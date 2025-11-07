FREEMAIL
DRŽI SE, NENADE /

Bjelica bio blizu preuzimanja talijanskog velikana, u zadnji tren sve je propalo

Bjelica bio blizu preuzimanja talijanskog velikana, u zadnji tren sve je propalo
Foto: Michal Fajt,zosportu.sk/imago Sportfotodienst/profimedia

Nenad Bjelica ne ide u Serie A, ali zna se gdje bi mogao nastaviti karijeru

7.11.2025.
13:47
M.G.
Michal Fajt,zosportu.sk/imago Sportfotodienst/profimedia
Nenad Bjelica bio je ponuđen predsjedniku Fiorentine Roccu Commissu kao novi trener, no do tog posla nije došlo i klub iz Firenze trebao bi preuzeti talijanski stručnjak Paolo Vanoli.

Vanoli će na klupi naslijediti Stefana Piolija, koji je u utorak dobio otkaz zbog katastrofalnog ulaska u sezonu. 

U prvih deset kola Serie A Fiorentina nije upisala niti jednu pobjedu, te je s četiri remija i šest poraza na dnu prvenstvene ljestvice. 

Predsjedniku Fiorentine kao novi trener bio je ponuđen i Bjelica, ali se on ipak odlučio za Vanolija.

Talijanski stručnjak za trensfere Lorenzo Lepore piše da je sada Bjelica najbliže odlasku u poljsku Legiju iz Varšave, od koje je dobio službenu ponudu.

