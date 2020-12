NEĆE IM SE VALJDA TO DOGODITI? Dinamo već ove zime ostaje bez ključnog igrača. Liverpool pokrenuo lančanu reakciju?

Najbolji je igrač u klubu, ali problem je samo taj što bi Dinamo bez njega mogao ostati već ove zime

Eto, a bilo je sve tako idilično, barem na kratko. Dinamo je izborio novo proljeće u Europi, gotovo jednako senzacionalno kao i ono preklani s Nenadom Bjelicom, ali zapravo, ako ćemo realno sagledati, još i impresivnije jer “modri” su neporaženi i nisu još uvijek primili niti jedan pogodak u Europa ligi.

Preživjeli su prvi veliki val kritika zbog slabijeg starta u Prvoj HNL i činjenice da više nisu vodeća momčad lige, a bilo je podosta kritika i na start u Europa ligi. Na žestokom su udaru bili trener Zoran Mamić zbog loše igre, kao i obrana koja je dobar dio dosadašnjeg dijela prvenstva bila, ha, podosta prozračna. Prigovaralo se i Bruni Petkoviću zbog sporog ulaska u formu, prigovaralo se i krilima na neefikasnosti, zatim veznjacima na nedostatku kemije, ali na koncu sve je došlo na svoje baš onda kada je trebalo.

Ključni igrač Gvardiol

Dinamovci su izvojevali tri velike pobjede u elitnom europskom natjecanju, dvije protiv Wolfsbergera i ovu posljednju protiv Feyenoorda u Roterdamu i time nagovijestili povratak onog moćnog stroja koji je dominirao sve do proljeća prošle sezone. Posebno je dobro u tim utakmicama odigrala kritizirana Dinamova obrana, a ponajbolji igrač bio je baš mladi stoper, odnedavno prekomandiran na lijevog beka, Joško Gvardiol.

U nedostatku opcija na poziciji lijevog bočnog, Mamić je tamo poslao Gvardiola, koji ima vještine igranja na toj poziciji, ali nitko nije mogao zamisliti da će igrati baš tako dobro. Mladi branič trenutno je, uz Lovru Majera i Dominika Livakovića, najbolji igrač u klubu, ali problem je samo taj što bi Dinamo bez njega mogao ostati već ove zime.

Liverpool im pokvario sve?

Naime, Gvardiol je trebao ostati na posudbi u Dinamo sve do kraja sezone, ali njegov novi klub RB Leipzig mogao bi ga povući već ove zime. Priča je ovakva. Leipzigov obrambeni dvojac, Dayot Upamecano i Ibrahima Konate, na meti su Liverpoola i izgledno je kako bi klub mogli napustiti već ove zime. Momčad Jurgena Kloppa cijelu se sezonu muči s pokrpavanjem rupa u zadnjoj liniji. Ostali su gotovo do kraja sezone bez ključnog igrača Virgila van Dijka, a ostatak ekipe ne može im garantirati sigurnost u zadnjoj liniji potrebnu da se održe na vrhu ili obrane naslov.

Transfermarkt tvrdi kako bi se Upamecano i Konate mogli preseliti na Anfield u paketu za 105 milijuna eura. Upamecano bi ih koštao 60 milijuna eura, a Konate 40.5 milijuna eura. U Leipzigu nemaju politiku zadržavanja mladih igrača, štoviše ne cjenkaju se previše i vrlo brzo i efikasno odrađuju transfere, a kako je još uvijek, barem dok ne osvoje nešto, riječ o tranzitnom i razvojnom klubu, nogometaši i nisu pretjerano vezani za klub i čekaju prvu bolju priliku za odlazak. Bolje prilike od prelaska u Liverpool valjda nema, pa je izgledno, ako do ponude i dođe da će netko od ove dvojce ili čak obojica, tamo i završiti.

Lančana reakcija

E sada, ako oni napuste Leipzig, Nijemci će biti prisiljeni povući Gvardiola iz Dinama. Mogu ili to ili mogu kupovati još nekog novog mladog igrača, ali to bi bilo besmisleno kada je baš Gvardiol jedan od najboljih mladih braniča u Europi. Dakle, Dinamo bi na kraju zbog ove lančane reakcije lako mogao ostati bez ključnog igrača, no, možda i nije sve baš tako crno jer Dinamo će od Leipziga dobiti još pozamašnu svotu novca.

Dinamo je Gvardiola prodao za 16 milijuna eura i još podosta bonusa s kojima iznos na kraju seže na više od 20 milijuna eura. Za svaku utakmicu u HNL-u u kojoj Gvardiol odigra dobivaju po 70 tisuća eura, a svaku europsku plaćaju Dinamu 100 tisuća eura. No, ako i ode na zimu za Njemačku, Leipzig se svejedno obavezao da će isplatiti ostatak utakmica Dinamu, iako Gvardiol više nije u klubu. No, pitanje je što je Dinamu u ovom trenutku vrijednije, novac ili Gvardiol u nokaut-fazi Europa lige. Ipak nekako mislimo da bi im Gvardiol sada bio draža opcija.