NENAD BJELICA O SVOM PRAGMATIČNOM NOGOMETU: ‘Ja to volim sve dok donosi rezultate’

U derbi susretu 20. kolu HNL-a pobijedio Hajduk u Gradskom vrtu 2:0, a golove su zabili Laszlo Kleinheisler i Ramon Mierez. Susret je odmah po završetku komentirao trener Osijeka Nenad Bjelica, koji ima sjajan niz na klupi Osijeka.

‘Čestitam svojoj momčadi’

“Prije svega bih čestitao svojoj momčadi, ali naravno da nam je pomoglo isključenje Mujakića. Ostavili smo momčad kakva je Hajduk na jednoj prilici što je velika stvar i potvrđuje defenzivnu stabilnost naše ekipe”, rekao je Bjelica za kameru Arene Sporta, pa dodao:

“Bila je dobra utakmica, bilo je samo pitanje kad će pasti gol. Čestitam Kleinheisleru na sjajnoj utakmici. Momci daju sve od sebe i bore se, a to je preduvjet za uspjeh. Stručnjaci kažu da je to kako igramo na neku nulu pragmatičan nogomet, ali nekad bude, ja to volim sve dok donosi rezultate.”

Slijedi Dinamo

Na kraju se Bjelica osvrnuo i na susret s Dinamom koji Osijek čeka u sljedećem kolu. Bit će to važan dvoboj za vrh HNL-a.

“Nebitno je sada, još 15 ili 16 kola prije kraja, s kojom prednošću idemo Dinamu, u toj utakmici će u igri biti tri boda, ali neće ništa odlučiti. Mi ćemo se pripremiti i htjeti pobjedu protiv Dinama.”