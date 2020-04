Igrači će biti pod strogim nadzorom i redovito će biti testirani. Bude li zaraženih igrača, to će biti prijavljeno nadležnim institucijama koje će potom poduzimati sljedeće korake. Ako bude zaraženih igrača, to ne znači da će automatski cijela momčad morati u karantenu

Bundesliga je postigla dogovor s nositeljima prava prijenosa i svim televizijama, osim jedne, oko isplate za ostatak prekinute sezone koja bi mogla biti nastavljena već 9. svibnja, dobiju li nogometaši “zeleno svjetlo” od političara, što je u ovom trenutku dosta izgledan scenarij.

Svi klubovi Prve i Druge njemačke lige moraju do početka nastavka natjecanja ispuniti sve zdravstvene i sigurnosne standarde za utakmice bez gledatelja, o čemu je bilo riječi na današnjem sastanku između predstavnika DFL-a i 36 klubova.

Najviše 213 osoba će moći biti prisutno na stadionu tijekom odigravanja utakmica, što se odnosi na sve one koji će biti na tribinama i uz teren, dok će još njih 109, uključujući i zaštitare, biti raspoređeno oko stadiona, gdje neće biti dopušteno okupljanje navijača.

Kako piše Daily Mail, još će se neka zanimljiva pravila primjenjivati. Na primjer, igrači će moći birati hoće li živjeti u hotelima ili u svojim domovima. No, ako žive u svojim domovima neće se smjeti seksati ni ljubiti s partnericom ako ona pokazuje simptome koronavirusa. Također, neće s njom smjeti dijeliti ništa da se ne bi ugrozilo njihovo zdravlje.

Igrači će biti pod strogim nadzorom i redovito će biti testirani. Bude li zaraženih igrača, to će biti prijavljeno nadležnim institucijama koje će potom poduzimati sljedeće korake. Ako bude zaraženih igrača, to ne znači da će automatski cijela momčad morati u karantenu. Nakon utakmice preporuča se igračima da se ne tuširaju u svlačionicama, već da to obave doma.

Naišle su ove smjernice na puno kritika iz očitih razloga. Zamislite da cijele momčadi moraju u karantenu na dva tjedna, koliko bi se tu kola preskočilo i kad bi ta sezona završila.

TKO JE BOLJI, CRISTIANO ILI MESSI? Ronaldo i Ronaldinho odgovorili na vječno pitanje i to bez previše dileme

Završiti ligu do 30. lipnja

Po broju zaraženih Njemačka je na petom mjestu u svijetu iza SAD-a, Španjolske, Italije i Francuske, ali je smrtnost bila mala zahvaljujući velikom broju testiranih.

Vodstvo DFL-a je naglasilo kako su mnogi prvoligaški i drugoligaški klubovi suočeni s neizvjesnom budućnošću, a nekolicini bi bilo ugrožena egzistencija, ako se natjecanje ne bi nastavilo do lipnja.

Spremni smo za nastavak 9. svibnja. Bit ćemo spremni i za kasniji nastavak”, izjavio je tijekom videokonferencije za medije glavni operativac Njemačke nogometne lige (DFL) Christian Seifert dodajući kako su postignuti dogovori s televizijskim kućama osigurali klubovima likvidnost do 30. lipnja, pod uvjetom da se prvenstvo nastavi.

“Sad se samo bavimo završetkom ove sezone i ne razmišljamo o tome kako će izgledati sljedeća. Kad bi to ovisilo o nama, mi bismo voljeli završiti s ovom sezonom do 30. lipnja”, zaključio je Seifert.