješena susreta – rezime je Nenada Bjelice na klupi Osijeka u HNL-u! Bjeličine trupe nastavljaju utrku s Dinamom za naslov prvaka Hrvatske. Prošlog vikenda u Gradskom vrtu pobijedili su Rijeku s 2:0 i sad oboje imaju po 48 bodova, samo što Plavi imaju utakmicu manje.

Arhitekt najboljeg puta Osijeka u prvenstvu

Trener i kreator, arhitekt najboljeg puta Osijeka u prvenstvu za Net.hr osvrnuo se na dosad učinjeno, na obavljen posao u zimskom prijelaznom roku, govorio je i što mu je bitno kod dovođenja i što mu je općenito bitno kod igrača, te kako se on, njegov stručni stožer i klub u cjelini, ponašaju prema njima. Otkrio nam je i zašto je Osijek zanimljiva nogometna sredina za igrače, za čim, kakvim igračima je imao potrebu u zimskom prijelaznom roku i o čemu sanja kao trener. Govorio nam je popularni Neno o Petru Bočkaju i Ramónu Mierezu, a objasnio je i koliko im je bilo potrebno da dovedu Santinija, kakva je situacija trenutno s njim, kao i s ostalim igračima…

NET:HR: Nažalost, razgovor započinjemo u tužnom tonu. Preminuo je veliki hrvatski rukometaš Zlatko Saračević. Rukomet i hrvatski sport općenito oplakuju prerani odlazak istinskog sportskog velikana, ikone. Stres u trenerskom poslu očito uzima danak.

BJELICA: Je, potreslo me to kao čovjeka, a onda i poslije toga i kao trenera koji je svakodnevno suočen s tim stresom. Jako mi je žao zbog toga što se dogodilo. Znamo o kome se radi, nisam imao priliku osobno ga poznavati ali sve znam o njemu kao sportašu i treneru i odlazak takvog velikana veliki je gubitak za hrvatski sport.

NET.HR: Kako se vi borite sa stresom u svom poslu?

BJELICA: Probam se opustiti, kad god je to moguće… Kad je ritam utakmica srijeda – nedjelja to nije lagano. Ali, mora čovjek naći neki ispušni ventil. Sad, da li je to provođenje vremena s obitelji, šetnja, trčanje ili čitanje, ali u svakom slučaju maknuti glavu od posla, od svakodevice, vrlo je važno u ovom poslu. Iako kažem, nije to lagano, pritisci su stvarno sa svih strana, očekivanja su velika, otkačit što se kaže. Okačit, kompletno okačit. Tako da, kad imam god priliku u neko slobodno vrijeme pokušam ga provesti s obitelji ili na nekom izletu, ili odemo u prirodu da bi se jednostavno resetirao i obnovio snage, da budem opet spreman na ono što se od nas očekuje.

NET.HR: Šetnja sa psom?

BJELICA: I šetnja sa psom, kad kažem obiteljski, onda tu mislim na njega. Kad god možemo odemo negdje gdje nema ljudi, gdje nema stresa i na taj način se pokušavam resetirati.

NET.HR: Na ligaškom ste skoru 15-2-2 od kad ste došli na klupu Osijeka. Što ste napravili da se Rožman opet upecao u vašu mrežu?

BJELICA: Dobar skor, dobra statistika u HNL-u. Rezultat je to našeg svakodnevnog rada, svakog dana naporno se pripremamo za svakog suparnika, maksimalno kvalitetno. Tako smo se pripremili i za Rijeku. Znali smo da je Rijeka onako dosta opterećena zbog utakmica. I mi smo zbog nekih unutrašnjih problema na izostanak Bočkaja, Ndockyta, Grezde, odnosno nedostatak krilnih igrača utjecali su na promjenu formacije. Ne znam da li smo ih iznenadili ili nismo, ali na travnjaku je to dosta dobro izgledalo. Ekipa je dobro odgovorila svim zahtjevima. Dobili smo utakmicu što je najvažnije ali ostavili i jako dobar dojam.

NET.HR: Kakva je situacija sad s njima?

BJELICA: Bočkaj je imao kartone, on se vraća u sastav. Grezda, Ndockyt još neko vrijeme neće biti s nama, isto kao i Topčagić. To su tri igrača koja duže vremena nećemo moći koristiti. Sad imamo od zadnje utakmice i Brleka ozlijeđenog, tek trebamo saznati stanje njegove ozljede. Nadamo se da nije ništa strašno i veliko. Ovi ostali igrači su na dispoziciji. Od utorka je s nama i Ádám Gyurcsó, novi igrač koji je došao iz Hajduka. Nadamo se kako će i Santini uskoro dobiti svoje papire i u napadačkoj formaciji ćemo biti puno konkurentniji, nego što smo bili dosad.

Zimski rok i pojačanja

NET.HR: Dovodili ste u zimskom roku, bili aktivni da tako kažemo. Kad ste birali, što ste gledali, za čim ste imali potrebu?

BJELICA: Dobro, imali smo potrebu za desnim bekom i gledali smo Miloša. Imali smo potrebu za lijevim bekom i gledali smo Čeberka, koji može igrati i na stoperu i na beku. Imali smo potrebu za krilnim igračima, nakon ozljede Topčagića i za napadačem, pa smo doveli Santinija i Gyurcsóa, prije toga doveli Brleka. Onako smo kompletirali momčad, napravili ju konkurentnijom. Najvažnija je njihova kvaliteta nogometna ali i ljudska. Mislim da smo doveli igrače jako dobrog karaktera, igrače koji se znaju brzo uklopiti u momčad. Nadamo se samo da će ih zdravlje poslužiti, pomoći u našim nastojanjima u ostvarivanju ciljeva.

NET.HR: Vi nikad ne bi doveli u svoju momčad nekog, hajmo malo parafrazirati vrhunskog igrača koji se ne bi uklopio u momčad, koji bi mogao narušavati atmosferu. Bitnija vam je atmosfera i sinergija od svih silnih talenata ovoga svijeta?

BJELICA: Ako je netko talentiran i želi se uklopiti u momčad on je dobrodošao. Ne vidim tu nikakav problem. Mi imamo talentiranih igrača u momčadi koji su se dobro uklopili u momčad. Svi ovi igrači su izuzetno talentirani, međutim oni i žele raditi u momčadi što je za mene na prvom mjestu i to svatko zna tko je igrao u našoj momčadi. Generalno, nemaju problem s tim ako ste vi pošteni prema njima, svatko voli biti momčadski igrač, ako je trener prema njima korektan i pošten a ja mislim da to jesam prema svojim igračima.

NET.HR: Imate tu bliskost s igračima. U svakoj momčad dosad bili ste bliski sa svojim nogometašima?

BJELICA: Jesam blizak, na jednu stranu blizak a na drugu imam određenu distancu koja mora postojati između trenera i igrača. Tretiramo ih humano, kao svakog čovjeka, s puno poštovanja i respecta. I onda očekujemo od njih i da nam vraćaju na terenu. To je jedan normalni ljudski odnos prema njima, s puno razumijevanja za neke njihove probleme ili neke privatne stvari. Tu kad treba izađemo im u susret, nikakav problem… Pošteno se ponašamo prema svakom od njih. Ne pravimo razliku između igrača ni zbog svoje nacionalnosti ni zbog svoje boje kože, ni zbog svojeg godišta, zbog svoje kvalitete veće-manje. Znači, svi su nam kao ljudi vrlo važni i u svakom određenom trenutku može i mora pomoći momčadi. I mislim onda da to igrači cijene i kad dobiju šansu, onda nastoje je iskoristiti na najbolji mogući način.

NET.HR: Jeste li dugo razgovarali sa Santinijem oko dolaska?

BJELICA: Stvarno brzo, praktički je sve bilo riješeno u dva dana. U dva dana se to izrealiziralo, on je imao još neke druge kombinacije, međutim kad smo mu se mi javili, odmah mu je ta ideja bila vrlo zanimljiva. Kažem, stvarno su pregovori bili ono, munjevito brzi i ne samo s njim nego i s Gyurcsóm, Čeberkom, Milošom, Brlekom… Stvarno su pregovori sa svim tim igračima bili brzi i jednostavni, jer Osijek je postao lijepa adresa za svakog igrača. Osjete igrači izvana da se tu stvara nešto veliko. Gradi se stadion, sportski centar, klub raste iz dana u dan. Zbog toga igrači vole dolaziti igrati u Osijek.

‘Nadamo se da će Ramón Mierez na kraju biti najbolji strijelac HNL-a, iako njemu to nije primarno’

NET.HR: Ramón Mierez je pakleni igrač. Sa 14 golova vodi utrku za najboljeg strijelca s Lovrićem iz Gorice.

BJELICA: Mi se nadamo da će biti na kraju i najbolji strijelac, iako za njega to sigurno nije primarno, prioritet. Za njega je najbitnija momčad. To on pokazuje svojim radom na terenu. Treba odati priznanje ljudima koji su ga doveli, a to su moj prethodnik Alen Petrović koji ga je doveo u klub i eto, mi smo sretni da je tu s nama i stvarno on pomaže ekipi jako puno, ekipa pomaže njemu, dobro se osjeća u Osijeku. Nadamo se da će nastaviti na isti način kao i dosad.

NET:HR: Petar Bočkaj sjajan je nogometaš. Jesenas je, doduše, imao promjenjivu formu, a sad se od njega očekuje ono najbolje.

BJELICA: Pero je jedan vrlo jednostavan dečko. Vrlo kvalitetna osoba, vrlo kvalitetan nogometaš. On ima genetski problem malo s kilažom i to on samo mora držati pod kontrolom. I kad drži pod kontrolom nije nikakvi problem, onda on može igrati na najboljem nivou. Ukazali smo mu na to ali svejedno, na njemu je, kad je on samodiscipliran onda stvarno imamo u njemu jednog velikog igrača. Ne treba njega ništa posebno kontrolirati, on je svjestan da neke stvari mora promijeniti. I on radi na tome. Pokazao je svoj rad na samom sebi, pokazao je neke rezultate.

NET.HR: Nastavlja se utrka sa Dinamom na naslov prvaka Hrvatske. Oboje dijelite to prvo mjesto s istim brojem bodova, ali uz vašu utakmicu manje. Što će do kraja odlučivati?

BJELICA: Onaj tko će biti konstantan u svojim pobjedama, to će odlučiti. Dinamo ima izuzetno kvalitetnu momčad, ali Osijek je ekipa koja pokazuje da se može boriti za vrh. Pokušat ćemo biti na svom maksimumu do kraja sezone. Vidjet ćemo hoće li na to biti dovoljno da budemo na vrhu. Ali Osijek, evo praktički s ovom pobjedom protiv Rijeke je osigurao je, rekao bih, jedno od prva tri mjesta, odnosno kvalifikacije za Europu, neku europsku ligu. I sad idemo po najveći rezultat u povijesti Osijeka, to je drugo mjesto, i kad to ostvarimo onda ćemo ići po sam vrh.

NET.HR: No poznavajući vas, vi ciljate sam vrh?

BJELICA: Da, ali idemo korak po korak. Blizu smo prvog cilja da osiguramo Europu. Drugi naš cilj je najbolji rezultat u povijesti kluba, a to bi bilo drugo mjesto, a onda ćemo, kad to ostvarimo, onda ćemo razmišljati i o samom vrhu.

Slijedi Varaždin u prvenstvu

NET:HR: Znači bili bi zadovoljni drugim mjestom na kraju sezone?

BJELICA: Haha, ne bi, ne bi.

NET.HR: Odradili ste tri teške utakmice, sad slijedi Varaždin za dva dana u gostima.

BJELICA: Nema potrebe za nekim odmaranjem igrača, jer igramo u ritmu svaki peti-šesti dan tako da imamo dovoljno vremena za fizički se regenerirati, kao i psihički. S najjačom momčadi ćemo se suprostaviti Varaždinu, momčad koja je slavila u zadnjem kolu, koja je već rušila neke velike ekipe na svom stadionu. Pobijedili su i Goricu i Hajduk, u svakom slučaju tvrda momčad koja igra čvrsto, koja dobro izgleda na terenu i sigurno da je pred nama težak izazov.

Novi stadion i Europa

NET.HR: Sanjate Europu na novom stadionu?

BJELICA: Sanjam naslov prvaka Hrvatske sa Osijekom, to je ono što sanjam, to bi mi bio najveći uspjeh u karijeri a uz to onda dolazi i igranje euro utakmica na stadionu koji će biti uistinu predivan. Baš sam jučer bio na stadionu, na gradilištu, i mislim da će na tom stadionu biti paklena atmosfera, kad bude ispunjen do zadnjeg mjesta. Vjerujem da će ga naši navijači koji toliko se željno žele vratiti na stadion, znam da će ga ispuniti do posljednjeg mjesta i da će stvarno svakom protivniku, tko god dođe igrati na taj stadion, svejedno radilo se o klubu iz HNL-a ili Europe, da će mu biti teško igrati.