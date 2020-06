AS izvještava kako je Bjelica tek na popisu želja Betisa, no još uvijek je to daleko od ostvarenja

Otkad je otišao iz Dinama, jedan od najboljih hrvatskih trenera Nenad Bjelica provlači se kroz razne kombinacije s novim klubovima.

Najprije su u igru bili Turci, Fenerbahče je bio jak kandidat za dovođenje bivšeg trenera Dinama, priznao je i sam Bjelica da je bilo kontakta, ali sve je ostalo samo na tome.

Betis želi Bjelicu

Fener je u međuvremenu pronašao rješenje za svoju klupu, no Bjelica se sad spominje u kontekstu preuzimanja španjolskog velikana Betisa. tako bar piše španjolski sportski dnevnik AS. Bjelica je povezan s Betisom jer je za zeleno-bijeli klub iz Seville nastupao od 1996. do 1998. godine.

AS izvještava kako je Bjelica tek na popisu želja Betisa, no još uvijek je to daleko od ostvarenja.

Inače, Betis je jedno od najvećih razočaranja ove sezone u španjolskoj ligi. Imaju solidnu momčad, a tek su na 13. mjestu La Lige, daleko od euroskih mjesta za koja su se, prema predviđanjima uoči sezone trebali boriti.