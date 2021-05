Bivši Vatreni je stao u obranu svog suigrača

Nogometaši Milan osigurali u nedjelju navečer nakon sedam godina nastup u Ligi prvaka. Pobjedu vrijednu nastupa među elitom je ostvario s dva pogotka iz kaznenih udaraca, a oba puta je realizator bio Franck Kessie (43-11m, 90+4-11m). Ante Rebić nije bio u konkurenciji za sastav zbog ozljede, a Mario Mandžukić je igrao od 79. minute.

Bivšem Vatrenom to je bilo dovoljno da se nađe u središtu pozornosti. Naime, Atalantin kapetan Marten de Roon u jednom je trenutku nasrnuo na Milanova veznjaka Radu Krunića. Mandžukić, poznat kao Mr. No Good,, nije mogao mirno to promatrati pa je odgurnuo De Roona, koji je potom završio na travnjaku.

Il contributo di Mandzukic è tutto qui pic.twitter.com/2xIBnQ1LVl — Tomories (@maestring__) May 23, 2021

A pitanje je hoće li Milan ponuditi novi ugovor Mandžukiću, koji je većinu vremena zbog ozljeda bio izvan stroja. Prije Milana Mandžukić je, inače, igrao u Hrvatskoj za NK Zagreb i GNK Dinamo, a onda je u ljeto 2010. otišao u Njemačku gdje je igrao za VfL Wolfsburg (60 utakmica i 20 golova) i Bayern (88 utakmica i 48 golova).

U sezoni 2014./15. potpisao je za Atletico Madrid u kojem je u 43 utakmice zabio 20 golova prije nego je prešao u Juventus. U pet sezona u Juventusu, odigrao je 162 utakmice i zabio 44 gola. U siječnju 2020. prešao je u katarski Al-Duhail gdje je zabio jedan gol u sedam utakmica.

Mario Mandzukic “Super Mario” Highlights at Milan🔥 The next Zlatan? pic.twitter.com/NPtifpBOUH — ziizo ⚡️ (@ziiiiiizooooo) May 23, 2021

Sadly this is all they showed pic.twitter.com/csWNE5eoPh — Saad (@Maldiocre) May 23, 2021