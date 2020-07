SAD SE JAKO DOBRO VIDI KAKAV JE POSAO RADIO U ZAPREŠIĆU: ‘Neki u Interu su se malo zaigrali, a za mene su moji igrači u Varaždinu kraljevi’

Razgovarali smo s varaždinskim spasiteljem Samirom Toplakom (50)

U jednom od naših prethodnih razgovora rekao je kako će Varaždin ostati u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Što je rekao, to je i ostvario. Samir Toplak trener je od riječi, pravi specijalist za spas davljenika. Pet i pol godina sjedio je na klupi Intera i svake godine, iako je klub bio u teškim situacijama, i rezultatskim i financijskim, uspio ga ostaviti u najvišem rangu hrvatskog nogometa.

Bili najveći favoriti za ispadanje

Isto je sad napravio i s Varaždinom. Varaždinci su s jučerašnja tri boda protiv neugodne Gorice u Velikoj Gorici (1:0) osigurali ostanak u ligi. Realno, osigurali su ga i ranije, ali sada su to i matematički potvrdili. I svaka im čast na tome, jer su bili najveći favoriti za ispadanje, a sad su uhvatili osmu poziciju, s devet bodova više od devetoplasirane Istre…

“Haha, ma nisam trener od riječi, ne radi se o tome. Nego, morate znati da ja sigurno ne bi preuzeo, uzeo se u koštac s nečim da u to ne vjerujem. Znači, vjera je danas sve i sigurno ne bi preuzeo Varaždin da nisam vjerovao u ostanak, da nisam vidio potencijal u momčadi. Naravno da je moglo ispasti i drugačije. Međutim, vjerovao sam u te dečke i kad su oni počeli vjerovati u sebe, onda je to bilo to”, kazao nam je jutro poslije uspjeha i velikog slavlja Varaždinaca Samir Toplak, koga smo upitali postoji li kakva tajna, formula uspjeha za ovakve stvari?

‘Pauza zbog koronavirusa pomogla nam je’

“Tajna je sljedeća. U ovom slučaju, moram biti iskren i reći kako nam je pauza zbog pandemije koronavirusa izuzetno pomogla. Da nije bilo stanke, mi to u tako kratkom periodu ne bi uspjeli napraviti. Dobili smo na vremenu, dobili smo šest tjedana zajedničkih priprema, i to je odraz ovog na što sad izgledamo, kako igramo… Jedna smo prava, uigrana momčad. Ovo je ogledalo našeg rada”.

Prijelomna pobjeda, pokazalo se to poslije, bilo je ono osvajanje Poljuda u slavlju 3:2. Tada su Varaždinci uvidjeli da mogu, da imaju jednu pravu klapu koja može svakom pomrsiti račune, ali samo ako se igra u jednom zajedničkom duhu, ako u momčadi vlada kohezija, ako se slijedi zacrtano i igra disciplinirano, po dogovoru, bez ikakvih opuštanja i hvatanja krivina…

“Je, ta pobjeda protiv Hajduka bio je pokazatelj koliko ova momčad može. To je bio okidač. Iako, nakon te pobjede imali smo dvije teške, psihološki zahtjevne utakmice, kod kuće protiv Istre i nakon toga protiv Intera, koje su nam bile mač nad glavom. Ali, ta pobjeda na Poljudu bila nam je zamašnjak, jer su igrači vidjeli da mogu. Tada smo napravili, dobili koheziju u ekipi, pronašli dvanaest, trinaest igrača koji izuzetno dobro funkcioniraju skupa. I to je bilo to”.

Toplak uživa u rezultat, ali ne zna hoće li i sljedeće sezone voditi momčad. Ima ugovor do kraja sezone…

Ima ugovor do kraja sezone

“Za sljedeću sezonu se još ništa ne zna. Treba prvo sjesti s čelnicima kluba, dogovoriti, tako da u ništa nisam siguran, osim da smo napravili dobar posao. Ja uživam u svom gradu, Varaždin je moj grad, moji ljudi, jednostavno ovdje je atmosfera pozitivna i lijepo je nakon ovakvog rezultata”.

Vrlo bitno za Varaždin, govori nam Toplak, da za sljedeću sezonu ostanu igrači koji su na posudbi primjerice Drožđek, Đurasek, Mamić… Što se tiče Teklića, on će teško ostati u klubu, izvjesniji je njegov povratak u Hajduk.

“Htio bih da Tekla ostane, ali teško. Imamo posložen kostur momčadi koji bi morao ostati. Imamo malo vremena, morali bi ostaviti barem 70 % momčadi na okupu i onda nadopunjavati sve u hodu. Jer, prebrzo počinje nova sezona, malo je vremena za bilo kakve radnje. Stoga nam je bitno da kostur momčadi ostane”, objašnjava nam strateg Varaždina.

Inter, za razliku od Varaždina, ispada iz lige. Tek sad se vidi što je Toplak značio za “Diva iz predgrađa”, kakav je posao radio u klubu. On je zasigurno bio više od samog trenera. Nikad se ne treba veseliti tuđoj nesreći, ali zbog svih događanja na relaciji Inter (Branko Laljak) – Toplak, ovaj uspjeh ima težinu. Toplak je ipak bio trenerska ikona Intera, spasitelj kluba, više od pet i pol godina sjedio je na zaprešićkoj klupi i bio najdugovječniji HNL trener u jednom klubu. Inter je dobio licencu za Prvu HNL, a Toplak nam je tada tvrdio da se to nije smjelo dogoditi jer mu je zaprešićki klub ostao dužan. HNS inače ima rastezljive kriterije kod dodjele licenci za Prvu i Drugu HNL, pa je sve dobilo jednu dimenziju više. Pisali smo o tome…

‘Žao mi je što Inter ispada iz lige’

“Gledajte, moram reći da mi je apsolutno žao što Inter ispada iz lige. Naravno, to je moj klub u kojem sam proveo tolike godine. S druge strane, ja se veselim svom uspjehu. Ne radujem se njihovoj nesreći, to ni malo. Samo, do svega toga je dovela zaigranost nekih ljudi koji su mislili, uzeli zdravo za gotovo da je normalno da Inter pet godina ostane u prvoj ligi i da je to vrlo lako. E draga gospodo, nije! To nije niti malo lako ostvariti. Vidjeli su sad kakav sam rudarski posao radio sa svojim suradnicima dok sam bio u Interu. To se sad vidi u ovom uspjehu u Varaždinu, to je ogledalo svega toga. Da, uistinu su se ljudi malo zaigrali u Interu”.

Stoga, nije ni čudo što se slavilo do dugo u noć. Toplak je objavio na društvenim mrežama i snimku slavlja iz svlačionice…

“Je, slavilo se do jutra, naravno da je. Samo, malo me muči jedna stvar. Pobjede su nam postale normalne i zato nije bilo toliko slavlja koliko bi trebalo biti kad se teoretski nešto osigura. Ali dobro. I prošlu utakmicu smo im malo dali oduška, proslavili, dali im slobodno. Igrači su apsolutno zaslužili. Imamo prave fightere, mlade dečke koji grizu. Tu nema velikih zvijezda, ali moji igrači su moji kraljevi. I svaka im čast na svemu”, zaključio je Samir Toplak.