NENAD BJELICA ZA NET.HR: ‘Pretjerana se hajka diže na suce kod nas, svaka odluka odmah je teorija zavjere. Ademi? Pa on je stalno kod mene igrao tako’

‘Stvarno ne znam kako će to završiti s Fenerom. Ali, sigurno da nije jedini klub koji je zainteresiran za mene’

Uhvatili smo ga taman u Zagrebu. Nenad Bjelica došao je na dva dana iz Klagenfurta obaviti neke stvari.

“Trčim sa termina na termin, u gužvi sam da vam budem iskren”, kazao nam je Nenad Bjelica i izdvojio za Net.hr malo vremena između termina kako bi porazgovarao s nama. Turski mediji danas pišu kako će momčad do kraja sezone voditi Tahir Karapinar. Čini se kao privremeno rješenje…

🔥 Fenerbahçe, teknik direktör Tahir Karapınar'a resmi teklif yaptı. Olması halinde Fenerbahçe: Karapınar, pro lisansı nedeniyle sezon sonuna kadar takımın başında kalacak ve sezon sonunda altyapı koordinatörü olarak görev yapacak. Güncel Adresimiz; https://t.co/oRGqt71jWT pic.twitter.com/S2T7M3BqJm — Mr.Casino (@mrcasinoresmi) June 9, 2020

‘S Fenerbahčeom sam razgovarao zadnji put prije mjesec dana’

“Puno pišu Turci o tome, praktički već mjesec dana. Svakakvih je tu imena izašlo dosad. Sad, što je tu istina, što nije, stvarno ne znam”, kazao nam je u uvodu razgovora Nenad Bjelica i dodao:

“Nisam se s njima čuo sad već mjesec dana s njima. Prije mjesec dana smo imali zadnji kontakt. Ono što je bilo prije mjesec dana, na tome je i ostalo. Tada nije bilo dogovora. Nema ga niti sad. Stvarno ne znam kako će to završiti. Imam poziva s puno drugih strana, ne znam gdje ću završiti, kad ću završiti, to mi je stvarno teško procijeniti. Ali, sigurno da nije Fener jedini koji je zainteresiran za mene”, objašnjava nam Nenad Bjelica i dodaje:

“Ne mogu vam kazati tko je zainteresiran za mene, o tome se ne priča. No, ono što sam vam već rekao, moja želja je jedna od liga petice, liga u kojoj su puni stadioni, gdje ću uživati u nogometu, atmosferi… No, i Fener je veliki klub, to moram kazati. To nije liga petice, ali je svejedno veliki klub. Zbog toga bi to bio izazov za mene. Ali, to može biti i neka druga liga, ali veliki klub, ako već nije liga petice”.

Bjelica prati sve što se događa u hrvatskom nogometu po njegovom odlasku iz Dinama. Kaže kako je stekao dosta dobar dojam kad je riječ o formi igrača i viđenom na terenu nakon povratka nogometnim aktivnostima…

“Ne vidi se da je bila duga pauza, ne samo što je bila duga, nego se nije moglo trenirati u to vrijeme. Mislim da to nije ostavilo traga na igračima. Vidjeli smo dobar nogomet, zanimljiv nogomet, uglavnom su pobjeđivali favoriti, tako da nije tu bilo nekih prevelikih iznenađenja”, objašnjava nam Bjelica kojem smo kazali kako smo osobno dojma da i suci traže formu. Bilo je dosta pogrešaka, posebno u onoj polufinalnoj utakmici kupa Hrvatske na Rujevici između Rijeke i Osijeka (3:2)…

‘Suci su pod neviđenom lupom’

“Gledajte, meni je malo to sve skupa pretjerano. Svi griješimo. Griješe treneri, griješe igrači, pa moraju griješiti i suci. Problem je kod nas što su suci pod neviđenom lupom, svaka njihova odluka odmah je teorija zavjere. A to ne bi trebalo tako biti, trebalo bi se gledati kao normalne, ljudske pogreške. Vidite i sami da stručnjaci, bivši suci, i sami još uvijek i s VAR-om, i nakon deset puta pregledavanja neke snimke, opet različito sudove, odluke, prosudbe, kao jučer na jednoj televiziji. U Splitu je za nekog ono bio prekršaj, za nekog nije… A onaj drugi gol Hajduka, pa o čemu mi pričamo?! Mislim, ljudi se ne mogu dogovoriti niti nakon pregledane televizijske snimke deset puta. Uvijek će biti diskusija, i s VAR-om. Možda će se očite pogreške smanjiti, ali taj intenzitet faula će uvijek biti. Želim kazati da se ne prave odmah teorije zavjere, jer i suci mogu pogriješiti, uostalom kao i svako drugi na terenu”.

Tko radi, taj i griješi. Isto vrijedi i za suce. No, mora se priznati kako je ono Pajačevo suđenje na Rujevici bilo stvarno loše. Od procjena, samih odluka, pa do loše upotrebe VAR-a…

“Vidite, lako je nakon sedam, osam puta pregledavanja snimke procijeniti da je nešto bilo dobro ili loše. No, sudac isto mora reagirati u trenutku, pa tako i VAR sudac, odlučiti, donijeti odluku… Nekad ima 15, 20, 30 sekundi za odlučivanje i on ne uspije pregledati sve kamere. S VAR-om će biti još dosta grešaka. Ali kažem, nisu to bile tako radikalne pogreške. Sve je to bilo u nekoj sivoj zoni. Kad se sve to pogleda, pet do deset puta, onda su to sve bile evidentne pogreške. No, pretjerana hajka se diže na suce i njihovo kažnjavanje. Mislim da je to sve pretjerano. Tu bi trebali uopće izuzeti suce. Što budemo manje razmišljali o sucima, imat ćemo i kvalitetnije dijelitelje nogometne pravde, kao i kvalitetniji nogomet. Jer, oni su po nemogućim pritiskom”.

Glavni sudac Igor Pajač i VAR sudac Fran Jović zbog krucijalnih pogrešaka tijekom dvoboja između Rijeke i Osijeka suspendirani su do kraja sezone. Suspenziju je zaradio i prvi pomoćnik Ivica Modrić koji će četiri utakmice odmarati. Komisija za suce utvrdila je tri velike pogreške. Ovakve odluke su i očekivane s obzirom da je i predsjednik Komisije Ante Kulušić prije osam dana izrazio nezadovoljstvo suđenjem, a brojni bivši suci i sudački eksperti složili su se kako su počinjene velike pogreške…

“Po meni je to malo prestrogo. I o i Fran Jović su u kategoriji 6 najboljih sudaca u Hrvatskoj. Osim toga, iza tih sudaca nije bilo nekih velikih repova u prošlosti. To što su imali jedan loš dan, mislim, to se svakome može dogoditi. No, smatram kako se tu sudačka organizacija, odnosno oni koji donose odluke o kaznama, htjeli više zaštiti sebe nego što je u tom trenutku htio zaštiti ta dva mlada suca”, objašnjava nam Nenad Bjelica.

‘Kakva bi bila kazna da je udaren u glavu kojim slučajem sudac poslije utakmice?’

Iznenađuje mala kazna HNS-a Erosu Grezdi zbog onog sramotnog udaranja šakom u glavu Antonija Mirka Čolaka nakon utakmice na Rujevici, na parkingu, u trenutku kad je Čolak išao prema automobilu. Očekivala se veća kazna od svega 4 utakmice suspenzije. Nekako, kao da se šalje kriva poruka…

“Apsolutno se šalje kriva i loša poruka mladima i drugim igračima, na kraju krajeva. Iznenađen sam, stoga, sa blagošću te kazne. Moje je pitanje kakva bi kazna bila da je udaren u glavu kojim slučajem sudac poslije utakmice? I drugo, čestitao bi NK Osijeku koji je svog igrača kaznio na odgovarajući način, onako kako pristaje u ovakvoj situaciji”.

Njegov bivši klub Dinamo prošle je subote pobijedio Varaždin na gostovanju s 3:1. Bio je to debi Igora Jovičevića na klupi Dinama u HNL-u. Neki će kazati kako je viđena ostavština Nenada Bjelice u tom dvoboju. Dosta njih…

“Ostavština su ti igrači koje sam ostavio. U biti, tih 11 igrača je nastupilo i sa mnom u zadnjem kolu. U biti skoro svih 11… Tu nije bilo puno promjena, kao što velikih promjena nije bilo niti u sustavu”, ističe Bjelica.

O Dinamu i ofenzivno postavljenom Ademiju

Arijan Ademi zaigrao je u ofenzivnijoj varijanti, u liniji sa Gojakom, Oršićem i Kadziorom, a iza Brune Petkovića. Bio je to pun pogodak, jer je kapetan Dinama bio najbolji igrač utakmice. Dao je gol, fantastično je okrenuo svog čuvara nakon dodavanja Kadziora i sjajno poentirao, poput pravog rasnog napadača, a nekoliko trenutaka poslije izborio je kazneni udarac nakon dodavanja Brune Petkovića…

“Ademi je stalno kod mene igrao tako. Sjetite se protiv Ferencvaroša, onaj gol koji je zabio.. Tako da i drugi i treći koji smo tada zabili, sve je to bilo djelo Ademija. Igor radi isto kao i ja, više Nikolu Moru na šestici a Ademija na osmici. Nije tu bilo velikih promjena. Dosta su suvereno i mirno odradili utakmicu i zasluženo slavili. Vrijeme će pokazati sve, ali Dinamo je u svakom slučaju uvjerljivo i suvereno slavio”, zaključio je Nenad Bjelica.