NENAD BJELICA NAM JE POTVRDIO: ‘Da, u srijedu sam razgovarao s Fenerom i ne, ne pregovaramo’

Nenad Bjelica potvrdio nam je sinoćnji razgovor s Fenerbahčeom

Bivši Dinamov strateg Nenad Bjelica, kad se nogomet vrati aktivnostima, mogao bi postati trenerom turskog Fenerbahčea. Iako je nama u razgovoru prije deset dana kazao kako trenutno nema ništa jer sve stoji, turski mediji proteklih dana intenzivno pišu kako bi upravo 48-godišnji Osječanin mogao zasjesti na klupu ovog slavnog istanbulskog kluba koji je trenutno na 7. mjestu, zbog koronavirusa stopirane turske Süper Lige.

‘Da, mogu potvrditi razgovor s Fenerbahčeom u srijedu navečer’

Kontaktirali smo Nenada Bjelicu da se uvjerimo u istinitost medijskih napisa…

“Da, mogu potvrditi razgovor s Fenerbahčeom u srijedu navečer i to je sve. Ne, ne pregovaramo nego sam razgovarao s njima. I to je sve što vam mogu reći”, kratko nam je poručio danas Nenad Bjelica iz Klagenfurta…

No, Turci pišu da se čak i sastao s predstavnicima Fenerbahčea. No Bjelica se sigurno nije sastao ni s kime jer je u samoizolaciji u svojoj kući Klagenfurtu nakon povratka iz Hrvatske, kao što je to nama kazao još prije…

“Odrađujem još jednu izolaciju nakon one zagrebačke. I prije zagrebačke sam praktički bio i ovdje u izolaciji. Nisam 20 dana izašao iz kuće. Malo vrt, neka šetnja oko kuće. No, sad sam baš stalno u kući, ne izlazim niti iza ograde. Obitelj izvodi psa, može se izaći van bez problema pa to oni odrađuju. Slične su ovdje mjere kao i u Hrvatskoj”, rekao nam je Nenad Bjelica, a o pisanju turskih medija tada nam je istaknuo:

‘Ono što mene zanima je neka liga u kojoj će biti puni stadioni, gdje ću uživati u nogometu, atmosferi’

“Nemam u ovom trenutku nikakvih ponuda dok još vlada pandemija koronavirusa. Sve je mrtvo, ništa se ne igra, nogomet je zamro i vjerojatno kad se lopta pokrene, kad se počne kotrljati, onda će biti puno više upita. Za sada ovo što dolazi, to su zemlje Bliskog i Dalekog istoka. A to me u ovom trenutku ne zanima, možda u nekoj poodmakloj dobi. Ono što mene zanima i ono što želim je neka liga u kojoj će biti puni stadioni, gdje ću uživati u nogometu, atmosferi. Vjerujem da ću to i ostvariti. Ja nisam čovjek koji baš previše bira. Ako osjetim da postoji neki klub koji me hoće pod svaku cijenu, onda ja idem u taj klub. Tako je bilo i s Dinamom, tako je bilo i s Lechom, tako je bilo i sa Spezijom, Austrijom, sa svim klubovima s kojima sam radio. Jednostavno, kad osjetim da je to to, onda idem tamo”, objasnio nam je Nenad Bjelica koji bi tako mogao postati treći hrvatski trener u povijesti Fenerbahčea, nakon velikog Tomislava Ivića (1995.) i bivšeg hrvatskog, austrijskog i albanskog izbornika Otta Barića (od 1997. do 1999.).

Za spomenuti kako je Bjelica na klupi Dinama u Europa ligi 2018. godine razbio Fenerbahče na Maksimiru sa 4:1.