Što nam to Bjelica sprema? Trener Dinama izlazi pred medije uoči ključnog dvoboja Lige prvaka

U srijedu 23. listopda Dinamo igra u gostima protiv Red Bull Salzburga. Ključna je to utkmica za momčad Nenada Bjelice u Ligi prvaka. Modrima bi tri boda puno pomogla u daljnoj fazi natjecanja, no i Austrijanci su motivirani nakon dva poraza u prve dvije utakmice. Bruno Petković bio je upitan za utakmicu, no sletio je u Salzburg. Bjelica je stigao sa svih 24 igrača spremnih. Ostaje samo za vidjeti što za Austrijance Bjelica sprema u svojoj kuhinji. Trener Plavih izaći će stoga pred medije u 13h.

Najava:

Dinamo nije imao baš najbolju uvertiru uoči dvoboja u srijedu. Plavi su remizirali 2-2 protiv Istre u HNL-u. Srećom ni Red Bull ne izgleda najbolje. Austrijanci imaju poljuljano samopouzdanje nakon visokih poraza od Bresta u Ligi prvaka (0-4) i Sturma (0-5). Zadnju utakmicu su dobili 2-1 ali na jedvite jade protiv novopečenog prvoligaša Altacha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak Red Bull bit će nabrijan protiv Dinama i ići će po ta tri boda. Za Plave je ova utakmica također od velikog značaja. Pobjeda bi morala biti imperativ ako Plavi žele nešto učiniti u Europi. Sad treba skupiti što više bodova jer pred kraj Dinamo čeka težak raspored s Arsenalom u gostim i Milanom kod kuće kao zadnje dvije utakmice. Momčad Nenada Bjelice je spremna. Vratio se Ivan Nevistić, a i Bruno Petković otputovao je u Salzburg premda se nagađalo kako će propustiti utakmicu zbog ozljede.

Ono čega zasigurno neće nedostajati je sjajna podrška navijača i Bad Blue Boysa. Oko 1500 ulaznica gostujućeg sektora je rasprodano, a ne sumnjamo da će unatoč austrijskim restrikcija neki plavi navijači bez karata doći do načina kako doći i na domaće tribine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Repriza prošlosezonskog finala u Madridu, Arsenal želi povratak na pobjedničke staze

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa