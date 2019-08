NEMOGUĆE JE DA ĆE MU KOVAČ TO NAPRAVITI: Evo zašto se Perišić baš i neće naigrati u Bayernu

Bayern je zbog toga tražio ‘ad hoc’ riješenje i zbog toga doveo Perišića

“Ovdje sam da bih bio dio momčadi i igrao. Puno je utakmica pred nama i svi ćemo igrati. Uvijek se dogode neke ozljede tako da su svi igrači potrebni. Transfer se dogodio jako brzo nakon što smo doznali za Saneovu ozljedu. Želim mu što brži oporavak. Nisam dugo razmišljao oko transfera. Kada te klub poput Bayerna zove ne možeš reći ne”, rekao je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić na predstavljanju u Munchenu u srijedu ništa ne sluteći.

Sane još ‘in’

Iz kluba su odmah naglasili kako je Perišić “plan B”. “Još nas čeka posla u prijelaznom roku. Trebaju nam igrači koji neće samo popuniti momčad nego je i poboljšati. Na tome radimo. Nadam se da će se to dogoditi do 2. rujna. Ja sam također bio Bayernov plan B pa sam osvojio dvostruku krunu. Ivan je dugo bio na našem popisu i ja sam ga preporučio. Znamo kako je igrao u Njemačkoj i znam ga iz reprezentacije. On je top igrač“, decidiran je bio Kovač.

A eto sada, samo dan nakon što su doveli hrvatskog reprezentativca, pojavila se vijest kako će Bayern ipak do kraja prijelaznog roka dovesti Leroya Sanea, glavnu metu ovog prijelaznog roka. Podsjetimo, Saneov transfer na Allianz Arenu bio je gotova stvar prije dva tjedna. Bayern je pristao dati 150 milijuna eura i 18 milijuna eura po sezoni igraču, a onda se ovaj povrijedio na utakmici Community Shielda. Stradali su mu prednji križni ligamenti i neće ga biti minimalno pola godine, možda i više. Bayern je zbog toga tražio ‘ad hoc’ riješenje i zbog toga doveo Perišića, ali čini se kako se od Sanea nije odustalo.

Neće se naigrati?

Naime, upućeni njemački novinar blizak Bayernu, Chrisrtian Falk, tvrdi kako su čelnici Bayerna Rummenigge i Hoenes spremni riskirati i poslali su Cityju novu ponudu za ozlijeđenog Sanea. Cifra je dakako nešto manja jer je igrač onesposobljen za nogomet, ali nije puno manja.

Dolazak Sanea, koji igra Perišićevu poziciju, znači kako bi se, po njegovu povratku vjerojatno negdje u siječnju, Hrvat trebao trajno preseliti na klupu. Perišić je ionako druga opcija Kovaču, prednost pred njim i dalje ima 50 milijuna eura vrijedni krlini napadač Kingsley Coman, a on bi postao druga opcija dolaskom Sanea, dok bi Perišić bio treća ili možebitno druga opcija, ali na kontra strani, desnom krilu, gdje Serge Gnabry igra sam. Perišić će, stoga, imati vrlo kratak period da se asimilira i nametne Kovaču te nekako pokuša formom izboriti minutažu u nastavku sezone. Težak posao za jednog 30-godišnjaka koji u ovom periodu karijere zaista nije zaslužio ovako grčevitu borbu za mjesto u udarnoj postavi.