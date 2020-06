NE SJEĆAMO SE KAD JE VLADALA TAKVA BORBA ZA EUROPU: Četiri momčadi je unutar pet bodova; ‘Svaku utakmicu igramo kao da je posljednja’

‘Svaku utakmicu igramo kao da je posljednja, tako smo si posložili u glavi’

Vrlo dobra utakmica na Aldo Drosini u nedjelju između Istre 1961 i Rijeke (1:3). Rijeka je i treći put ove sezone lakoćom dobila Istru 1961 u derbiju “della Učka”. Iako oslabljena dominirala je od prve minute protiv domaćina od kojeg smo ipak više očekivali. Možda je rani fantastični pogodak Lončara s nekih 18 metara ljevicom presjekao Puljane, jer do kraja utakmice nisu uspjeli ništa ozbiljnije napraviti, osim izjednačujućeg pogotka u 88. minuti.

ISTRA 1961 – RIJEKA 1:3: Riječani osvojili Aldo Drosinu, remek djelo Lončara i Murića; Pokvario se VAR

Rutinska pobjeda

Za Rijeku je dobro što pobjeđuje u tim tzv. rutinskim susretima. U prošlosti znalo im se događati da prospu bodove upravo u tim manjim susretima, u kojima su bodovi unaprijed upisani. Posebno je Rijeci bitno pobijediti Istru jer je to susjedsko rivalstvo…

“Naravno da je tako. Počeli smo jako dobro, ono što smo se dogovorili od prve minute smo ispoštovali. Poveli smo jako rano, već u 5. minuti Stjepanovim pogotkom. Nije moglo bolje početi. Međutim, moram biti iskren, a nije to samo moje mišljenje nego svih ostalih, malo je nedostajalo ritma. Pokušavali smo s brzim dodavanjima sve to ubrzati, da i njima bude teže. Znali smo da Istri 1961. to odgovara da drže susret u egalu na 1:0, i onda u zadnjih 15, 20 minuta krenu pritiskati, a onda je to i stres, i nervoza i panika…Znali smo da moramo zabiti drugi gol da nam bude puno lakše”, kazao nam je 25-godišnji Luka Capan.

Drugi pogodaj Rijeke došao je u 70. minuti zahvaljujući Antoniju Mirku Čolaku koji je zabio glavom…

“Da, na vrijeme smo zabili taj drugi gol, ali smo nažalost na kraju ga i dobili. Moglo nam se dogoditi da zadnjih 5, 6 minuta imamo totalnu nervozu, ali onda je Murić jako lijepo pogodio i onda je sve bilo gotovo. Međutim, i taj drugi pogodak Čolaka bio je dosta važan, da nekako tu Istru 1961 smirimo. Znali smo da su dosta opasni iz kontri, prekida…”, objašnjava nam Luka Capan.

Stjepan Lončar zabio je sjajan eurogol. Sa 18 metara lijevom nogom pospremio je loptu u lijevi gornji kut Dukinog gola. Majstorski…

“Baš majstorski, predivan gol. Stjepan isto ima lijepu lijevu nogu. U tom trenutku stajao sam iza i čim sam vidio kakvu putanju ima lopta, znao sam da ulazi. Naši pucači vježbaju svakodnevno takve udarce, nije to sad neka slučajnost”.

Remek djelo Murića

Robert Murić u samom finišu utakmice izveo je pravo malo remek djelo prebacivši Duku s nekih 17 metara, sa samog ruba šesnaesterca. Tomečak je drugi put dobro asistirao, ovaj put Muriću, vratar Duka izašao je s gola misleći kako će stići loptu, a Rijekin majstor za pogotke ga je lobovao iskosa. Nakon kratkih protesta domaćih koji su sugerorali da je zaleđe VAR je potvrdio regularan pogodak, a sudac Bel pokazao na centar za slavlje Riječana 1:3. I priča je bila rješena…

“Murke isto ima fantastičnu lijevu nogu, ima potez, osjećaj, dribling… Tako da od njega uvijek očekujemo da napravi nešto, pogotovo je opasan kad uđe s klupe i kad je svjež. Znamo da nam je on veliki plus. U ove dvije utakmice pokazalo se da, tko je god ušao s klupe, donio je ritam utakmici i pomogao nama svima koji smo krenuli od prve minute. Tako da sam s time baš zadovoljan, jer svi se trude, svi daju maksimum i to je super”.

U 20. minuti susreta, Močinić je u jednom zakašnjelom startu na Capanu zaslužio žuti karton, a Bel nije svirao ni prekršaj. Luka je zadovoljan svojom igrom…

“Bio mi je mali problem što fizički nisam bio na onom vrhunskom nivou, bilo mi je dosta teško jer sam unazad nekoliko dana bio bolestan, virozan… Bilo je tu malo i stresa. Ne, nije korona u pitanje hehe. Ali moram vam kazati kako sam jedan dan imao temperaturu, pa zbog tih svih protokola naši liječnici su to morali prijaviti, uzeli su mi opet i bris, a rezultati su pokazali da sam negativan na COVID-19. No, sve me to malo iscrpilo. Nedostajalo mi je malo te fizičke snage. To sam osjetio na sebi pogotovo u zadnjih 25 minuta. No dobro, nekako sam izdržao i najvažnije je da smo dobili utakmicu. Sad nam je svaku utakmicu sve lakše i lakše”, govori nam Luka Capan.

Nakon nastavka sezone Rijeka je odigrala dvije utakmice i u obje slavila. U polufinalu Kupa Hrvatske na Rujevici Riječani su preokrenuli 0:2 u pobjedu 3:2 i plasman u finale, u Puli su opet dali tri gola. U dvije utakmice šest golova i tri primljena, ne izgleda loše…

‘Nismo još u TOP formi’

“Svjesni smo i realni da još nismo u formi, nije ni realno da budemo u onoj formi u kakvoj smo bili pred kraj sad kad je sezona prekinuta zbog pandemije koronavirusa. Stvarno smo tada odigrali dobre partije u nekoliko susreta, pogotovo protiv Osijeka, Intera, Hajduka, pa čak i protiv Dinama, u onoj kojoj smo izgubili 4:0 smo pružili smo dobru utakmicu. Nismo zadovoljni skroz ono maksimalno, no svjesni smo da niti ne možemo biti u ovom trenutku na TOP razini. No, znamo da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu, da će to sve biti bolje. I u ovoj sad je već bilo bolje nego u onoj protiv Osijeka”.

Pobjeda Osječana u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive dodatno je zakomplicirana situaciju u prvenstvu te su četiri momčadi u samo pet bodova u borbi za europske pozicije. drugoplasirana Rijeka ima 50 bodova, petoplasirani Osijek 45. Bit će neizvjesno do samog kraja što se tiče borbe za Europu. Svaki bod je bitan…

“Ma svaka je utakmica bitna. Još uz to, ne znamo ni kako će se situacija s koronom razviti, ponašati. Može se dogoditi da opet bude neka kriza. Realno, ono što nam je i naš trener Simon Rožman kazao, mi moramo igrati svaku utakmicu kao da je posljednja… Moguće da sljedeće neće biti. Sad kad smo bodovno blizu, može se dogoditi da mi kiksamo, konkurenti dobiju i preskoče nas, prekine se i eto ti razočaranja i debakla… Mi smo si to tako i postavili u glavi. Može se dogoditi da i sad protiv Varaždina bude zadnja i da se opet prekine. Tako da je svaku utakmicu do kraja važno pobijediti, bez obzira s kim igrali. Zgusnulo se malo u poretku, Hajduk je dobio Inter u petak, Osijek Lokomotivu… Sve su to dobre momčadi i bit će opasno. Naravno, najviše će odlučivati međusobni susreti. No, i druge utakmice su izuzetno važne”.

Publika se vraća na stadione

Prema najavama, do kraja sezone publika će se vratiti na stadione. Ovako pred praznim tribinama to izgleda sablasno…

“Da i jedva čekamo, koliko sam shvatio ne od ovog ali od idućeg vjerojatno. Svi znate što nama Armada znači. To je nama izuzetno bitno. Evo, sad u Puli nedostajali su nam navijači da naprave domaćinsku atmosferu. Navijači ti daju snagu, motiv, da u onim trenucima kad ti je teško da još nagaziš. Jedva čekamo. Realno, bez navijača nogomet nema smisla. Pa on se i igra zbog navijača. Ne vidim smisla igrati bez publike”, zaključio je Luka Capan.