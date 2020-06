‘Da je Dinamo prošao u Ligu prvaka, ne bi bilo koronavirusa’

Trener sarajevskog Željezničara, sin Ivice Osima i bivši nogometaš Amar Osim gostovao je u emisiji “Moja priča” na Elta TV. Zanimljivo, ali Amar Osim osvrnuo se na teoriju o koronavirusu u Hrvatskoj, koja govori kako COVID-19 ne bi niti došao u našu zemlju da je Dinamo prošao skupinu C Lige prvaka, odnosno plasirao se u drugi krug ovog elitnog klupskog nogometnog natjecanja.

NENAD BJELICA ZA NET.HR: ‘Pretjerana se hajka diže na suce, svaka odluka odmah je teorija zavjere. Ademi? Pa on je stalno kod mene igrao tako’

Dinamo bio blizu i prolasku u drugi krug

Naime, Dinamo je bio blizu i prolasku u drugi krug natjecanja, no onda je protiv Šahtara u zadnjim trenucima, svega i nekolik minuta, prosuo 3:1. Na kraju je završilo 3:3 i Modri kasnije nisu uspjeli proći skupinu. U osmini finala Lige prvaka tako su se našli Atalanta koja je ugrabila drugu poziciju i Valencija. Hrvat koji je bio nulti pacijent s COVIDOM-19 virus je pokupio upravo na utakmici spomenutih momčadi u Milanu…

A da je Dinamo izborio plasman u drugi krug, onda se ne bi igralo u Milanu nego u Valenciji. Stoga, teorija govori kako na toj utakmici u Valenciji ne bi bilo još koronavirusa i COVID-19 ne bi došao kod nas. Naravno, teorija ima djelomično smisla, ali samo u toj mjeri da bi se tako eventualno prolongirao dolazak koronavirusa u našu zemlju. Jer, nakon Italije, odnosno regije Lombardija, upravo je Španjolska postala žarište širenja zaraze koronavirusa u Europi…

“Da su prošli, ne bi korone bilo. Ne bi bilo Atalante u drugom krugu… Mislim, bilo je korone i tamo, ali, živa istina”, kazao je, dakako, pomalo i šaljivo Amar Osim, oživjevši teoriju da se korona najbrže proširila na utakmici Atalante i Valencije u osmini finala Lige prvaka.

“Ne bi proširila da je Dinamo prošao dalje”, pričao je Osim.

‘Nisu dinamovci imali sreću, ne bih rekao da je to neiskustvo

Onda je ipak dao i nogometni pogled na Dinamovo ispadanje. Modri su odigrali odlično u Ligi prvaka pod kormilom Nenada Bjelice…

“Bilo je tu i malo sreće u ždrijebu, jaki Manchester City, pa respektabilni ukrajinski Šahtar koji nije što je bio prije, ali jest jak, Atalanta prvi put igra Ligu prvaka i imala je problema s prilagodbom na natjecanje, nisu imali iskustva. Dobili su dinamovci Atalantu 4:0 u Zagrebu, lagano, imali sve na pladnju protiv Šahtara, a onda prosuli nespretno, nesretno. Šteta, šteta. Jer to je već druga sezona u nizu gdje su pokazivali i dizali se, ispali godinu prije tek od Benfice na produžetke u Europskoj ligi. Ovo je trebala biti kruna svega toga, da igraju na proljeće Ligu prvaka, što je u ovim okolnostima, kad najbolji klubovi Europe igraju to natjecanje, veliki uspjeh za njih. Nisu imali sreću, ne bih rekao da je to neiskustvo”, kazao je Amar Osim i nastavio:

‘Sreća je bitna u nogometu’

“Sudio je Nijemac, koji je svirao penal, koji nije bio, pa VAR pokaže da je nešto drugo penal. Nema to veze s neiskustvom, što znači neiskustvo u toj situaciji? Imali su sreće dotad, jer nije trebalo biti 3:1 za njih, ali u tom trenutku nisu imali sreću. Sreća je bitna u nogometu, osim ako si dovoljno dobar da možeš izbjeći taj faktor sreće. Oni još nisu i kad je tako treba ti sreća, koju si imao s Atalantom da zabiješ četiri gola iz tri šanse, koju si imao do tog trenutka sa Šahtarom… Realno, nije trebalo biti 3:1, ali bilo je. I završilo 3:3. Nisi jak dovoljno, jak si, no još uvijek ti treba malo sreće”, izjavio je Osim.