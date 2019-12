NEKA NETKO KAŽE DA JE NJIHOV POSAO LAGAN: Slavni strateg otkrio gadljive metode smjena trenera: ‘Postoje otrovne grupe’

Ugledni premijerligaški trener Alan Pardew otkrio je popirilično odvratne metode smjena trenera

Poprilično bizarnu situaciju imamo u najjačoj ligi svijeta, englskom Premiershipu. U svega mjesec dana čak su četiri kluba otpusila svoje trenere, a neke smjene bile su zaista šokantne. Arsenal je otpustio Unaija Emeryja nakon serije loših rezultata, Marco Silva ostao je bez posla u Evertonu iz istog razloga, Quique Sanchez Flores prestao je djelovati u Watfordu… Ali uvjerljivo najgore je prošao Mauricio Pochettino koji je praktički protjeran iz Tottenhama.

Argentinac je napravio čudo o Spursa, doveo ih do finala Lige prvaka, držao ih među četiri najbolja kluba Premiershipa nekoliko sezona i umjesto da mu daju maksimalnu podršku, polako su ga počeli, kako sada ispada, sabotirati. Naime, ugledni premijerligaški trener Alan Pardew otkrio je popirilično odvratne metode smjena trenera, a ispada kako su glavni krivci igrači.

Otrovne grupe

“U današnje vrijeme igrači dođu na trening i odu iz kluba, ali se čini kao da su stalno tamo. Imaju svoje zatvorene WhatsApp grupe u kojima komentiraju što se događa i jako brzo jedni na druge mogu proširiti crv sumnje koji narušava atmosferu. Sljedeći dan kad dođete na trening atmosfera je čudna i jasno vam je da se nešto neobično događa”, rekao je Pardew koji ne radi otkako je prije godinu pol dobio WBA.

Pardew je otkrio kako je izgubio kontrolu… Igrači su mu na pripremama u Barceloni ukrali taksi i tako se vozikali gradom.

“Stariji igrači, ali i oni nezadovoljni sad imaju puno veću kontrolu i utjecaj na zbivanja u svlačionici. U tim zatvorenim grupama jako brzo mogu puno igrača okrenuti na svoju stranu i to je potpuno izmaknulo kontroli. Ne možete na to nikako utjecati, a ako i želite, odnosno zatražite neke informacije, samo ćete pogoršati situaciju. To vas dovodi u situaciju da biste neke važne ili skupe igrače rado stavili po strani ili ih se odrekli, ali to nema smisla jer su vezani za klub ugovorom i navijači ih vole”, rekao je Pardew.