NENAD BJELICA U PROBLEMIMA: Za derbi s Rijekom neće moći računati na trojicu važnih prvotimaca

Nenad Bjelica neće moći računati na čak tri prvotimca iz dvoboja s Young Boysima

Nogometaši Dinama u utorak navečer nisu se uspijeli plasirati u natjecanje po skupinama Lige prvaka. U susretu sa šokantnim raspletom švicarski prvak Young Boys golovima Horaua u 64. i 66. minuti potopi ambicije Modrih u elitnom natjecanju, sruši im san da se pred punim maksimirskim stadionom, gotovo 30 000 ljudi, izbori Liga prvaka i igra protiv europskih velikana.

Atraktivni protivnici u EL

Hrvatskom prvaku ostaje natjecanje u Europskoj ligi, koja također nudi atraktivne protivnike poput Chelsea, Arsenala, Milana, francuskog Rennesa, Seville, Villarreala, Bayera, Lazija, Celtica, Marseillea itd, te u kojem će se pokušati izboriti proljeće u Europi. No, prije Europske lige Dinamo čeka derbi s Rijekom…

Ademi, Oršić i Leovac ‘out’ za derbi s Rijekom

U nedjelju od 21 sat na Maksimiru se sastaju prvoplasirana i drugoplasirana momčad. Prema pisanju Sportskih novosti, Nenad Bjelica po svemu sudeći neće moći računati na čak tri prvotimca iz dvoboja s Young Boysima. Dakle, sva trojica igrača koja su napustila teren u toj utakmici zbog ozljede…

Radi se o kapetanu Arijanu Ademiju, on je još uoči utakmice s Young Boysima imao problema s mišićem, ali je stisnuo zube, medicinska služba ga je i “zakrpala”, te je igrao sve do 32. minute, kad ga je zamijenio mladi Šunjić. Jedan udarac koji je dobio u to mjesto bio je dovoljan da kapetana izbaci sa travnjaka.

Oršić vjerojatno propušta početak EL

Ademi bi se trebao oporaviti i biti spreman do 20. rujna, kad Modri igraju prvu utakmicu u Europskoj ligi. No, to se nažalost ne može reći za Mislava Oršića. On je iskrenuo gležanj, šepao je i nakon utakmice, nije skrivao bol, piše SN i dodaje da bi se tu moglo raditi o višetjednoj stanci, “da je baš pošteno iskrenuo zglob”. Treći stradali iz utakmice s Young Boysima je Marin Leovac, on je već u prvom poluvremenu osjetio probleme s mišićem, ali je nastavio utakmicu, igrao je ozlijeđen.

Propustit će nedjeljni derbi, ali ne bi trebao dulje izbivati.