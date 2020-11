BJELICA ZA NET.HR: ‘Rekli smo namjerno da imamo 5 umjesto 7 zaraženih, zbog mogućeg pritiska za odgodom. Htjeli smo žarko odigrati derbi’

Razgovarali smo s trenerom Osijeka Nenadom Bjelicom

Navijači Osijeka ponovno sanjaju velike stvari zahvaljujući Nenadu Bjelici. Od kad je strateg bijelo-plavih prije dva i pol mjeseca preuzeo prvu momčad, Osijek maršira Prvom HNL, osvojili su 22 od moguća 24 boda, a prednost vodećeg Dinama nakon trijumfa u subotnjem derbiju 12. kola HNL-a u Gradskom vrtu (2:0) istopila se na svega tri boda…

BJELICA RAZBIO BIVŠI KLUB I OTKRIO KAKO MU JE TO USPJELO: ‘Objektivno, Dinamo je u mnogim segmentima jači, ali…’

Bjelica promijenio mentalitet momčadi i čitavog kluba

Promijenio je Bjelica mentalitet ne samo momčadi već i čitavog kluba. Usadio igračima vjeru i pobjednički duh nakon lošeg ulaska u sezonu. Neki novi, pobjednički vjetrovi zapuhali su u gradu na Dravi…

“Bila je to jedna izjednačena utakmica u kojoj smo mi možda bili efikasniji nego Dinamo. Plavi su također imali svojih dobrih šansi, tri-četiri dobre prilike. Mi smo isto imali svoje tri-četiri dobre šanse i od njih smo iskoristili dvije i pobijedili. Mislim da smo pokazali visoki nivo zalaganja, zajedništva na terenu i možda upravo u tome napravili razliku u odnosu na goste iz Zagreba i na kraju i zasluženo pobijedili”, kazao nam je u uvodu razgovora u ponedjeljak popodne Nenad Bjelica, koji je samouvjereno najavljivao da će Dinamo pasti u derbiju. Vjerojatno mu je to u trenerskoj karijeri najdraža ili barem jedna od najdražih pobjeda.

“Nije najdraža, ali jedna od najdražih sigurno, zbog svega što se događalo zadnjih 6 mjeseci. Ali, bilo je u mojoj karijeri lijepih i važnih pobjeda nego ova, a nadam se da one najvažnije tek dolaze”, rekao nam je Nenad Bjelica i priznao kako za njega derbi s Dinamom nije bio običan derbi, obična utakmica. U zraku uoči nje je ipak bilo nešto posebno. Naravno, ne samo zbog poretka na ljestvici nego i zbog svega što se dogodilo na relaciji Bjelica – Dinamo.

“Sigurno da je bila utakmica s Dinamom drugačija i vrlo važna za nas, da bi mi zadržali taj korak s njima. U slučaju da su Modri pobijedili, 9 bodova bi bilo praktički nedostižno. Međutim, tu smo, pušemo im za vratom. Pokazali smo da možemo igrati na visokom nivou i jednu momčad kao Dinamo uspjeti pobijediti. Nastavljamo dalje. Već u srijedu je novo iskušenje i novi izazov. Pripremamo se za njega”, ističe Nenad Bjelica i osvrće se na to što je bilo presudno za trijumf nad Dinamom?

“Teško je to reći, naša možda malo bolja efikasnost nego Dinamova, tako da… Plan u igri koji smo imali smo ostvarili, na neki način. Ne bih komentirao ništa drugo, ni suparnika. No, mi smo htjeli pokazati u ovom dvoboju veliko zalaganje, želju. Upravo je to malo prevagnulo na našu stranu. U odlučujućim trenucima mi smo pred njihovim golom bili hladnokrvniji i uspjeli smo iskoristiti svoje prigode”.

Osječki plan protiv Dinama

Spomenuo je Nenad Bjelica plan. Što je točno bio plan Osječana protiv Dinama?

“Visok pritisak. I sami ste vidjeli da smo u prvom poluvremenu primorali dinamovce da nekoliko lopti šutnu, ispucaju van. Znači, mi smo htjeli njih s visokim pritiskom onemogućiti da ne dođe do izražaja njihova kvaliteta koja je velika. Mislim da smo to u velikoj mjeri uspijeli. Naravno da Dinamo ima kvalitetu da ti u jednom poluvremenu stvori dvije šanse. Oni to mogu svakome, pa tako i nama. Ali kažem htjeli smo ih visoko pritiskati, ne dati im šansu da se razmašu i mislim da smo u velikoj mjeri u tome uspjeli”, objašnjava nam Bjelica.

No, isto tako, Osijek je na golu imao sjajnog Ivicu Ivušića. U posljednjih sedam prvenstvenih dvoboja, Ivušić je primio svega tri pogotka, a uz to u 4 utakmice nije primio pogodak. Na Poljudu je 7. studenog u 95. minuti dobio psihološki rat protiv Jradija i spasio Osijeku bod sjajno obranjenim penalom.

Nakon toga je završio u samoizolaciji zbog koronavirusa, iz samoizolacije je izašao 36 sati prije derbija s Dinamom, odradio je samo jedan trening, stao među vratnice, napravio nekoliko maestralnih obrana i sačuvao mrežu u derbiju. Nema sumnje, Ivušić se pokazuje kao reprezentativni prospekt. Vjerujemo da ga izbornik Hrvatske Zlatko Dalić prati…

“Ivušić je sjajan golman. Ne samo zbog ove utakmice, nego zato što jednostavno ima vrhunsku kvalitetu. On brani na visokom nivou već nekoliko utakmica. Golman je koji ima najviše utakmica sa čistom mrežom u ovom prvenstvu. Ponosni smo što ga imamo. Pustimo izbornika neka on odluči je li za reprezentaciju ili ne. On najbolje zna, on prati čitavu ligu, pravi i druge vratare koji igraju po Europi i u koliko procijeni da mu je Ivušić potreban, nitko sretniji od nas”.

Bjelica otkad je sjeo na klupu Osijeka nema niti jedan poraz, ali zato ima 9 pobjeda uz jedan remi, od toga osam u prvenstvu i jednu u Kupu. Jedini poraz je došao od jakog Basela u Europskoj ligi, i to zbog loše odigranog prvog poluvremena. A čovjek ima hrpu problema. Što s ozljedama, što s koronavirusom.

“Jesmo, zadovoljni smo. Kad smo došli bila je razlika u odnosu na prvog 8 bodova. Sad smo 3 boda. U dobrom smo nizu, bez obzira što smo imali određenih poteškoća, što s ozljedama igrača što zbog korone, pa smo imali i pauzu od mjesec dana u kojem nismo imali natjecateljsku utakmicu. Mislim da smo održali nivo forme na dosta dobrom nivou i kažem, unatoč tim nedaćama, uspjeli smo ostvariti dosta dobre rezultate. Samo kad pogledate dvoboj s Dinamom, igrali smo bez sedam koroniranih igrača i bez Grezde, Jugovića i Lászlóa Kleinheislera koji je bio na klupi nespreman za utakmicu. To je, dakle, deset igrača koje Osijek ima u svom kadru, uz ove koji su igrali, koji pokazuju da smo mi jedna ozbiljna momčad koja sigurno može parirati svakom u HNL-u”.

Navijači Osijeka sanjaju titulu s razlogom

Bjelica je vrlo samouvjeren tip. U svemu što radi, a posebno u nogometu. Na prvoj presici po svom dolasku odmah je naglasio kako vjeruje da se Osijek može boriti za naslov prvaka unatoč očajnom ulasku u sezonu. Također, nakon pobjede nad Dinamom navijački apetiti s razlogom su još više porasli. Snovi o tituli itekako su realni. Nitko više niti jednom navijaču Osijeka ne može zabraniti sanjati. Bjelica želi titulu s Osijekom i nema namjeru prekinuti pobjednički niz…

“Sad nakon dva i pol mjeseca puno ljudi kaže ‘možda bi Osijek to mogao’. Ja sam to rekao na onom svom predstavljanju. Slušajte, pa ako ja ne vjerujem u to, pa tko će onda vjerovati? Ja sam prvi koji vjeruje u ljude s kojima radim, a to su vrhunski stručnjaci. Drugo, imam igrače koji su vrh hrvatskog nogometa. Imam posložen klub iza sebe. Imamo dobru sinergiju s navijačima. Imamo čak ovdje u Osijeku dobre medije koji su velika podrška klubu. I kažem, u tom peterokutu u kojem svatko ima svoju zaslužnost za eventualne uspjehe ili neuspjehe, mi smo dosta jaki. To je velika moć, snaga i kažem, možda neke deficite koje mi imamo u odnosu na Dinamo možemo kompenzirati sa zajedništvom i momčadskim duhom. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati, ali mislim da je momčad na dobrom putu”.

No, za naslov prvaka Hrvatske, općenito za uspjeh, mora se poklopiti više stvari. Što će biti, što bi moglo biti odlučujuće u eventualnoj osjekovoj utrci s Dinamom prema naslovu prvaka države?

“Ne znam, puno rada, strpljenja, puno zalaganja, momčadskog duha, zajedništva. Moramo biti 20-30 % jači od najjačeg suparnika da bi te neke nedostatke koje imamo umanjili i eventualno se umiješali u borbu za titule, da li u ovoj sezoni, sljedećoj ili ovoj trećoj, ali u svakom slučaju ne zadovoljavamo se s prosjekom. Treća mjesta nas ne zanimaju. Taj mentalitet želim ugraditi, ne samo svojim igračima, nego svakoj osobi koja radi u NK Osijek, i koji navija za ovaj klub”.

Zanimljivo je bilo uoči utakmice. Naime, i Bjelica i Zoran Mamić bili su vrlo tajanstveni što se tiče sastava. Bjelica je uoči utakmice imao problema s koronom u svlačionici, ali to se na travnjaku nije vidjelo. Također, u najavi je rekao kako je zaraženo pet igrača, a ustvari bilo ih je sedam. Dakle, imali su Osječani uvjete za traženje odgode derbija. No, zabranio je da se o tome govori…

“Mi smo imali pet zaraženih plus dva mlada igrača koja s nama čitavo vrijeme treniraju. To su Ljubić i Mišković koji su već imali nastupe za prvu momčad. Objektivno, imali smo sedam. Vjerojatno bi pritisak bio od navijača da se odgodi utakmica. Mi to nismo htjeli pod svaku cijenu, htjeli smo igrati pod svaku cijenu i kad bi rekli sedam, a već vam kod šest Savez odobrava da odgodite utakmicu, možda bi pritisci medija i navijača bili takvi da se utakmica odgodi, a to je ono što nismo htjeli. Zbog toga smo rekli da je samo pet. I to je jedini razlog”.

Osijekov napadač Ramon Mierez zbog udarca u leđa dobivenog od stopera Dinama Lauritsena morao je izaći u 64. minuti i svoje mjesto prepustio Anti Ercegu.

Do trenutka kad je morao napustiti igru, Mierez je bio jedan od najboljih i najopasnijih nogometaša Osijeka na terenu. Puno je trčao, vraćao se u obranu, visoko je išao po loptu, bio je konkretan s njom, borio se s Lauritsenom i Theophileom koji su bili žestoki u nasrtajima. Upravo ga je jedan takav izbacio iz igre i za, najvjerojatnije, sraz s Istrom.

Mierez vjerojatno neće igrati protiv Istre

Naime, prvi su pregledi konstatirali jaku kontuziju u predjelu leđa zbog koje se javio veliki hematom. Izvjesno je da Mierez vjerojatno neće igrati ove srijede protiv Istre 1961 u Puli, kluba iz kojeg je i došao u osječki Gradski vrt. Dobro će biti ako se oporavi i spremi za ogled s Rijekom na Rujevici…

“Oporavljamo ga. Ići će na put za Pulu, jer poslije toga je Rijeka, a mi ostajemo u Rovinju dalje pripremati momčad i za Rijeku, tako da će biti u kadru 22 igrača koja idu na put. A da li će biti sposoban za utakmicu, stvarno je prerano kazati. Imamo dva i pol dana do Istre, mislim da do zadnjeg nećemo znati hoće li biti sposoban za dvoboj”, izjavio je Bjelica.

U derbiju Osijeka i Dinama, prvog za Bjelicu na klupi sastava iz grada na Dravi protiv svog bivšeg kluba, jednu stvar su i Zoran Mamić i Nenad Bjelica imali zajedničko. A to je da su oboje “vikali” na glavnog suca Duju Strukana. Bjelica je na kraju prvog poluvremena poludio na jednu sudačku odluku.

“To su bile samo emocije. I mi isto igramo utakmicu kao naši igrači. Jedina razlika je u tome što se sad sve čuje jer nema publike na tribinama. Ali emocije postoje u svim utakmicama. I kad je pun stadion i kad nema nikoga. Mislim da je nešto najnormalnije da mi isto sa strane igramo utakmicu i na neki način u neki situacijama pokušavamo profitirati. Sve dok je to na visokom nivou pristojnosti, mislim da to nije neki problem ni za suca. Naravno, kad se prijeđu neke granice pristojnosti, onda to treba sankcionirati. Mislim da smo obojica bili na neki način, u našim kritikama, ne nešto pretjerano bezobrazni. I sudac nije imao razloga da nas sankcionira. Ali kažem, sad se sve čuje, puno je mikrofona okolo, svaka riječ se čuje koja se vikne i to baš ne ide u prilog trenerima”.

Čulo se u jednom trenutku da je Bjelica vikao Duji Strukanu da pogleda gdje stoji živi zid i izmjeri devet koraka. Valjda je izbrojao kad mu je Bjelica to rekao, morao je izbrojati, da se malo našalimo…

“A on je visok jedan sudac pa su mu možda koraci bili veći, pa zato”, odgovorio nam je Bjelica i priznao:

“Zoran Mamić me iznenadio u sustavu 4-4-2 u rombu, sa ta tri igrača s Gavranovićem, Petkovićem i Oršićem u špici tog romba i s dva napadača. Nisam očekivao da će baš tako ofenzivno igrati. Ali, mi smo se jako dobro tome prilagodili. Pretjeranih problema s tim sustavom igre nismo imali”.

Osijek je tako nanio prvi prvenstveni poraz Dinamu u sezoni, a uz Ivušića najviše su pokazali, naravno, strijelci Pilj u 54. i Žaper u 89. minuti. Uz spomenute, istaknuli su se kapetan Mile Škorić i opasni Bohar, asistent za prvi gol Igor Silva, Jurčević koji je asistirao za konačnih 2:0… Jesu li golovi bili uigrane akcije ili samo plodovi koncetracije u datom trenutku?

Okršaj bivših suradnika u Dinamu

“Dobro, uigrane akcije… Gledajte, prekidi jesu uigrani, međutim što se tiče golova mi smo željeli preko Igora Silve i Marija Jurčevića probijati Dinamove bokove, jer tamo je bilo dosta prostora, budući da je protivnik igrao u rombu. Eto, iz jedne takve situacije je pao gol kad je Igor Silva centrirao, a Mierez ostavio loptu za Pilja koji je zabio. Nitko sretniji od nas da je to funkcioniralo. E sad, da je to bila uigrana akcija… Kažem, plan je bio da preko našeg desnog i lijevog beka napadamo Dinamovu obranu. U nekim situacijama nam je to dobro funkcioniralo. Što sam igračima kazao na poluvremenu? Ništa, da nastave istim ritmom i intenzitetom igrati, da vjeruju u sebe, da čekamo na svoju šansu i da će ona sigurno doći, da momčad dalje ostane fokusirana i discplinirana u fazi obrane, a naprijed smo mi sposobni svakome kreirati šanse i i iskoristiti neku od njih, i to se upravo dogodilo”.

Utakmica je najavljivana i kao okršaj bivših suradnika u Dinamu pa se ovaj derbi gledao i kroz tu prizmu. Pazilo se na svaki njihov pokret, svaku gestikulaciju, na to što će se dogoditi… Prije utakmice dogodio se pozdrav i svatko je krenuo na svoju stranu. Ne klasični stisak ruke, već tipični korona pozdrav što možete i sami vidjeti na fotografiji gore, a nakon dvoboja pozdravili su se šakom i svatko je otišao na svoju stranu.

“Pa da, kao i sa svakim drugim kolegom sam se s njim pozdravio”, zaključio je Nenad Bjelica.

