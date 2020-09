Ono što je donedavno zvučalo kao znanstvena fantastika, danas je realnost. Luis Suarez je na izlaznim vratima Barcelone, a ponuda za urugvajskog napadača ne nedostaje.

Najviše je za njega “zagrizao” (hehe) Juventus koji je, prema informacijama koje ima talijanska Gazzetta, već dogovorio s njim osobne uvjete transfera. Bio je to već drugi sastanak igrača i njegovog potencijalnog novog kluba.

Suarezov godišnji ugovor trebao bi iznositi 10 milijuna eura na godinu nakon oporezivanja, što je jednako kao što zarađuje i trenutno u Barceloni. Juventus će morati zbog talijanskih uvjeta oporezivanja platiti i dodatnih pet milijuna eura, piše Gazzetta.

Reports that personal terms have been agreed between Luis Suarez and Juventus in a second meeting between the club and the player's representatives!#FCB #FCBarcelona #Juventus #Suarez #TransferNews pic.twitter.com/3rHrrGo5FL

— Taste Of Sport (@TasteOfSport) September 1, 2020