NENAD BJELICA OTKRIO KOJA MU SE SUDAČKA REAKCIJA NIJE SVIDJELA, ALI NAGLASIO: ‘Ne možemo se na to vaditi’

Nogometaši Dinama poraženi su u 2. kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod Manchester Citya s 2:0.

Hrabri Dinamo znalački se branio sve do 66. minute kada je gol za City postigao Raheem Sterling nakon dodavanja Ryada Mahreza, a na 2:0 je povećao 19-godišnji Phil Foden u petoj minuti sudačke nadoknade. Dinamo nije imao izrazitu šansu na utakmici, a engleski prvak se jako ispromašivao, pogotovu u prvom dijelu. Hrvatski prvak je pružio dobar otpor moćnome Cityu, čija momčad vrijedi 12 puta više od Dinamove, a taj otpor obećava pred sljedeće susrete u skupini.

Nenad Bjelica je ponovno utakmicu počeo s tri stopera, kao i protiv Atalante, a Dinamo se dobro držao sve do 66. minute kad je gol nakon sjajne akcije zabio Sterling.

“Primili smo gol u najboljoj fazi naše igre, da nije pao gol u toj fazi, oni bi postajali sve više nervozni. Zapravo su do svojih šansi dolazili nakon naših grešaka, no u trenu kad je pao gol, utakmica se mijenja. Pokušali smo sve, imali smo otvorenu utakmicu do 65. minute protiv Manchester Cityja u gostima, što nije mala stvar. Mogli smo dobiti faul na Periću na kraju utakmice, da je dao sudac taj faul, ne bi pogriješio, Ali ne možemo se vaditi na to, oni su jedni od favorita, oni su kategorija više od svih u ovoj grupi”, rekao je trener Dinama za Planet Sport nakon utakmice.

Šahtar ključan

Bjelica i njegova momčad dali su sve od sebe protiv Građana. taktika je bila razrađena i funkcionirala je, ali ipak je razlika u kvaliteti bila prevelika.

“Moramo kompenzirati manjak kvalitete s puno trke, treba ti sreće i dobar golman koji je i nas nekoliko puta spasio. Ne mogu ni puno bolje momčadi očekivati da dođu do pozitivnog rezultata, izgubili smo jer je premoćna momčad Citiyja, a ne jer mi nismo htjeli”, rekao je Bjelica.

Utakmicu je promijenio ulazak Raheema Sterlinga u igru.

“Oni imaju u ofenzivi kvalitetne igrače, a on je jedan od najboljih. Malo ga je i sretno zabio, da mu nisu ušli u blok, ne bi možda ta lopta išla tako….”, rekao je Bjelica.

Dinamo je nakon ove utakmice drugi u skupini ispred Šahtara koji je slavio protiv Atalante.

“Uglavnom, dosta dobar rezultat za nas, Atalanta ima dvije utakmice sa Cityjem u kojima očekujem da im oni neće dopustiti pobjedu i onda mi petu utakmicu idemo u Milan igrati protiv Atalante. Treba pobijediti, ali odlučivat će utakmice sa Šahtarom”, zaključio je Bjelica.