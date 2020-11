‘NE ŽELIM SE KLANJATI PEDOFILU, SILOVATELJU I ZLOSTAVLJAČU’: Nogometašica protestirala tijekom minute šutnje za Maradonu

Proteklih dana cijeli nogometni svijet na neki svoj način odaje počast prerano preminulom velikanu Diegu Armandu Maradoni. No, jedna je nogometašica odlučila prosvjedovati protiv slavljenja legendarnog Maradone i to baš prilikom minute šutnje.

Paula Dapena, nogometašica Viajes Interriasa, uoči utakmice s Deportivom, odlučila je sjesti na travnjak i okrenuti leđa u suprotnom smjeru kako bi izrazila nezadovoljstvo veličanjem Maradone, a kasnije je pojasnila i zašto.

“I refuse to observe the minute’s silence for a rapist, paedophile and abuser".

Spanish footballer Paula Dapena snubs #Maradona tribute.https://t.co/BX4Mu7EPBJ

