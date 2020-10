SRAMOTA U VELIKOJ GORICI: Dogodila se prava regionalna diskriminacija; Nećete vjerovati što su navijačima koji nisu iz Zagreba napravili

‘Kada su došli podno nje, rečeno im je da nemaju pravo kupiti ulaznice’

“Korona cirkus obilježio je jučerašnja događanja pred blagajnama velikogoričkog stadiona. Iako se očekivalo da će oko 1.800 ulaznica planuti i prije dana utakmice, ipak se to nije dogodilo, pa su blagajne nudile mogućnost kupovine i prije starta dvoboja Gorice i Hajduka. Međutim, dogodila se – regionalna diskriminacija”, javljaju Sportske novosti o sinoćnim događanjima u Velikoj Gorici.

Odbili prodati ulaznice osobama s prebivalištem u dalmatinskim županijama

Na blagajni pored ulaza na stadion u Gorici odbili su prodati ulaznice osobama s prebivalištem u dalmatinskim županijama. Poznato je da je na snazi mjera zabrane ulaska gostujućih navijača, koju je propisao HNS, no postavlja se pitanje po kojoj osnovi se može ocijeniti tko je došao za koga navijati ako nema nikakvih obilježja? “Primjerice, bili smo svjedoci da je ušlo dosta Hajdukovih navijača iz Zagreba, a oni iz Dubrovnika su vraćeni”, piše Dalmatinski portal.

Preko interneta se ranije moglo kupiti ulaznice, ali oni koji su to napravili, te došli u Goricu, svejedno se ne puštaju na stadion, ako imaju prebivalište u ‘pogrešnim’ županijama.

Odgovornost za to preuzeo je organizator HNK Gorica, pravdajući to zabranom dolaska navijača gostiju i pozivajući se na anti-korona mjere. Da u njima piše tko za koga navija i gdje koji klub sve ima navijače, sigurno ne piše, ali u ova vremena svatko pravila može tumačiti kako želi, pa je to napravio i velikogorički klub.

‘Zapalili su baklje i isporučili standardne uvrede na račun HNS-a’

Bilo je tako i navijača iz Dubrovnika, koji su na blagajnama dobili odbijenicu i morali krenuti natrag, kao što je prema Splitu vraćena i skupina od oko 70 torcidaša. Točno sat vremena prije početka utakmice na semaforu ispred stadiona ta grupa torcidaša je viđena, bili su u pratnji interventne policije, dobro raspoloženi i s nadom da će ipak ući na istočnu tribinu.

“Kada su došli podno nje, rečeno im je da nemaju pravo kupiti ulaznice, a oni su zapalili nekoliko baklji, isporučili standardne uvrede na račun HNS-a i onda mirno sjeli u policijska vozila koja su ih odvela izvan grada”, stoji u izvještavanju SN-a.