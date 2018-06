NEKAKO U SJENI PRESUDE MAMIĆU I DRUŠTVU PRED NOVINARE SU IZAŠLI I VATRENI: Evo što su kazali

Pred novinare u Rijeci je izašao dvojac iz obrane Duje Ćaleta Car i Tin Jedvaj

Nekako u sjeni današnje nepravomoćne presude Zdravku Mamiću i društvu na Županijskom sudu u Osijeku za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz Dinama, te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna, hrvatski nogometni reprezentativci u srijedu pred večer dali su izjavu za medije. Tema je, naravno, nadolazeći SP u Rusiji.

Pred novinare je izašao dvojac iz obrane Duje Ćaleta Car i Tin Jedvaj. Ćaleta Car spominjao se kao onaj koji bi mogao otpasti za konačni popis izbornika Zlatka Dalića za Rusiju, ali na kraju je s popisa ispao Matej Mitrović…

‘Znam kako se Mitrović osjeća, prošao sam to’

“Već sam jednom ispao sa završnog popisa, znam kako se Mitrović osjeća i da je razočaran, ali želim mu sve najbolje, samo neka nastavi snažno. Nadam se da se vidimo na budućim reprezentativnim okupljanjima i idućim utakmicama”, rekao je Ćaleta Car novinarima u mix zoni stadiona na Rujevici u Rijeci, a govorio je i o debiju za reprezentaciju Hrvatske, koji je imao protiv Brazila, nogometne velesile:

“Još kao mala djeca svi smo sanjali zaigrati za reprezentaciju, a meni se to ostvarilo baš protiv Brazila na Anfieldu. Bilo je malo treme, ali to je normalno. Naravno da sam presretan i ponosan na takav događaj”, kazao je Duje Ćaleta Car, čije rijeli prenosi službena web stranica HNS-a.

Nadalje, Ćaleta Car je rekao:

‘Za reprezentaciju smo svi uvijek spremni’

“Za reprezentaciju smo svi uvijek spremni, bez obzira na umor, pa tako i ja. Nije bila laka sezona, imam preko 50 klupskih nastupa, ali to nije ni najmanje važno kada nastupamo za Hrvatsku. Svi dajemo svoj maksimum. Moramo se prilagoditi izbornikovim zamislima i pokušat ćemo ispoštovati njegove želje. Sada u Rijeci i Opatiji imamo nešto lakši ritam, i ovdje smo prezadovoljni. Nadamo se najboljem”

O skupini D na Svjetskom prvenstvu, u kojoj su Vatreni smješteni zajedno sa Argentinom, Islandom i Nigerijom, izjavio je:

“Svi smo svjesni da nam je prva utakmica najvažnija, s ta tri boda otvaramo vrata drugog kruga. Dobro ćemo se pripremiti, dobro analizirati Nigeriju i vjerujem u momčad i izbornika da ćemo ostvariti najbolji mogući rezultat. Mislim da nam obrana nije problem, imamo igrače pune iskustva i znanja. Ne bih puno o Messiju jer trebamo pripaziti na cijelu Argentinu i na cijelu skupinu. Pratimo suparnike, Nigerija je danas izgubila od Češke, no pripremne utakmice ne otkrivaju sve. Možda ukazuju da suparnici imaju problema, ali mi moramo ostati usredotočeni na sebe, imamo kvalitetu pobijediti bilo koga”, zaključio je Duje Ćaleta Car.

‘Žao mi je zbog propusta u sudačkoj nadoknadi, ali…’

Tin Jedvaj također je zaigrao protiv Brazila i grubo pogriješio kod drugog gola Selecaa, kad mu se Firmino ušuljao s leđa, zagradio ga i – zabio:

“Žao mi je zbog propusta u sudačkoj nadoknadi, ali to su stvari koje se događaju u nogometu. Imam podršku trenera i suigrača, vježbamo takve situacije na treningu i vjerujem da ćemo već protiv Senegala igrati još bolje te spremni otići u Rusiju, pokazati ono najbolje što možemo”, govori Tin Jedvaj i osvrće se na trenutnu formu.

“Uhvatio sam kontinuitet utakmica na kraju sezone, iako sam prošao teško razdoblje zbog ozljede, ali sada sam u sjajnom fizičkom stanju. Svi ‘grizemo’ na treningu, no s dozom opreza kako se nitko ne bi ozlijedio. Posrećilo nam se da smo svi zdravi od samog početka priprema. Imamo odličan stručni stožer, svi brinu o nama”, objasnio je Jedvaj i za kraj dodao:

“Nadam se da mi u obrani nećemo imati puno posla, ali ne bojimo se nikoga. Vjerujući u svoju kvalitetu, idemo od utakmice do utakmice, a onda što bude. Izbornik će napraviti sve u svojoj moći, a mi ćemo dati sve od sebe. Atmosfera nam je dobra, međusobno si vjerujemo bez obzira tko igra. Čuvamo si leđa, a to je najvažnije. Važna je, naravno, i komunikacija s izbornikom, moramo znati tko što misli, a on to dobro radi, razgovara sa svima. Mi smo svi zadovoljni i nadamo se da će tako i nastaviti”, prenosi njegove riječi web stranica Saveza.