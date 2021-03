Brazilski nogometaš Rafinha javno je prozvao Niku Kovača zbog poteza koji je hrvatski trener napravio još dok je vodio Bayern. Rafinha, koji je u Bayernu proveo osam godina, optužio je Kovača da ga nije ispoštovao u njegovoj posljednjoj utakmici za slavni njemački klub.

“Nije me pustio da igram u svojoj zadnjoj utakmici za Bayern. Uništio je moj oproštaj. Imam veliko poštovanje za njega, on je obečavajuć trener i imat će sjajnu karijeru. Ali on mene nije poštovao“, prenosi Rafinhine riječi njemački list Bild.

Rafinha on Niko Kovač: "He didn't play me one last time for Bayern, and he ruined my farewell. I have a lot of respect for him, he will have a wonderful career. But he didn't respect me" [Diz aí, Beça via Bild] pic.twitter.com/jTS7quD0JK

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 18, 2021