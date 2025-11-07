Bjelica bio blizu preuzimanja talijanskog velikana, u zadnji tren sve je propalo
Nenad Bjelica ne ide u Serie A, ali zna se gdje bi mogao nastaviti karijeru
Nenad Bjelica bio je ponuđen predsjedniku Fiorentine Roccu Commissu kao novi trener, no do tog posla nije došlo i klub iz Firenze trebao bi preuzeti talijanski stručnjak Paolo Vanoli.
Vanoli će na klupi naslijediti Stefana Piolija, koji je u utorak dobio otkaz zbog katastrofalnog ulaska u sezonu.
U prvih deset kola Serie A Fiorentina nije upisala niti jednu pobjedu, te je s četiri remija i šest poraza na dnu prvenstvene ljestvice.
Predsjedniku Fiorentine kao novi trener bio je ponuđen i Bjelica, ali se on ipak odlučio za Vanolija.
Talijanski stručnjak za trensfere Lorenzo Lepore piše da je sada Bjelica najbliže odlasku u poljsku Legiju iz Varšave, od koje je dobio službenu ponudu.
