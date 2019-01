SANJA DRES SRBIJE I GOVORI DA NIKAD NE BI IGRAO ZA HRVATSKU, ALI I ISTIČE: ‘Zadovoljstvo je biti u tako velikom klubu’

‘Iskreno, nisam netko tko jedno misli a drugo priča’

Napadač i trenutno najbolji strijelac HNL-a Komnen Andrić, koji je zabio do sad deset golova u dresu slabašnog Intera iz Zaprešića (ukupno 21 u godinu dana), što je za svaku pohvalu, prije nekoliko dana prešao u Dinamo i izazvao zanimanje javnosti…

Andrić je, tako, postao prvi Srbin u dresu hrvatskog prvaka od osamostaljenja države i pojačanje Modrima u napadu, nakon što je Mario Budimir otišao u Persepolis. Kao takav dao je intervju za srpski tabloid Telegraf koji je Andrića najavio na sljedeći način:

‘Kuriozitet je da je Komnen postao prvi Srbin u Dinamu u posljednjih 29 godina’

“Kuriozitet je da je Komnen postao prvi Srbin u Dinamu u posljednjih 29 godina, prvi poslije rata koji je zahvatio SFRJ, o čemu uopće ne razmišlja, niti ima potrebe za tim. Andrić se udomaćio u Zaprešiću, dočekale su ga samo lijepe riječi u Zagrebu, i Bad Blue Boysi su ga prihvatili brzo, a nije sve djelovalo tako bajkovito u prošlosti”, piše autor teksta pod naslovom:

“Ispovijest prvog Srbina u Dinamu: Što su mi rekli Bad Blue Boysi, a što Mamić, i kako mi je Luka Jović pomogao u nevolji?”

Čisto sumnjamo da su ga Boysi prihvatili. Tim više zbog njegove izjave srpskom Informeru u prosincu prošle godine, kad je kazao:

“Za svakog sportaša je kruna karijere nastupiti za svoju zemlju. Sanjam dres Srbije, bilo koja druga zemlja ne dolazi u obzir. Nikada ne bih igrao za Hrvatsku ili neku drugu reprezentaciju”, rekao je tada Andrić.

‘Dobio sam 99 posto dobrih i pozitivnih komentara, i iz Srbije i iz Hrvatske’

Sad je za Telegraf kazao:

“Dobio sam 99 posto dobrih i pozitivnih komentara, i iz Srbije i iz Hrvatske, dolazim u veliki klub i svi na tome čestitaju. Godinu i pol dana sam u Hrvatskoj, imam samo pozitivno iskustvo i sve je vodilo k tome da neće biti nikakvih problema, naprotiv! Navijači znaju tko sam jer sam dugo tu. Mogu im pomoći, postao sam prvi Srbin kapetan u Hrvatskoj, prvi strijelac poslije raspada Jugoslavije. Ovdje nema mjesta politici. Zadovoljstvo mi je da sam poslije toliko godina prvi Srbin u Dinamu i moram kazati da sam super prihvaćen u momčadi. Zadovoljstvo je biti igrač Dinama”, kazao je Andrić, koji je na Instagramu objavio fotografiju s igračima Eintrachta, svojim sunarodnjakom Lukom Jovićem, te sa našim Antom Rebićem.

‘Samo budale dijele ljude na Srbe i Hrvate’

U opis je napisao: “Samo budale dijele ljude na Srbe i Hrvate”…

“Iskreno, nisam netko tko jedno misli a drugo priča, zna se da nemam dlaku na jeziku i stvarno to mislim, tu sam godinu i pol i nikakvih problema nemam. Stekao sam dosta dobrih prijatelja, a što se slike tiče, poslije Nove godine smo izašli u jedan klub, a Luka mi je jedan od najboljih prijatelja, puno mi je pomogao kad sam bio u Portugalu i to prijateljstvo se nastavilo. Ne prođe dan da se ne čujemo, a preko njega i Mijata Gaćinovića upoznao sam i Rebića. Eto, slikali smo se i to sam napisao jer tako mislim”, objasnio je Andrić i progovorio o prvom kontaktu njega s Dinamom.

“Prošlog ljeta sam imao prvi kontakt s Dinamom, ali se nismo dogovorili jer su imali tri napadača. Ovaj je put to bilo ozbiljnije, ja sam potvrdio svoju kvalitetu, a čuo sam se direktno sa Zdravkom Mamićem. Poželio mi je dobrodošlicu, vjerovao je od početka u moje kvalitete, sada je sve to bilo intenzivnije i sa njegove strane nego ljetos”, zaključio je srpski napadač.