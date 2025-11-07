Bjelica bio blizu preuzimanja talijanskog velikana, u zadnji tren sve je propalo

Nenad Bjelica bio je ponuđen predsjedniku Fiorentine Roccu Commissu kao novi trener, no do tog posla nije došlo i klub iz Firenze trebao bi preuzeti talijanski stručnjak Paolo Vanoli.

Vanoli će na klupi naslijediti Stefana Piolija, koji je u utorak dobio otkaz zbog katastrofalnog ulaska u sezonu.

U prvih deset kola Serie A Fiorentina nije upisala niti jednu pobjedu, te je s četiri remija i šest poraza na dnu prvenstvene ljestvice.

Predsjedniku Fiorentine kao novi trener bio je ponuđen i Bjelica, ali se on ipak odlučio za Vanolija.

Nenad #Bjelica was offered directly to #Fiorentina president Rocco #Commisso three days ago and was considered among three other candidates. In the end, the club decided to go with Vanoli.



Legia Warsaw are now the leading contenders to appoint Bjelica, having already submitted… https://t.co/NLJyO7Bi5c pic.twitter.com/cJ08CdocCW — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) November 6, 2025

Talijanski stručnjak za trensfere Lorenzo Lepore piše da je sada Bjelica najbliže odlasku u poljsku Legiju iz Varšave, od koje je dobio službenu ponudu.

