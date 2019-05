Nakon Gračana iz bijelog kuta, iz plavog nam finale Kupa komentira legendarni modri as Tomo Šokota (42.)

Iskreno, ne sjećamo se kad je Tomo imao toliko kritika na igru Dinama koji je, ruku na srce, ipak protiv Bijelih s Kvarnera podbacio i kritike u potpunosti i zaslužio.

Tako je na Aldo Drosini na površinu isplivala pomalo zabrinjavajuća činjenica za Dinamo, sve se jako dobro moglo vidjeti za vrijeme finala Hrvatskog kupa.

Takav smo dojam stekli u razgovoru s bivšim igračem Modrih, plavom legendom, a činjenica je ta, prokazana i kroz lošu partiju Brune Petkovića koji se protiv Rijeke nije vidio. Odnosno je, lošom reakcijom u šesnaestercu kod prvog gola.

Znači, Dinamu nedostaje golgeter od 20, 25 golova po sezoni, odnosno nedostaje mu još koji gol igrač uz, prema Šokoti, Gavranovića…

‘Modrima treba netko tko će trpati’

“Pa je, mislim da je to najveća slabost Dinama, da. Oni imaju vezne igrače koji zabijaju golove, imaju Gavranovića koji može zabijati kao napadač i koji to zna, ali on dosta malo igra jer je ozlijeđen. Modrima treba netko tko će trpati”, kazat će Tomo Šokota…

“Znači, Dinamo mi je izgledao bezvoljno, nemoćno, vidi se da su mislili da su puno bolji od Riječana, što i jesu… Međutim, ovog se puta nije vidjela kemija među igračima, to nešto što je Rijeka imala. Dinamovci nisu imali to srce, tu atmosferu koja je Rijeka imala, po meni je ono što je u srijedu Igor napravio je čudo, u svim segmentima. Jako sam sretan zbog njega.

Normalno, ja sam dinamovac, zauvijek mi je plava boja u srcu, ali drago mi je zbog Igora da se razvija u jednog TOP trenera.

Gdje god dođe napravi rezultat, atmosferu, a on opet ostane onako nekako skroman, dostojanstven u svemu. Ponosan sam na njega”, kazao nam je u uvodu razgovora Tomo Šokota o svom kumu Bišćanu i nastavio:

‘Dinamo je imao želju, ali je bio nemoćan’

“Dinamo je imao želju, ali je bio nemoćan. Nisu imali niti način kako da dođu u priliku, ili da dođu blizu gola. Osjetilo se da im nešto nedostaje. Na Aldo Drosini trener je bio ključ pobjede Rijeke i djelomično poraza Dinama. Bjelica koliko god bio dobar trener, mislim da se njega stvarno diže u visine.

Naravno, treba mu dati zasluge, no ovog puta protiv Rijeke nije našao rješenje, nije znao kako probiti taj blok. Ne znam samo zašto od prve minute nije igrao, pošto je vidio da oni igraju u sustavu 5-4-1, s dva napadača?! Kad kreneš oprezno kao on, poslije ti je vrlo teško vratiti se. Igor je najavio kako će igrati, znači jedan, dva autobusa ispred i čekati svoju šansu. I oni su je dočekali.

Znači, znali su točno u kojem dijelu tko što radi. Plavi su valjda išli na onu ‘ajde, probat ćemo pa ćemo vidjeti kako će ići’. Teško je tako… Po meni, Bjelica je trebao odmah igrati s dva napadača, čak i tri, napasti, stvarati prilike, ono što su imali u drugom dijelu. Onda Dinamo sigurno ne bi izgubio.

Ovako su ušli dosta skromno, iako su imali posjed, kao da su čekali što će se dogoditi, a protiv jednog takvog bloka to je teško.

Uz to, na to još primiš takav jedan gol iz kornera, i onda je jako teško za samopouzdanje. Da su zabili taj penal, možda bi i pobijedili na kraju. Zaključak je jasan: Igor je jučer sve nadmudrio. Ide jako dobrim putem od jedne male momčadi došao je do kluba kao što je Rijeka. Stvarno ne znam gdje je njemu granica. Vjerujem da će biti naš najbolji trener”.

Oršić uz Šunjića najbolji pojedinac Dinama protiv Rijeke

U Dinamu je Mislav Oršić, uz uvijek razigranog i rastrčanog Šunjića, bio najbolji pojedinac. Bjelica je puno nade polagao u igru preko lijeve strane, Oršić je imao puno kontakta s loptom tijekom dvoboja, dosta se toga vrtjelo oko njega u toj napadačkoj fazi prema naprijed po tom lijevom krilu, kao i u dubini s ubacivanjima prema naprijed.

Već na startu utakmice mogao je zabiti, dok je u 31. minuti promašio najbolju prigodu za Dinamo u prvom dijelu.

U nastavku je Oršić ipak zabio za 2:1 i tako vratio Dinamo u igru. No, onda je kapetan Rijeke Kvržić u šesnaest metara Dinama našao prostor i zakucao za konačnih 3:1…

“Ja volim tu igru po bokovima, nije to loše, to je Ok. Međutim, Bruno Petković je odličan igrač, u to nema sumnje, ali on nije gol igrač, netko tko zabija golove. To je jedan veliki problem koji Modri imaju. Petković razigrava, on treba još jednog igrača uz sebe kojem bi podvaljivao, kupio te otpatke.

‘Kad je Gavranović ušao, postali su opasni’

Tek ulaskom Gavranovića Dinamo je postao opasan, tek onda plavi su izgledali na nešto. Rijeka je riješavala tu njihovu igru preko bokova, jer nije bilo gužve u šesnaest metara, nije bilo odbijanaca.

Bio je samo Petković, a nije bilo killera koji će zabiti. Znači, Petković je igrač ‘otpatka’, on dođe i zabije iz nečeg. Petković koliko god je dobar, ja ga uistinu cijenim, on nije gol igrač. Rijeka je, s druge strane, imala igrača koji zabija golove iz ničega.

Tu je po meni Dinamo dosta oslabljen. Gavranović zato, po meni, mora uvijek igrati, posebno u ovako jednoj bitnoj utakmici. Dinamo nema gol igrače.

Hajrović protiv Rijeke nije igrao, a opasan je po gol. Oršić je isto opasan. Petković koliko god dobar, nije opasan za gol. Olmo je bio dosta povučen, imao je onu jednu šansu…

Znači, Bjelica nema baš puno igrača koji mogu zabiti golove. Čolak, s druge strane, ove se sezone pokazao da iz ničega može zabiti, da ima dobar udarac… To je jučer presudilo. Modri su imali priliku iz penala, a koja je pak došla nakon što je Gavranović ušao. Jel’ vam sad jasno zašto toliko spominjem Gavranovića? Ulaskom njega, Rijeka je zapala u probleme, logično, počeli su se povlačiti”.

‘Napadač živi od golova, ne od asistencija’

Brunu Petkovića u reprezentaciji Hrvatske gleda se i kroz prizmu potencijalnog nasljednika Marija Mandžukića…

“Ma ni Mandžo ne zabija više toliko golova. Ali, on stalno traži gol, igra i na krilu, opasan je stalno, uvijek i u kontinuitetu. Petković je odličan igrač, sve što se o njemu priča i piše on to i zaslužuje. Međutim, morate znati da napadač živi od golova. No, Petković je u HNL-u ove sezone zabio svega 10″, rekao nam je Tomo Šokota.

Ukupno je Petković zabio 12 pogodaka uz sjajnih 10 dodavanja u svim natjecanjima za Dinamo u ukupno 39 susreta u kojima je nastupio ove sezone u svim natjecanjima…

“Pa, on mora zabiti bar 20, 25 golova. Netko tko zabija ispod 20 golova po meni nije napadač za Dinamo. Ne govorim sad o Petkoviću, nego općenito.

U tom slučaju, da Modri imaju napadača za po 25 golova po sezoni, ne bi jučer izgubili 3:1. Nogomet se igra za golova, ne za asistencije. Petković je premalo u šansama, premalo zabija golova za takav klub kao što je Dinamo”, zaključio je Tomo Šokota.