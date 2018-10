IZBORNIK ENGLESKE IZNENAĐEN SITUACIJOM NA RUJEVICI: ‘Ne sjećam se da sam ikad igrao ovakvu utakmicu’

‘Ne sjećam se ikad da sam igrao utakmicu bez gledatelja, niti vodio momčad kao trener pred praznim tribinama’

Engleski nogometni savez (FA) objavio je u četvrtak kako je produžio ugovor s dosadašnjim izbornikom Garethom Southgateom (48) do završetka Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine.

Southgate je preuzeo dužnost engleskog izbornika u studenome 2016. godine te je na ovogodišnjem SP u Rusiji odveo “gordi albion” do polufinala u kojemu je izgubio od Hrvatske sa 1-2 nakon produžetka da bi natjecanje završio na četvrtom mjesto nakon poraza od Belgije. No, to je najbolji rezultat Engleske na SP-ima nakon Italije 1990. kada je također bila četvrta…

‘Sretan sam čovjek’

“Sretan sam čovjek jer imam priliku voditi reprezentaciju i na sljedeća dva velika natjecanja. Ovaj posao je nevjerojatan privilegij i istinska čast, bio sam ljetos oduševljen kad sam osjetio kako je nacija bila ujedinjena u podršci momčadi, rekao je Southgate i okrenuo se prema utakmici protiv Hrvatske u Rijeci:

“Ne sjećam se ikad da sam igrao utakmicu bez gledatelja, niti vodio momčad kao trener pred praznim tribinama. Bit će jako čudno, nešto potpuno drugačije. Na neki način bih volio da naši igrači dožive u Rijeci atmosferu punog stadiona i da nas Hrvatska podsjeti na ono što se dogodilo prošlog ljeta. Onda bi im mogao reći da izađu na teren i suoče se s tim, ali nismo dobili tu priliku”, izjavio je Southgate koji će u Rijeku dovesti neke nove igrače, prenosi britanski tabloid Daily Mail.

‘Htio sam pun stadion, ali…’

Tako zbog ozljeda neće biti provjerenih Jessea Lingarda, Adama Lallane, Fabiana Delpha, Delea Allija i Rubena Loftus-Cheeka. Debitantske su pozive dobili tinejdžeri Jadon Sancho i Mason Mount, te James Maddison i Lewis Dunk, a pozvao je još neke mlade i perspektivne igrače, poput Harrya Winksa i Nathaniela Chalobaha...

“I dalje mislim kako će igrači koje sam pozvao znati kako igrati za Englesku. Moramo ići u pravom smjeru. Kvaliteta našeg protivnika je izuzetno visoka tako da ćemo imati dovoljno izazova. Htio sam pun stadion, ali to neće biti slučaj i moramo se prilagoditi tome. Otkad sam preuzeo nacionalnu vrstu, veliku pozornost dajemo mladim igračima, pratimo njihove igre u klubovima, ili u našim mlađim selekcijama, tako će biti i ubuduće. Imamo doista nekoliko iznimno nadarenih, baš uzbudljivih nogometaša i ovo je prilika da pokažu što znaju”, objasnio je Southgate i prisjetio se polufinala Mundijala…

‘Moramo odati najveće priznanje Hrvatskoj’

“Još jednom moramo odati najveće priznanje Hrvatskoj, na SP je došla do finala pobijedivši u tri velike bitke. A to mogu samo fantastične momčadi. Iako su se neki igrači oprostili od igranja za reprezentaciju, znam da je Hrvatska opet jaka, to je momčad sastavljena od vrhunskih znalaca i moji će se dečki morati postaviti u Rijeci na pravi način”, zaključuje Gareth Southgate.