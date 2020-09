NEGO, JESTE LI PRIMIJETILI ŠTO SE DOGAĐA S ELITNIM NOGOMETOM? Tihi ubojica odlučio izaći iz sjene. Pala je prva velika žrtva

Komentar: ‘Danas je praktički sasvim nebitno tko je sudac, njihova uloga u nogometu deteriorira i eto, bit ćemo malo bezobrazni, ali kladimo se da većina ne može nabrojati niti desetoricu trenutno najjačih sudaca u Europi’

“Video killed the radio star, pictures came and broke your heart“, stihovi su to nekada davno popularnog engleskog novovalnog benda The Buggles, koji su autoru ovog komentara prošli kroz glavu nakon još jednog nogometnog vikenda obilježenog spornim, suludim i gotovo mučnim sudačkim odlukama i reakcijama VAR-a.

Današnji sportovi uglavnom se sve više oslanjaju na tehnologiju i, da se odmah razumijemo, tako treba i biti tehnologija se mora iskoristiti za boljitak i razvoj sporta, ali opet neke granice moraju postojati. Autor ovog komentara nije zatucani oldtajmer, nostalgičar koji evocira neka “dobra, stara vremena”, nije protivnik modernog nogometa, baš naprotiv za njega se i zalaže, ali opet ima golemi problem s VAR-om, odnosno posljedicama njegova uvođenja.

‘Vratite nam igru’

Nekada slavni nogometaš i engleski reprezentativac, a danas stručni komentator BBC-a, Gary Lineker, s kojim se, nota bene, autor ovog članka u većini kritika i mišljenja uglavnom razilazi, u jednoj stvari itekako ima pravo. Lineker je jedan od najglasnijih kritičara VAR-a i načina na koji se on koristi u nogometu.

Primjera je pregršt, u svakom nacionalnom prvenstvu, manjim utakmicama, derbijima, finalima kupova, Ligi prvaka, Europa ligi, a uzet ćemo samo nekoliko primjera, onih najsvježijih, koje smo imali prilike vidjeti prošlog vikenda.

Linekerov vapaj nakon VAR-kravala proteklog vikenda u Premiershipu točno je ono što autoru ovog komentara svaki put kada vidi da sudac traži pomoć videosuca ili se ovi javljaju zbog neke “sporne” ili sporne situacije, prolazi kroz glavu.

“Suludo. VAR donosi sulude odluke. Možemo li, molim Vas, dobiti svoju igru natrag”, napisao je to Lineker na svom Twitteru nakon što je vidio užas koji je zakuhao VAR na utakmici Newcastlea i Tottenhama, odnosno Manchester Uniteda i Brightona.

Bizarna situacija

Tottenham je vodio do 97. minute, a onda je njihov igrač Eric Dier nehotice igrao rukom u svom kaznenom prostoru i nakon cijele vječnosti pregledavanja i konzultacija dosuđen je penal. Dier je, spomenimo samo, bio okrenut leđima, nije vidio napucanu loptu i imao je ruku uz tijelo. Ali, novo pravilo kaže kako je svaka ruka pa čak i ona uz tijelo, napucana ili ne napucana, prekršaj, a kada dodate tom pravilo VAR, dobijete bizarnu situaciju.

Lineker je to sjajno objasnio. “Bizarno je kako suci na terenu i u VAR sobi donose krive odluke. Pretpostavljam da je to zbog toga što sada prvi put gledaju snimke u super slow motionu. Važno je pogledati snimku i u stvarnoj brzini. To nudi sasvim drugačiju perspektivu”, napisao je to Lineker i uz to se genijalno našalio objavivši ovu sliku.

Had a few ideas for a new football strip. pic.twitter.com/cAhXuDCCI7 — Gary Lineker (@GaryLineker) September 26, 2020

‘VAR je sranje’

Dakako, trener Tottenhama Jose Mourinho mogao je samo u nevjerici gledati kako mu nemoćni sudac, suludo pravilo i VAR uzimaju pobjedu iz ruku. Situacija je to u kojoj sudac, da ima pravo sam odlučiti, da nema asistenciju i praktički nije prisiljen koristiti VAR kod gotovo svake svoje odluke, nikada ne bi sudio kazneni udarac.

Mourinho je nakon utakmice revoltiran ishodom zamalo krenuo kritizirati Savez, suce i VAR, ali se zaustavio. Zaustavio se jer FA ne gleda blagonaklono na trenere, nogometaše i djelatnike koji se usude kritizirati njihov rad, njihove odluke i korištenje VAR-a. Premda je njihovo mišljenje, zapravo, najvažnije oni nemaju pravo glasa kada je u pitanju kritika prema suđenju i VAR-u.

“Ne želim pričati o tome. Radije ću svoj novac dati u humanitarne svrhe ako to želim. Ne želim ga dati nogometnom savezu (FA) i zato neću komentirati”, to je bio Mourinhov odgovor na pitanje može li komentirati odluku suca i VAR-a. Eto i Slaven Bilić je nedavno kažnjen crvenim kartonom jer se usudio progovoriti i prigovoriti na tu temu, ali nije tako samo u Engleskoj, eto imali smo i u Hrvatskoj slučajeva kada je Nenad Bjelica, još dok je vodio Dinamo, imao žestoke ispade na račun VAR-a i suđenja.

“VAR je obično sranje. Maknite VAR, samo ubijate emocije s njim! Meni ne treba, što se mene tiče nikad ga ne treba upotrijebiti. Nikad! To je cirkus! Ja sam apsolutno protiv VAR-a jer VAR ne pomaže”, govorio je tako Bjelica prije malo manje od godinu dana, doduše još vruće glave, nakon 3:3 remija protiv Šahtara u Ligi prvaka, kada su sučeve odluke potpomognute VAR-om promijenile tijek utakmice.

Ubojica nogometa

Ovo je samo skromno mišljenje autora ovog komentara, ali VAR je na neki način doista postao ubojica nogometa. Iako nismo imali namjeru nakrcavati tekst gomilom bizarnih primjera sudačkih odluka prouzročenih korištenjem VAR-a, jer, de facto, na to bi potrošili dvadesetak kartica teksta, ali eto ovaj vikend vidjeli smo svakako jedan od bizarnijih primjera i već smo natuknuli na kojoj se utakmici dogodio.

Utakmica Manchester Uniteda i Brightona bila je danima tema po svim europskim medijima i to upravo zbog potpune konfuzije izazvane VAR-om. Sudac Chris Kavanagh pokazao je da se igra pet minuta nadoknade, a rezultat je tada bio 2:1 za United. U sudačkoj nadoknadi na 2:2 je poravnao Solly March, a onda je krenuo “show”.

U osmoj od pet minuta nadoknade koliko je sudac inicijalno produžio utakmicu, Neil Maupay je blokirao jedan udarac Harryja Maguirea i Kavanagh je svirao prvi put kraj utakmice. Zatim je uslijedio verbalni napad igrača Uniteda na suca i ovaj je zatražio provjeru VAR-a. Pokazalo se da je Maupay dirao loptu rukom, čovjek je bio u skoku, a Maguire je glavom napucao loptu u smjeru njegove ruke i okrznuo ga valjda za milimetar. Sudac to nikako nije mogao vidjeti, a realno lopta nije promijenila drastično putanju i dapače još je bila opasnija po gol Brightona.

Zatim je sudac dosudio penal i nakon što je Bruno Fernandes u 100. minuti utakmice zabio za 3:2, sviran je, po drugi put, kraj utakmice.

Totalna konfuzija

Zanimljivo, čak je i trener Manchester Uniteda, momčadi koja broji suludo visoku broj dosuđenih penala u svoju korist, prošle sezone skupili su ih čak 14, protiv ovakvog iskorištavanja VAR-a i novog pravila o suđenju igranja rukom.

“S novim pravilom nikad ne znaš što ti se može dogoditi. Možemo o tome diskutirati cijeli dan, ali potrebno je razjasniti što je prekršaj za kazneni udarac. Sada se čini da možeš samo gurnuti loptu u nečiju ruku, kao što se nama dogodilo protiv Palacea, i da zbog toga bude dosuđen jedanaesterac. I onaj udarac glavom protiv Tottenhama, gdje igrač nije ni znao da ga je lopta udarila. Vidjeli ste pogodak koji je Chelsea postigao na kraju utakmice protiv West Broma? Nije li i to igranje rukom”, nabrajao je samo Ole Gunnar Solskjaer komentiravši totalnu konfuziju nastalu novim pravilima i primjenom VAR-a.

Dok se prijašnje pravilo oslanjalo najviše na procjenu suca je li igranje rukom bilo namjerno ili ne, sadašnje se bazira na pretpostavci je li ruka u prirodnom položaju ili je pozicioniranjem ruke igrač povećao volumen svog tijela. U tom slučaju sudac je prisiljen koristiti VAR u svakoj spornoj situaciji i na suca se vrlo lako izvrši pritisak, kao što su to napravili igrači Uniteda protiv Brightona i doveli ga u izuzetno neugodnu situaciju, štoviše i sramotnu jer je morao ponovo suditi nastavak utakmice i to samo kako bi United zabio gol.

Deterioracija sudaca

Takvi ishodi utakmica, takve odluke, ubojite su za nogomet. Bilo da se ovakva situacija dogodi u 60. minuti ili sudačkoj nadoknadi, ona drastično utječe na razvoj utakmice, na psihičko stanje igrača, na psihičko stanje suca, na ritam igre, na tempo i dinamiku jer, katkada pregledavanje VAR-a, uz naguravanje, prigovore, vijećanje i gledanje snimke, potraje i više od pet minuta. Sudac, od pojave i aktivnije i intenzivije pojave VAR-a, više nema niti približno snažnu ulogu kao što je imao ranije.

Danas je praktički sasvim nebitno tko je sudac, njihova uloga u nogometu deteriorira i eto, bit ćemo malo bezobrazni, ali kladimo se da većina ne može nabrojati niti desetoricu trenutno najjačih sudaca u Europi. OK, težilo se ka tome da bude manje pogrešaka sudačkih i jest, doista ih je manje, da je bolje da se za suca niti ne zna nego da utječe svojim odlukama na razvoj utakmice, ali opet ovakvom primjenom VAR-a u kombinaciji sa stupidnim pravilima otišlo se u drugu krajnost.

Je li uopće potreban sudac?

Suci više nemaju samopouzdanja, nemaju više autoriteta jer danas malo agresivniji pomoćni trener s klupe, ako je dovoljno uporan, može natjerati suca da pregleda snimku i preispita svoju inicijalnu odluku, a kamoli onda ako mu se u lice unesu jedanaestorica nervoznih nogometaša i još toliko iz suparničke ekipe koja ga uvjerava da to ne treba raditi.

S druge strane, sucima VAR danas nerijetko služi i kao alibi, ne krivi se više direktno njih za neke odluke, već se sve svaljuje na VAR i suce u sobi, a time se opet umanjuje uloga suca na terenu i znatno gubi na značaju, odnosno, praktički se robotizira – kako kaže VAR tako on dosudi. Pa se pitamo je li uopće potreban sudac na terenu i zašto onda uopće imamo suce ako ne više ne postoji njihov doprinos utakmici, ma koliko on bio pozitivan ili negativan?

Suci su bitan faktor

Neke od najvećih utakmica u povijesti obilježile su sudačke pogreške, eto Maradonina “božja ruka”, recimo. Ili, hoćete onaj najbolniji kada je sudac Nestor Pitana u finalu Svjetskog prvenstva zbog VAR-a dosudio penal Francuskoj jer je Ivan Perišić igrao rukom. Pitana je tada rekao kako, da nije VAR-a, nikada ne bi dosudio taj penal. Realno, ta Perišićeva ruka, kada bi se pitalo većinu respektabilnih sudaca, nije bila ruka za penal, ali pravila su takva, VAR svoje odradi i eto rezultata.

Sudac je, kao i igrači na terenu, veoma bitan faktor na utakmici jer on svojim lošim ili dobrim odlukama utječe na rasplet utakmice i to nekako, ako ništa, daje čar igri, te utječe na reputaciju i “zvjezdani” status sudaca. Navijači ih mrze, ali zapravo ih, paradoksalno, vole mrziti, tako je bilo od samih početaka, ali čini se da su suci u današnjem sistemu postali tek glasnogovornici VAR-a i sprovoditelji krivo interpretiranih i pomalo glupavih pravila.

Nema balansa

Naglasit ćemo još jednom, VAR svakako ima svojih prednosti, donio neku pravdu, donekle je bio katarzičan za nogomet i ne treba na njega gledati kao na bauk, ali s druge strane dojma smo da je u većini slučajeva neadekvatno korišten, loše interpretiran i gotovo poguban za suce, njihovu ulogu i status.

A tu je i činjenica da previše i katkada drastično utječe na samu dinamiku utakmice i ritam igre. Nekako smo se nadali da će se kroz ovih nekoliko godina implementiranja VAR-a stvoriti balans u kojem će podjednako važan biti sudac i njegovo tumačenje pravila, kao i uloga VAR-a, ali u posljednje vrijeme nekako smo počeli gubiti nadu. Isprva, VAR nam je ostavljao dojam nekog tihog ubojice, ali nakon ovakvog kravala, koji smo imali prilike vidjeti u Premiershipu i koji se već neko vrijeme događa po najjačim, pa i onim slabijim europskim ligama, čini se da ubojica više i nije tako tih.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.