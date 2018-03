NEMAMO NITI JEDNOG SUCA NA SP-u! Ovo je točka na i (ne)kvalitete suđenja u HNL-u, a šef sudaca nam tvrdi: ‘Suđenje u Hrvatskoj nije loše’

Engleska i Hrvatska nemaju niti jednog suca na Mundijalu u Rusiji

FIFA je u četvrtak izabrala suce koji će suditi na Svjetskom prvenstvu u Rusiji ovoga ljeta. Sudački odbor odabrao je 36 glavnih sudaca i 63 pomoćna suca iz 46 različitih zemalja svijeta, a oni su pokazali najbolje rezultate i zadovoljili kriterije iz prvotne skupine od čak 53 sudačke trojke, koja je bila u posebnom programu priprema od strane FIFA-e još od 2014. godine.

Skomina i Mažić sude u Rusiji

Od sudaca s ovih prostora koji će suditi na Mundijalu tu su ugledni slovenski arbitar Damir Skomina i srpski Milorad Mažić. Iz Europe dolazi samo deset sudaca. Osim Mažića i Skomine, tu su Nijemac Felix Brych, Turčin Cuneyt Cakir, Rus Sergej Karašev, Nizozemac Bjorn Kuipers, Poljak Szymon Marciniak, Španjolac Miguel Lahoz, Talijan Gianluca Rocchi i Francuz Clement Turpin.

Po šest sudaca dolazi iz Afrike, Azije, Srednje i Sjeverne Amerike te Južne Amerike, a iz Oceanije čak dvojica, Novozelanđanin Matt Conger i Norbert Hauatu s Tahitija. Jedina zemlja koja ima čak dvojicu glavnih sudaca je SAD (Mark Geiger, JairMaruffo). Zanimljivo, ali jedna Engleska, kolijevka nogometa, nema niti jednog suca na SP-u, isto kao niti – Hrvatska!



“Šteta što Hrvatska nema niti jednog suca na Mundijalu. Ali, morate znati da na SP idu suci koji sude najviši rang europskog i svjetskog nogometa. Prije svega Ligu prvaka i ostala jaka svjetska natjecanja. Nažalost, mi u ovom trenutku nemamo suca koji sude Ligu prvaka i moramo napraviti sve da imamo čovjeka u najelitnijem svjetskom klupskom nogometnom natjecanju”, kazao nam je u uvodu razgovora šef hrvatskih sudaca Ante Kulušić, koji nam se javio s aerodroma u Frankfurtu.

‘Suđenje u Hrvatskoj nije ni bolje, ni lošije nego što je u cijeloj Europi’

Upitali smo ga je li to posljedica lošeg suđenja u Hrvatskoj?

“Ja mislim da nije loše suđenje u Hrvatskoj. Suđenje u Hrvatskoj nije ni bolje, ni lošije nego što je u cijeloj Europi. Greške su moguće, grešaka ima svugdje kao što ima u Hrvatskoj. Nije to ništa neobično. Tko radi, taj i griješi, tko sudi, također griješi… Pogreške u suđenju ima i u Engleskoj, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, svugdje ima grešaka”.

Po kojim kriterijima se biraju suci za velika reprezentativna natjecanja?

“Postoji rang ljestvica i uzimaju se suci iz one najviše sudačke kategorije. Znači, radi se o sucima koji sude Ligu prvaka, kvalifikacije, važne utakmice… a nema niti jednog Engleza. Vjerujte mi što ću vam sad kazati, Među sucima koji su izabrani za SP ima sudaca koji su lošiji od hrvatskih sudaca. No, ako želimo imati suce na velikim natjecanjima, treba se nametnuti, treba doći do Lige prvaka. Onaj tko bude sudio Ligu prvaka, taj će suditi na Svjetskom i Europskom prvenstvu. Stvar je vrlo jednostavna”, zaključio je Ante Kulušić.

Vrijedi spomenuti kako će se izabrani suci tijekom travnja dodatno pripremati u talijanskom Covercianu. Suci će se na pripremama upoznavati i usklađivati sa sustavom video-tehnologije (VAR) koji će se po prvi puta prakticirati na SP-u.