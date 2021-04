‘Ne znam ništa o tome, maloprije sam i ja to vidio’

Mladi senzacionalni 22-godišnji krilni napadač Mario Ćuže mogao bi postati igrač Dnjipra. Dinamovac na posudbi u trenutno osmoplasiranoj momčadi ukrajinskog prvenstva koju vodi njegov bivši trener u mladoj momčadi Dinama Igor Jovičević oduševio je ovog proljeća i u posljednjih pet ligaških susreta zabio je čak 6 golova. Ukrajinski mediji plasirali su informaciju i tvrde kako bi ga zbog toga klub mogao otkupiti od Dinama za milijun eura…

Javio nam se Mario kasno sinoć i kazao nam kako on ništa ne zna o tome te kako je i on to vidio maloprije, da se s tim ne opterećuje jer to rješavaju njegovi manageri koji se brinu i vode njegovu karijeru. Na njemu je samo da igra najbolje što može…

“Kad se vratim u Hrvatsku popričat ću s njima i vidjet ćemo što i kako dalje. Izabrat ćemo onu soluciju koja je najbolja za mene”, poručio nam je Mario Ćuže s kojim smo prošlog tjedna razgovarali pola sata o svemu i svačemu…

‘Svaki dinamovac koji je prošao Dinamovu omladinsku školu želi biti u Dinamu, igrati u Dinamu’

“Mislim da mi nije ovo najbolji nogomet u životu, u Istri sam 2019. tada sam igrao najbolje. Slično je ovdje, blizu ali u Istri je bilo malo bolje. Bio mi je to prvi izlet u seniorsku ligu. I to se pokazalo odlično. Sad, sigurno sam se približio način igre je vrlo sličan. U pitanju je bio kontinuitet. Sredinom prvog dijela sezone trener Jovičević me htio, pa sam ja to, nekoliko mjeseci je bilo hoću-neću, hoću-neću. Na početku mi se to nije izgledalo kao dobra opcija, bio sam skeptičan, klub je bio na posljednjem mjestu ali evo, u razgovoru sa svojim managerima, obitelji, odlučio sam doći i evo, pogodak. Dnjipro se nalazi sad u dobroj poziciji, ja zabijam i sljedeće sezone gdje god bio vjerujem da ću krenuti jako dobro. Svaki dinamovac koji je prošao Dinamovu omladinsku školu želi biti u Dinamu, igrati u Dinamu. Svjestan sam svoje situacije i svojih igara, znam da se to prati i gleda u nogometno svijetu. Nisam razmišljao previše o budućnosti, imam tu s Dnjiprom još 4 utakmice i vidjet ćemo kako će se stvari posložiti. Moram vidjeti s ljudima u Dinamu, sa svojim managerima kako, što i donijet ćemo odluku”, rekao nam je tada Mario Ćuže.