I nakon Atalante i jučer nakon Šahtara (3:3) izašao je pred novinare u MIX zoni nešto malo iza ponoći. Obveze prema medijima učinile su svoje, kao i situacija s kraja utakmice. Naime, Nenad Bjelica zamjerio je sucu Felixu Brychu što je dosudio penal za Šahtar zbog situacije koju uopće nije vidio. Udario je po VAR-u prvo za vrijeme davanja izjava za HRT kazavši kako ga treba ukinuti, nakon toga i na presici, a onda i pred okupljenim novinarima podno juga maksimirskog stadiona…

‘U Poljskoj sam imao VAR dok Liga prvaka nije znala što je VAR’

“To ja mislim već dugo. Ja sam u Poljskoj imao VAR dok tu nisu ni znali što je VAR, odnosno dok Liga prvaka nije znala što je VAR, pa sam imao svoje mišljenje o VAR-u. Uvijek ću ga imati. Jer oduzima apsolutne emocije, a malo toga riješava. Imat ćemo i dalje razno razne intepretacije svakog vikenda. Imali smo u utorak u Ligi prvaka, pa u srijedu… VAR ima jako veliki prostor za manipulaciju, a to ne bi trebalo biti ako ima tehnologiju. Onda bolje da ga nema kad mogu manipulirati. Ako se dogodi greška, greška, Bože moj”.

Upitali smo Bjelicu bi li što mijenjao nakon trećeg gola Dinama?

“U zadnjih 15 minuta dali smo dva gola, ali i dobili dva. Mogao sam umjesto Kondžora nekog drugog uvesti. Imao sam još jednu zamjenu. Ispalo je tako kako je ispalo. Mislim da to nema veze s njim. Teško je sad o tome… Sve što radimo radimo u najboljoj namjeri. Nisam uveo Kondžora da primim dva gola, to budite sigurni”, rekao nam je Nenad Bjelica i na novinarsko pitanje je li mu to najteža noć u karijeri, odgovorio:

‘Uf, kakvih sam ja sve noći imao u karijeri’

“Uf, kakvih sam ja sve noći imao u karijeri. Pun Maksimir me ispunjava ponosom, ispunjava me ponosom kako su se moji dečki borili, kako su igrali veliki dio utakmice”, kazao je Nenad Bjelica što možete vidjeti u priloženom videu od 28.08…

“Mislim da smo protiv jedne vrhunske momčadi ostvarili dobar rezultat koji nam daje šansu za prolaz. Razgovarat ću s igračima, vjerujem u svoju momčad, vjerujem da možemo do ovog mjesta kojeg želimo osvojiti. To smo pokazali u ovim teškim utakmicama protiv vrhunskih momčadi. Vidimo da se sa svima možemo nositi i uvjeren sam da ćemo osvajati bodove i dalje. Svatko kod 3:1 misli da je pobjeda praktički u džepu. Međutim, nogomet je nepredvidiv i to je još jednom i pokazao. Igračima sam nakon utakmice dao ruku i rekao da sam s vama novinarima na obvezama i da ću u četvrtak s njima razgovarati. No, nemam im što prigovoriti. Odigrali su odličn, borili se kao lavovi. Na kraju krajeva, to je čar nogometa da ti protivnik u 93. i 95. zabije gol”, rekao je Nenad Bjelica kojem smo naglasili kako se sad vidi koliko sreća igra ulogu u nogometu…

“Igra ulogu, ali ju treba tražiti. Mi smo ju tražili dosta dugo. Oni su bili sretnija momčad. Tako su pobijedili u Milanu Atalantu, tako su protiv nas bili sretniji u prvoj utakmici u kojoj smo mi više zaslužili od 2:2. Ali, to je nogomet. To treba prihvatiti, dalje raditi i provocirati sreću, s puno rada čovjek ima puno više sreće”.

‘Vjerujemo da u obje zadnje utakmice možemo osvojiti bodove’

Sljedeća utakmica Dinama u Ligi prvaka je 26. studenog u Milanu protiv Atalante. S obzirom da u posljednjem kolu Modri u Maksimiru dočekuju moćni Man City, jasno je kako će sraz s Atalantom biti ključni…

“Atalanta je jako težak suparnik, City je to večeras i osjetio. Ali mi vjerujemo da u obje zadnje utakmice možemo osvojiti bodove”.

Ponajbolji igrač Dinama Dani Olmo nije odigrao vrhunsku utakmicu, ali bio je korektan. S njim je zadovoljan i strateg Plavih…

“Namjestio je treći gol. Bio je dobar. Naravno, od njega se najviše očekuje, ali mislim da je bio na dobrom nivou”, hvali svoju zvijezdu Bjelica.

Hrbara i dobar potez bilo je uvođenje Marka Gjire umjesto Mislava Oršića

Kreator europskog Dinama u 77. minuti je uveo Marka Gjiru umjesto Mislava Oršića, a ovaj mu je to vratio s izborenim crvenim kartonom… Hrabar potez. Pogodio je Bjelica i s uvođenjem Luke Ivanušeca koji je zabio gol za 2:1. Opet je pokazao kako ima nos za izmjene, trenutak, “djelovanje”…

“To su vrlo kvalitetni igrači iz našeg kadra koji su sadašnjost, a bit će i budućnost Dinama. Bez obzira o kome se radi, nemam problem nikoga uvesti u igru. Oni su opravdali moje povjerenje”.

O Srninoj izjavi kako je nakon ovog raspleta Šahtar u toj nekoj psihološkoj prednosti, Bjelica je kazao:

“Ja mislim da su oni ispucali tu sreću za sljedeća 3 života. Vidjet ćemo kako će to završiti. Radit ćemo na tome da imamo dozu sreće u zadnjim utakmicama”, zaključio je Nenad Bjelica.