NENAD BJELICA PRIZNAO DA CILJA NA DALIĆEV STOLAC: ‘Zadnjih mjeseci mi to puni ljudi u Hrvatskoj govori’

Nenad Bjelica otkrio je kako mu se Dinamo udvarao i da ima ambicije preuzeti konce hrvatske nogometne reprezentacije

Trener hrvatskog prvaka Dinama Nenad Bjelica nedavno je završio pripreme uoči nastavka sezone. Tijekom svog boravka u Turskoj, razgovarao je i s poljskim novinarima o svojoj budućnosti, hrvatskoj reprezentaciji i Dinamu.

“To je svakako opcija, da ja budem izbornik repreznetacije. Proteklih mjeseci puno ljudi u Hrvatskoj govori da ću biti novi izbornik. Drago mi je kad to čujem, ali u ovom sam trenutku sretan što vodim Dinamo. Osim toga, čini mi se da sam još malo premlad za tu ulogu. No, vidjet ćemo što će se dogoditi”, odgovorio je na pitanje o tome želi li postati izbornik reprezentacije.

‘Osjećam frustraciju kada me napadnu’

“Osjećam frustraciju kada me napadnu da u Poljskoj nisam osvajao trofeje iako znam da svi koji to kažu imaju argumente. No, mislim da sam prije Lecha i sada vodeći Dinamo pokazao da sam vrlo dobar trener”, dodao je.

“Iz Dinama su me četiri puta zvali uoči utakmice s Hajdukom u finalu Kupa. Atmosfera u momčadi bila je strašna, ali sam mislio da je to zanimljiv izazov i želio sam pomoći. Nije me uplašilo to što sam imao malo vremena. Svladali smo Hajduk s 1:0”, otkrio je kako mu je prišao klub s Maksimira prošle sezone.