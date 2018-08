PRIČE O MODRIĆU SVE SU GLASNIJE: Trener Intera rekao da ga sanja u svom klubu, ali onda se javio trener Reala

Nastavljaju se govorkanja o mogućem transferu Luke Modrića u Inter

Trener milanskog Intera Luciano Spalletti potvrdio je u subotu navečer interes za hrvatskog kapetana Luku Modrića, ali nije rekao da li je klub poslao ikakvu ponudu za njega Real Madridu.

“Sanjam li o Modriću? Klub je pokazao da ozbiljno i predano radi, dužnosnici nastoje ostvariti sve što smatramo ispravnim, imaju svoj način razmišljanja. Jasno je da bi igrač te razine bio važan bilo kojoj momčadi, ne samo nama. Nastavljam sanjati s navijačima, no imamo sve karte da nadoknadimo ono što se dogodi“, rekao je Spalletti za televiziju Sky Sport nakon pobjede Intera nad Lyonom od 1-0 u pripremnoj utakmici.

“Još uvijek je ostalo nešto dana do kraja prijelaznog roka, uvijek se razgovara o tržištu, pa ako na kraju dobijemo Messija rado ću to prihvatiti“, dodao je Spalletti.

Inter će ponuditi 40 milijuna

Talijanske novine Il Giornale izvijestile su u subotu kako je Inter spreman ponuditi Real Madridu 15 milijuna eura ovo ljeto za posudbu te dodatnih 25 milijuna eura iduće ljeto za otkup njegovog ugovora, odnosno ukupno 40 milijuna eura. Iste novine tvrde da bi Real Madrid sjeo za stol ako Inter ponudi 25 milijuna eura za posudbu te dodatnih 35 milijuna za otkup ugovora.

“Real Madrid nije zaprimio nikakvu ponudu. Ne postoji slučaj Modrić. Niti on želi otići, niti Real Madrid želi da ode. To je jedna medijska glupost. Još jedna u nizu”, rekao je Hini dužnosnik Real Madrida u subotu kasno navečer.

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez u četvrtak je rekao španjolskim medijima u Miamiju, gdje se pripremala momčad, da Modrić može napustiti klub jedino ako netko plati 750 milijuna eura. Toliko iznosi odšteta u slučaju prijevremenog odlaska navedena u njegovom ugovoru.

Dosad je najveći iznos za nekog nogometaša platio PSG prošlo ljeto Barceloni, kada je za 222 milijuna eura doveo brazilskog napadača Neymara.

Talijanski mediji su u subotu objavili kako postoji usmeni “džentlmenski dogovor” između Modrića i Péreza prema kojem bi ga klub pustio za određeni iznos ako Modrić poželi otići, te navode primjer napadača Cristiana Ronalda kojeg su prodali za 100 milijuna eura u Juventus iako je imao odštetnu klauzulu od milijardu eura. Novine Marca, sa sjedištem u Madridu, odgovaraju da slučaj nije isti i da Real Madrid ne želi prodati Modrića.

Oglasio se i Lopetegui

Oko čitave priče javio se i trener Madrida. Julen Lopetegui rekao je noćas kako je uvjeren da će hrvatski kapetan Luka Modrić nastaviti igrati za Real Madrid unatoč interesu milanskog Intera.

“Na tu temu već je odgovorio klupski predsjednik, nemam puno toga za dodati. Modrić je izvanredan igrač, čekamo ga raširenih ruku”, izjavio je Lopetegui u Washingtonu gdje je Real Madrid pobijedio Juventusa s 3-1 u pripremnoj utakmici.

Posljednjih dana talijanski mediji izvještavaju o interesu milanskog Intera za 32-godišnjeg veznog igrača. Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez rekao je u četvrtak da Modrić može otići jedino ako netko plati 750 milijuna eura, koliko iznosi odštetna klauzula u njegovom ugovoru.

‘Rekao sam Modriću da ga obožavam’

“Razgovarao sam s Modrićem nakon njegovog odličnog Svjetskog prvenstva te smo se dogovorili oko njegovog povratka, 8. kolovoza, kada bi smo trebali početi raditi i vidjeti može li 15. kolovoza biti spreman za prvi veliki cilj ove sezone”, rekao je Lopetegui. Real Madrid će protiv Atlético Madrida igrati 15. kolovoza europski superkup u Tallinnu, glavnom gradu Estonije.

Modrić, Mateo Kovačić i francuski branič Raphaele Varane dobili su dodatno vrijeme za odmor nakon igranja finala Svjetskog prvenstva.

“Rekao sam Modriću da je on igrač kojeg obožavam, koji mi se sviđa, i on to zna. Bit će presretan prijedlogom na koji će naići kada se vrati. Bit će sretan igrajući nogomet, kao što je već bio u Real Madridu. Luka je igrač Real Madrida i to će nastaviti biti, ne sumnjam u to. Uživali smo u njemu te ćemo i dalje uživati”, napomenuo je Lopetegui.