NEKAD TOP KLUB, SVI SU IH SE BOJALI, DANAS PREDMET SPRDNJE NOGOMETNE EUROPE: Za ne povjerovati kad su posljednji put pobijedili u prvenstvu

Nevjerojatna serija njemačkog bundesligaša Schalkea bez pobjede u prvenstvu se nastavlja. Izgubivši danas na gostovanju kod berlinske Herthe sa 0:3, momčad iz Gelsenkirchena je već 30 utakmica bez pobjede u nacionalnom prvenstvu – 14 ove sezone, te 16 u prošloj sezoni.

My friend: ,,Schalke is the worst team in the Bundesliga“ Me: pic.twitter.com/phmkEnoQiB

Schalke je 2021. godinu otvorio porazom od Herthe nakon kojeg je ostao prikovan za dno Bundeslige.

Strijelci za berlinski sastav bili su Matteo Guendouzi (36), Jhon Cordoba (52) i Krzysztof Piatek (80). OVDJE pogledajte sjajan gol Guendouzija.

Schalke je vodio Švicarac Christian Gross, već četvrti trener ove sezone. Sezonu je započeo David Wagner, ali je otpušten nakon dvije utakmice, Manuel Baum je izdržao deset utakmica, a Huub Stevens je bio privremeno rješenje za jednu utakmicu. Gross je u premijeri doživio poraz kod Herthe.

Schalke are now just ONE game away from equalling the Bundesliga record for longest winless run in Bundesliga history (31 games).

Schalke je sada na 30 susreta bez pobjede čime se približio rekordu natjecanja Tasmanie 1900 Berlin, koja je ugašena 1973. godine. Također, društvo iz Gelsenkirchena jedna je od samo dvije momčadi u ligama petice koje nisu ove sezone osjetile slast pobjede.

Oni su prema službenim podacima Bundeslige u svojoj jedinoj sezoni u elitnom razredu (1965/1966) nanizali 31 susret bez pobjede osvojivši svega 10 bodova, uz gol razliku od -93.

Only two teams in Europe's top five leagues are yet to win a league game this season:

◉ Sheffield United

◉ Schalke

Their luck hasn't changed in 2021 just yet. pic.twitter.com/CO0bdulyOj

