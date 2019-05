NENAD BJELICA: ‘Nikad nisam razgovarao sa Dalićem, ljudi kod nas ne vole nogomet i Olmo nije spreman za najjače klubove’

‘Dalić i ja nemamo nikakvu komunikaciju. Je li to normalno ili nije, procijenite sami’

Nogometaši Dinama na najboljem su putu da i u ovoj sezoni osvoje dvostruku krunu. Za opis sezone, očekivanja u budućnosti i analizu aktualnog stanja zamoljen je Dinamo trener Nenad Bjelica u razgovoru za 24sata.hr.

“Uvijek može bolje, trebamo težiti tome da svakoga dana budemo bolji. Sezona još za nas nije gotova, pred nama su finale Kupa, te nekoliko vrlo važnih prvenstvenih utakmica. Mogu biti zadovoljan i ponosan na sezonu koja je iza nas, nadamo se da ćemo ju završiti u sličnom ritmu kakav smo imali cijele godine.”

Vjerovao u naslov

“Ali, uvijek se može bolje, da smo ušli u Ligu prvaka i tamo postigli sve ove rezultate bi bilo još bolje, svi bi bili još sretniji. To bi bio level više, sad nam je to cilj sljedeće sezone. Plasman u Ligu prvaka, pa tamo nizati bolje rezultate od onih koje je Dinamo postizao u prethodnim godinama dok je igrao to natjecanje”, kazao je Dinamov strateg koji je bio uvjeren u naslov u ovoj sezoni, ali ne i u takvu dominaciju.

“Vjerovao sam da ćemo mi biti prvaci, ali nisam bio toliko bahat ili prepotentan da bi mislio kako ćemo biti 20 bodova ispred drugih. Znao sam da smo doveli dobre igrače, a najvažnije što smo imali i dovoljno širok roster, maksimalno smo koristili svih 25 igrača. A bez toga ne bi bili toliko uspješni ni u Europi, ni u HNL-u. Igrači su prihvatili taj način rotacije u nogometu, svi su se pronašli u tome, svi su se dobili minutažu. A vjerujte, bez takvog rostera ne bi mogli kvalitetno igrati i Europu i HNL. To nikako, to u Dinamu ne može izvući 15-ak igrača.”

Zašto je odabrao ostanak

Pohvalio je Bjelica doprinose pojedinaca, potvrdio da ga nitko nije razočarao, a potom i otkrio zbog čega je produljio ugovor s klubom.

“Presudile su dvije stvari, prvo želja Dinama da ja tu ostanem. Dinamo je od svih zainteresiranih strana bio najuporniji i najviše je želio Nenada Bjelicu za trenera, a to je meni jako važno. Drugo je moja obitelj koja je u Zagrebu uz mene, sada jako puno vremena provodimo zajedno. I to nema cijenu. Znate moju karijeru i način na koji sam živio zadnjih 11 godina, puno vremena u periodu nisam proveo s obitelji, a to vrijeme sada na neki način vraćam. Ove sam godine puno bio s obitelji, tako će biti i dogodine, i to je jedan od velikih razloga zašto sam odlučio ostati u Dinamu. Ali, u Dinamu osjećam veliko poštovanje i respekt, to mi je bilo jako važno.”

Dani Olmo

Iako o imenima nije želio govoriti Bjelica je kazao da razmišlja o potencijalnim pojačanjima, no ona će ovisiti i o tome tko će napustiti momčad. Već se dulje piše da je Dani Olmo taj koji sigurno odlazi jer interes pokazuju i najveći europski klubovi velike platne moći.

“Vidjet ćemo tko će zamijeniti Danija u slučaju da napusti Dinamo. Svi ćemo biti godinu dana iskusniji. Uspješnost ove sezone ne ovisi samo o Daniju Olmu, već svim komponentama ove momčadi. Nikome neće biti lako zamijeniti Danija Olma, on je za nas u puno utakmica bio odlučujući faktor, njegova će zamjena u svakom slučaju imati veliki teret i neće mu biti lako.”

“Dani je sada spreman sa svojim znanjem, iskustvom i kvalitetom za velike stvari. Ne, tu ne govorim o klubovima poput Manchester Cityja, Barcelone, Real Madrida, PSG-a ili Bayerna, ali u onima koji su jedan nivo ispod može igrati. Siguran sam da može doći na taj pa da nivo, za njegov daljnji razvoj vrlo je važno da dođe negdje gdje će igrati u kontinuitetu. A ne da potpiše za Manchester City, pa svaku treću utakmicu uđe po 15 minuta. On se mora razviti u pravog igrača, odlazak u neki veliki klub, koji nije razina ovih najboljih na svijetu, bi za njega bio pun pogodak. Vjerujem da će već od sljedeće sezone biti tamo gdje pripada.”

Prazne tribine

Dao je Bjelica i zanimljiv odgovor na upit zašto na Maksimir ne dolazi više gledatelja.

“Ja iskreno mislim da ljudi kod nas ne vole nogomet, više vole nekakve događaje. Evo, kod nas nema nekog fanatizma oko hokeja na ledu, a kad je Medveščak bio popularan prije 5-6 godina, to su bile pune dvorane. To su bili događaji. A sada na hokeju na ledu nema skoro nikoga. Jednostavno, ljudi ne vole hokej na ledu. Kao što ne vole nogomet. Ili je takvo stanje u društvu, pa su ljudi preopterećeni svojim problemima. Pa na sport idu samo u specifičnim situacijama.”

“Stadion? Protiv Benfice stadion nije bio problem, zašto bi onda bio toliki problem protiv Intera ili Rudeša? Ljudima je danas najvažnije otići na neki događaj, uslikati se i staviti ‘selfie’ na društvenim mrežama. Kada sam bio dijete stalno sam išao u Gradski vrt na utakmice, bilo mi je svejedno jer vani toplo ili -20, ja sam to volio, želio gledati nogomet. I nije me bilo briga je li riječ o prijateljskoj ili nekoj važnoj utakmici, ja sam htio biti tamo. Danas su drugačija vremena, ljudi pate na događaje. Možda sam u krivu, ali to je moje mišljenje.”

Bez komunikacije s Dalićem

Razgovor je završio odgovorom na upit u kakvim je odnosima sa izbornikom hrvatske reprezentacije Zlatkom Dalićem.

“Iskreno, ja još nisam niti jednom razgovarao sa Zlatkom Dalićem. Možda je to kritika, možda nije, ali da kažem drugačije – lagao bih. Nisam razgovarao niti s njegovim pomoćnicima. Puno sam pričao sa slovenskim ili poljskim, ali još nikada s hrvatskim izbornikom. Jednostavno, Dalić i ja nemamo nikakvu komunikaciju. Je li to normalno ili nije, procijenite sami. Žao mi je zbog toga, izuzetno ga poštujem, kao i sve njegove dosadašnje rezultate. Od srca mu čestitam na svemu što je postigao s Hrvatskom, ali iz nekog mog kuta izostanak komunikacije s hrvatskim trenerima je i nedostatak respekta prema svima nama.”

“Puno trenera u Hrvatskoj postiže lijepe rezultate, vjerujem da svi skupa zaslužujemo malo više respekta. I to je moja jedina zamjerka prema njemu. Ne znam da li nema vremena ili smatra nepotrebnim komunicirati s nama, to je njegova odluka i ja ju poštujem.”