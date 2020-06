Ugladni britanski mediji BBC i Guardian izvještavaju da je sad već bivši igrač Manchester Cityja Leroy Sane novi igrač Bayerna. Mladi krilni igrač navodno će preći u Bayern u transferu vrijednom 50 milijuna eura.

Dugo se već piše o prelasku Sanea u bavarsku momčad, Pep Guardiola prošli je tjedan potvrdio da Sane ne želi potpisati novi ugovor sa Cityjem te je završio u Bayernu.

Leroy Sané sale agreed by Man City. Move to Bayern in a deal that could reach £54.8m (€60m). Sané will fly to Germany in the next 24 hours to complete the transfer.

Can't play for Bayern in the CL this season, but understood he has played his final game for City.

[@BBCSport] pic.twitter.com/NcQ5n0BfUd

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 30, 2020