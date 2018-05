NENAD BJELICA ZA NET.HR OTKRIO PREUZIMA LI DINAMO: ‘Naravno da bi mi to godilo, pa Dinamo je veliki klub’

Razgovarali smo s Nenadom Bjelicom, trenerom koji se spominje u kontekstu novog stratega Dinama

Kao što se i očekivalo, prema dobrom, starom uhodanom maksimirskom običaju, Dinamo je u utorak potvrdio da je sporazumno raskinuo ugovor sa Nikolom Jurčevićem, koji je tako na vrućoj modroj klupi proveo samo 65 dana.

U Maksimiru su bili skeptični prema tome može li Jurčević u ovakvom izdanju momčad odvesti do pobjede u finalu Kupa protiv Hajduka. Jurčević je u prvih deset prvenstvenih utakmica skupio tek 14 bodova.

Dinamo nakon trijumfa na Poljudu nije dobio utakmicu

Dinamo nakon trijumfa na Poljudu protiv Hajduka nije dobio niti jednu utakmicu, izgubio ih je tri, i to od Rijeke, Lokomotive i Rudeša, te samo uzeo bod Slaven Belupu. Premalo za bilo koga, a kamoli za Dinamo.

Trener Dinama nanizao je negativne rezultate, sve se više klupskih struktura u Maksimiru okrenulo protiv njega, a u medijima se pojavila informacija kako je Dinamo na vrućoj liniji s Nenadom Bjelicom koji se posljednjih dana s obitelji odmara u Klagenfurtu nakon posljednjeg angažmana u Lech Poznanu, uživa u društvu obitelji i bira ponuda za nastavak karijere.

Bjelica već godinama ‘meta’ Dinamovih čelnika i Zdravka Mamića

Hrvatski stručnjak već je godinama “meta” Dinamovih čelnika i Zdravka Mamića, no ta se suradnja još nikada nije dogodio. A čini se kako je suradnja Dinama i donedavnog trenera Lecha sve bliža.

U pojedinim hrvatskim medijima spominje se kako je Bjelica posljednjih dana na liniji s čelnicima novog prvaka. Pregovori su navodno u završnoj fazi. On bi momčad mogao voditi već u subotu protiv Intera na proslavi naslova…

“Nismo mi u nikakvoj fazi pregovora. Da vam budem iskren, nitko me iz Dinama još nije zvao. Ako me bude zvao, naravno da će mi to goditi. Pa Dinamo je veliki klub, tko ne bi bio trener takvog kluba”, kazao nam je Nenad Bjelica, iako je u razgovoru za 24 sata kazao kako ga je Dinamo kontaktirao i kako sad čeka nastavak razgovora:

“Kad kažem da sam s njima u kontaktu, moram reći da sam s njima u kontaktu već dvije godine. Bio sam s njima u kontaktu i prije Kranjčara, i kad su bile sve promjene. Ja sam permanentno u kontaktu s Dinamom, samo sam cijelo vrijeme bio pod ugovorom s Lechom. Danas sam s njima raskinuo ugovor. Tako da su za mene sve opcije otvorene”, rekao nam je Nenad Bjelica.

‘Nikad ja nisam odbio Dinamo’

Bjelica je svojedobno bio i sam kazao kako je do sad već pet puta odbijao Dinamo…

“Ma ne odbili, nikad ja nisam odbio Dinamo. Morate znati da sam ja tad bio trener pod ugovorom. Tako da nisam bio niti u mogućnosti da prihvatim poziv iz Zagreba. Ukoliko bi ja bilo što napravio s Dinamom, to bi bilo kršenje ugovora s klubom koji trenutno vodim. Tj, koji sam tad vodio. Nikad nisam odbio Dinamo, niti sam ikad od Dinama dobio kakvu ponudu. Dinamo se uvijek interesirao za moj status i da li postoji neka mogućnost da razgovaramo. Tad ta mogućnost nije postojala. Sad hoće li se javiti, budemo vidjeli”.

Bjelica ne želi komentirati Dinamo jer, kako nam je kazao, još nije sjeo za stol s čelnicima Dinama…

“Vidjet ćemo. Ako mi se budu javili, ako se dogovorimo, vidjet ćemo mogu li ja što tu popraviti kao trener. Što se tiče Lecha, s njima sam se rastao u prijateljskom ozračju. Apsolutno je sve ok, iako je bio tužan kraj. Lijepo sam se rastao od suigrača, od svih zaposlenih u klubu. Stvarno je bilo i više nego kulturno, drago mi je što sam bio dio Lechove obitelji. Imaju sjajne navijače, oni su im najveća snaga. Ma nema nikakvih ružnih repova, raskinut je ugovor na obostrano zadovoljstvo i svatko svojimk putem ide dalje”, zaključio je Nenad Bjelica.

Vrijedi spomenuti kako 24 sata piše da Bjelica stiže na razgovor u Zagreb u 17 sati.