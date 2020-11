Albanski reprezentativac i bivši član hrvatskog prvoligaša Lokomotive, 25-godišnji Myrto Uzuni, u srpnju je postao novi igrač mađarskog prvaka Ferencvaroša.

Da se tamo odlično snašao govori i pogodak Juventusu koji je postigao u utorak navečer u 4. kolu Lige prvaka. U 19. minuti susreta Juventusovi igrači loše su reagirali. Tokmac je probio desnu stranu, nakon čega se lopta odbila do Uzunija, koji ju je poslao u mrežu pored nemoćnog Szczęsnyja. To mu je četvrti pogodak ove sezone u dresu mađarskog prvaka. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Zanimljivo je da je Uzuni slavio gol baš onako kako to radi Cristiano Ronaldo, znate onaj potez kad se okrene u zraku i raširi ruke… Mnogi bi možda shvatili ovu Uzunijevu imitaciju kao provokaciju, no ne i Portugalac koji je napravio lijepu gestu nakon utakmice.

Ronaldo je nekadašnjoj HNL zvijezdi poklonio svoj dres, što su zabilježile i kamere.

Ferencvaros player Myrto Uzuni hit Cristiano Ronaldo's celebration after scoring against Juventus yesterday

He then asked for and got Cristiano's shirt at full-time… A dream come true for the 25-year old 😁 pic.twitter.com/arvTKClgM3

— Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) November 25, 2020